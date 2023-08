sacit เปิดงาน “ฝ้ายทอใจ” สุดยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพสืบสาน ส่งเสริม สร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมผ้าฝ้ายทั่วไทย พร้อมยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมสุดพิเศษตลอด 7 วัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Elegance of Thai Cotton จากต้นฝ้ายถึงปลายผ้าสู่ความภาคภูมิใจที่สง่างาม เพื่อสืบสานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าฝ้ายศิลปาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงผลักดันการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในชนบท จนกลายมาเป็นผ้าฝ้ายศิลปาชีพ หัตถกรรมไทยอันทรงคุณค่า ทั้งนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานผ้าฝ้ายศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากทั่วประเทศที่มาจากทักษะฝีมือช่างของครูศิลป์แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทศิลปหัตถกรรม และสมาชิก sacit ที่ได้สืบสานความงดงามของมรดกทางภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าที่สร้างสรรค์ด้วยใจออกมาเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่สง่างามให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ขึ้นไปสู่ระดับชิ้นงานที่มีมูลค่าและต้องมีไว้ครอบครอง นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นการสร้างกระแสการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วยการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งนี้ sacit ได้เชิญ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม ผู้ผลิตสินค้าจากผ้าฝ้าย ผ้าเส้นใยธรรมชาติ และเครื่องประดับ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง รวมถึงกิจกรรมตลอดงานยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความบันเทิงที่จะทำให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินไปกับศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย“ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายและน่าสนใจมากมาย โดยตลอดการจัดงานทั้ง 7 วัน ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวันแม่ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกคนที่จะได้มาร่วมงาน ฝ้ายทอใจ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานผสานไปกับสาระความรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ทุกท่านหลงรักผ้าฝ้ายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ผ้าไทยไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง sacit เชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับความสุข รอยยิ้มและความอิ่มเอมใจกลับไปด้วยอย่างแน่นอน ไม่อยากให้พลาดงานนี้”ด้านนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน ฝ้ายทอใจ ครั้งนี้จัดเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซนใต้พระบารมีแม่ของแผ่นดินจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้เห็นโครงการในพระราชดำริที่เติบโตและมีความก้าวหน้าโซนเส้นใยฝ้ายสายใยธรรมชาติ จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการทอผ้าฝ้ายไทย รวมไปถึงการนำวิถีชีวิตทอผ้าของแต่ละภาคนำมาจัดแสดงให้เห็นถึงความสง่างามของผ้าฝ้ายไทย โซนต้นฝ้ายสู่ปลายผ้า จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก sacit กว่า 150 บูท ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายเส้นใยธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นการนำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากทั่วประเทศมารวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อและชื่นชมผลงานได้หลากหลาย โซนฝ้ายทำมือ จัดเป็นกิจกรรม Workshop เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าฝ้าย เช่น การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การมัดย้อม หรือการประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้าฝ้าย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างการเรียนรู้และความสุขไปพร้อมๆ กัน ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับศิลปหัตถกรรมไทยอย่างใกล้ชิด โซนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาหัตถกรรม จัดแสดงนิทรรศการของเครือข่ายงานด้านหัตถกรรมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ๆส่วนโซนจังหวะของสีสันในท่วงทำนองบนผืนผ้า จะจัดจำหน่ายและจัดแสดงลายผ้าฝ้าย ลายพิมพ์ LIMITED EDITION สุดพิเศษจากทั้ง 5 ศิลปิน ดีไซเนอร์ ซึ่งประกอบด้วย 1. ชวนล ไคสิริ (คุณฌอน)ดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์ POEM กับผลงาน Wondrous Enigma 2. สมนึก คลังนอก (ครูปาน) ศิลปินวาดภาพชื่อดัง กับผลงาน ผู้หญิงกับดอกไม้ 3. สมบัษร ถิระสาโรช (คุณตือ) เซเลบชื่อดัง กับผลงานTHE OPTIMISM 4. ปวริศา เพ็ญชาติ (คุณแหวน แหวน) ดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์ PAVA กับผลงานRise & Shine และ 5. น้องวินนี่กับน้องฮีโร่ สองพี่น้องดีไซเนอร์รุ่นเยาว์เจ้าของแบรนด์ KEZIAH กับผลงาน เวลาแห่งความสุข เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานและคนรุ่นใหม่ได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานหัตถศิลป์ไทยดีไซน์ร่วมสมัย ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองกันได้ที่งาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งนี้อีกด้วยสำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในวันนี้ (7 สิงหาคม 2566) พบกับการเสวนาในหัวข้อ “จากผืนผ้าใบสู่ลวดลายบนผืนผ้า” โดยน้องวินนี่ เคสิยาห์ ชุมพวง และน้องฮีโร่ วจนะ ชุมพวง สองพี่น้องดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า “Keziah” ที่ได้โชว์ผลงานบนเวทีระดับโลกอย่าง New York Fashion Week เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมาในคอลเลกชัน The Infinite spirit of art ศิลปะที่มาจากจินตนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีจาก เก่ง ธชย ศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างสีสันและความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมงานทั้งนี้ ตลอดทั้ง 7 วันภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมผืนผ้าในงานนี้อย่างเต็มอิ่ม กิจกรรม workshop หัตถกรรมไทยสุดเก๋ โดยครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยและสมาชิก sacit ที่จะมาช่วยจุดประกายการเรียนรู้สู่การลงมือทำ กิจกรรมบนเวทีกับการแสดงโชว์สุดพิเศษของเหล่าศิลปินดารา ดนตรีร่วมสมัย กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึก และกิจกรรมการประกวดแต่งกายด้วยชุดผ้าฝ้ายหรือชุดไทยในชีวิตประจำวันในคอนเซ็ปต์ “แต่งตัวแม่ ตามใจลูก” ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท ซึ่งได้มีการออกแบบและตัดเย็บผ้าฝ้ายร่วมสมัย นำมามิกซ์แอนด์แมตช์ตามสไตล์ของตัวเอง หรือจะเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ โดยในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดที่ผ่านการคัดเลือกและจะมีการตัดสินผู้ชนะในวันเดียวกัน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ sacit ได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมผ้าฝ้ายไทยอย่างสร้างสรรค์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริงกิจกรรมมากมายในงานฝ้ายทอใจปีนี้ sacit จัดเต็มทุกกิจกรรม ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านและผู้ที่ชื่นชอบงานผ้าฝ้ายและศิลปหัตถกรรมไทย มาร่วมชอป ชม ชิลในงาน “ฝ้ายทอใจ” เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและร่วมกันขับเคลื่อนพลังแห่งความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยที่ได้สืบสาน ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายศิลปาชีพและผลงานศิลปหัตถกรรมทั่วไทยได้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ sacit ยังได้จัดเตรียมบริการรถรับ-ส่ง ฟรี มี 3 จุดบริการ ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งประตูเชียงราก เที่ยวแรกเริ่มเวลา 09.30 น. จุดที่ 2 ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เที่ยวแรกเริ่มเวลา 09.00 น. และจุดที่ 3 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต เที่ยวแรกเริ่ม 08.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงานตลอดทั้ง 7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย