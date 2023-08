ไอคอนสยาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดงาน “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคมนี้ ณ ไอคอนสยาม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยอย่างหาที่สุดมิได้แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยการรวบรวมผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี นำเสนอผ่านลวดลายผ้าพระราชทานล่าสุดที่สื่อถึงดอกรัก ภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน พร้อมรังสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้•“ICONCRAFT Thai Textile Heroes 2023” ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น Mพบไฮไลท์สุดพิเศษ “ICONCRAFT Thai Textile Heroes 2023” จัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าศิลปินระดับประเทศผู้สร้างสรรรค์งานผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญา พร้อมเปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI รุ่นพิเศษ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงรังสรรค์ผลงานทรงออกแบบ S'Craft: Craftsmanship คอลเลคชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น ซึ่งเน้นดีไซน์ร่วมสมัย ใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งงานกลางวันและกลางคืน และปีนี้พิเศษกับการออกแบบที่รวมไปถึงเนคไทและหูกระต่ายผ้าไทยสำหรับคุณผู้ชาย ผลงานทุกชิ้นมีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ เนื่องด้วยเป็นงานทอมือและงานปัก สูงค่าด้วยผลงานปักของช่างฝีมือระดับสูง จาก Sirivannavari Atelier & Academyนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ผลงานผ้าทออันประณีต วิจิตรงดงามจากสองครูศิลป์ของแผ่นดินผู้รังสรรค์ผ้าไทยให้ทรงคุณค่า “ครูเถ่า” มีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน และอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย แห่งบ้านจันทร์โสมา พร้อมตื่นตากับผลงานการออกแบบของเหล่า Thai Textile Heroes จากแบรนด์ชั้นนำและไทยดีไซเนอร์ระดับประเทศที่สร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยได้อย่างงดงาม อันได้แก่ ASAVA, ATELIER PICHITA, COLLECTOR PROJECT, MUSE BY GOODMIXER, GREYHOUND,HOME STUDIO SHOP, JIDAPA, KANAPOT,KLOSET, T AND T, TERMTEM STUDIO, THEATRE,TIPA, VICKTEERUT, WISHARAWISH ร่วมด้วยเครื่องประดับและพัดจากแบรนด์ GALERIE DE HIMMAPAN•จำหน่ายผลงานหัตถศิลป์ และร่วมเวิร์คช็อป ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และรัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1เพลิดเพลินไปกับผลงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมไทย ผ้าไทย การจัดแสดงและจำหน่าย ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พิเศษสำหรับลูกค้าที่มีใบเสร็จ 800 บาทขึ้นไปจากร้านค้าหรือบริการในไอคอนสยาม แลกรับสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร อาทิ การทำช่อดอกไม้ติดอกเสื้อ และการทำมาลัยพวงน้อยร้อยรักให้แม่ ในรอบ 15.00 น. และ 18.00 น. (จำกัดรอบละ 20 สิทธิ์) นอกจากนี้ภายในงาน ยังเปิดเป็นจุดรับบริจาคเสื้อผ้าจากลูกค้าที่มาร่วมงาน เพื่อส่งต่อให้กับผู้ขาดแคลน ,ชุมชน, ผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผ่านสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่บริจาคในงานจะได้รับถุงผ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป•เมืองสุขสยาม ชั้น G ณ ไอคอนสยาม ชวนมาบอกรักแม่ให้ก้องโลกเมืองสุขสยาม จัดกิจกรรมพิเศษช่วงวันแม่ ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2566 ชวนมาบอกรักแม่ง่ายๆ เพียงแชร์คลิปวิดีโอบอกรักแม่ หรือ โพสต์กิจกรรมคู่กับแม่ พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ แล้วใส่ #Sooksiamlovemom เฉพาะ 10 อันดับแรก รับสิทธิ์ ช้อป ชิม ชิล ในเมืองสุขสยามไม่เสียค่าใช้จ่าย และพบกับกิจกรรม Workshop โดยโรงเรียนชีวิตชีวา “รักแม่ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566 สถานที่โรงเรียนชีวิตชีวา ชั้น UGนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ “หอมหวน อบอวล ด้วยรักแม่” ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2566 เพียงซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารภายในเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ครบ 899 บาท รับฟรีเทียนหอมดอกไม้ 1 คู่ มูลค่า 300 บาท สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย•GIFT FOR MOM ของขวัญเพื่อแม่ ณ ชั้น G ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม)สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญหรือของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษ ห้ามพลาดกับของขวัญคุณภาพดีที่คัดสรรมาให้เลือกหลากหลายในงาน GIFT FOR MOM ของขวัญเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น G ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม)•ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมจุดเทียนถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย แต่งกายด้วยเสื้อหรือชุดสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ร่วมถวายพระพร ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ บริเวณ ICONLUXE ชั้น Gขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในงาน “แสงแห่งพระบารมี สดุดีพระบรมราชชนนีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2566 ณ ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ https://www.iconsiam.com