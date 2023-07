sacit เตรียมจัดงานใหญ่ “ฝ้ายทอใจ” บูมผ้าฝ้ายไทย ดันเข้าสู่กระแสนิยมทุกไลฟ์สไตล์

น.ส.นฤดี ภู่รัตนรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (sacit) เปิดเผยว่า sacit ได้เตรียมการจัดงานใหญ่ “ฝ้ายทอใจ” ภายใต้แนวคิด The Elegance of Thai Cotton จากต้นฝ้ายถึงปลายผ้าสู่ความภาคภูมิใจที่สง่างาม ระหว่างวันที่ 7-13 ส.ค.2566 ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายศิลปาชีพ สินค้าผ้าฝ้าย และงานศิลปหัตถกรรมไทยจากทั่วประเทศมารวมไว้ที่เดียว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากห่างหายไปในรอบ 3 ปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผ้าฝ้ายศิลปาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมในทุกไลฟ์สไตล์ และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ ในการจัดงาน sacit จะนำลายผ้าฝ้าย ลายพิมพ์ Limited Edition สุดพิเศษ จากทั้ง 5 ศิลปิน ดีไซเนอร์ ประกอบด้วย 1.ชวนล ไคสิริ (คุณฌอน) ดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์ POEM กับผลงาน Wondrous Enigma 2.สมนึก คลังนอก (ครูปาน) ศิลปินวาดภาพชื่อดัง กับผลงาน ผู้หญิงกับดอกไม้ 3.สมบัษร ถิระสาโรช (คุณตือ) เซเลปชื่อดัง กับผลงาน THE OPTIMISM 4.ปวริศา เพ็ญชาติ (คุณแหวน แหวน) ดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์ PAVA กับผลงาน Rise & Shine และ 5.น้องวินนี่กับน้องฮีโร่ 2 พี่น้องดีไซเนอร์รุ่นเยาว์เจ้าของแบรนด์ KEZIAH กับผลงาน เวลาแห่งความสุข ไปจัดแสดงไว้ที่งานฝ้ายทอใจด้วยนอกจากนี้ ในช่วงการจัดงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ โซนใต้พระบารมีแม่ของแผ่นดิน จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โซนเส้นใยฝ้ายสายใยธรรมชาติ จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการทอผ้าฝ้ายไทย โซนต้นฝ้ายสู่ปลายผ้า จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก sacit โซนฝ้ายทำมือ จัดเป็นกิจกรรม Workshop เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าฝ้าย โซนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาหัตถกรรม จัดแสดงนิทรรศการของเครือข่ายงานด้านหัตถกรรมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสียง กิจกรรมสันทนาการ การแสดงของศิลปิน ดารา ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลสำหรับจุดเริ่มต้นของผ้าฝ้ายศิลปาชีพ สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยประชาชนในชนบท จึงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างอาชีพที่ชาวบ้านมีความถนัด วัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่น และสามารถใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ผ้าฝ้ายศิลปาชีพ จึงเป็นงานหัตถกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและทำให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พสกนิกรของพระองค์ และเป็นอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “ฝ้ายทอใจ” ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ระหว่างวันที่ 7-13 ส.ค.2566 โดย sacit ได้จัดเตรียมบริการรถรับ-ส่ง ฟรี มี 3 จุดบริการ คือ 1.บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งประตูเชียงราก 2.ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ 3.บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 7 วัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย