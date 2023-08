ดีพร้อมขนทัพร้านค้า SME กว่า 30 บูธบุก The Market Bangkok หนุนเป็น Soft Power ดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ขานรับนโยบายการสนับสนุน Soft Power ที่มีศักยภาพ 5F เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก นำร่องจัดงานเทศกาลความเป็น Soft Power ไทย ในย่านการค้าใจกลางเมือง The Market Bangkok ราชดำริ นำทัพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย จัดแสดงสินค้าไอเดียสู่ตลาดแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองผ่านภูมิปัญญาและนวัตกรรมสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 30 บูธ พร้อมเปิดพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสากลในงานเทศกาล DIPROM Fest ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5 หมื่นราย และสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า 5 ล้านบาท

เปิดเผยว่า จากกระแส Soft Power ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากผ่านหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิง อาหาร แฟชั่น ศิลปะการแสดง และการท่องเที่ยว ประกอบกับการจัดอันดับ Global Soft Power Index 2023 ประเทศไทยจัดอยู่อันดับที่ 41 จาก 121 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จก้าวแรกในการผลักดัน Soft Power ของไทย และนโยบายมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ของรัฐบาล ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาล (Festival) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้พัฒนาทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งทำให้เกิดโมเดลธุรกิจที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและของดีของไทยไปสู่ระดับโลก อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลต่อไปนอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารงานของเห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจากกระแส Soft Power ดังกล่าว ที่จะสามารถยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย ดีพร้อมโต ผ่านกลไก โตไว (Speed) ที่เน้นให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตก้าวกระโดด นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย Soft Power เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งสอดรับกับนโยบายมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ของรัฐบาลข้างต้น ผ่านการจัดงานเทศกาล DIPROM Fest ภายใต้กิจกรรมอุตสาหกรรมแฟร์ (The Market Mind 2 Grow Bangkok) ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า The Market Bangkok ราชดำริกล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยด้วย Soft Power และสอดรับกับนโยบายมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ของรัฐบาล โดยงานเทศกาล DIPROM Fest นี้ เป็นการนำร่องการจัดงานเทศกาลที่สะท้อนความเป็น Soft Power ไทยซึ่งได้ดึงเอาการส่งเสริมวัฒนธรรม 4F ประกอบด้วย อาหาร (Food) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) มารวบรวมไว้ใจกลางกรุงในพื้นที่ราชดำริ ซึ่งถือเป็นทำเลย่านการค้าและเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง นักท่องเที่ยว นักช้อปทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีกำลังซื้อ โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ที่เน้นความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านงานศิลปหัตถกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดในเชิงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพสะท้อนของเมนูอาหารไทยต่าง ๆ การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่ง รวมถึงกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ภายในงานที่จะสะท้อนเล่าเรื่องราวความเป็นไทยผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรม1. โซนกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากดีพร้อม กว่า 30 บูธ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งและอาหาร มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงาน เอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ2. โซนกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนา ด้านออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ โดยศูนย์ออกแบบดีไซน์เซ็นเตอร์ (DIPROM Thai-IDC)3. โซนนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นำร่องตามนโยบาย Soft Power อาทิ การพัฒนาสินค้าและการสร้างแบรนด์ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ รวมถึงการต่อยอดและยกระดับโมเดลธุรกิจกีฬามวยไทยผ่านระบบเกมส์ออนไลน์ที่ดีพร้อมมุ่งพัฒนาไปสู่ระดับสากล4. โซน Main Stage พบกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า มินิคอนเสิร์ตจากคุณตุ๊ก วิยะดา โกมารกุล ณ นครศิลปินจากค่าย Love Is และ Marrนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอาทินักร้อง/นักแสดงและนักบิน/เจ้าของแบรนด์ครัวซองชื่อดังนายวาที กล่าวทิ้งท้าย