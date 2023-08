กู้ด กู้ดส์ จับมือดีไซเนอร์ไทย ส่งเสริมแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน

Good Goods สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย เพื่อนำรายได้กลับไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนความยั่งยืนของ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมผลักดันดีไซเนอร์ไทยที่มีความตั้งใจในการพัฒนาแบรนด์แฟชั่นแบบยั่งยืน อาทิ PAINKILLER Atelier, ZAYAN และ Earthology Studio ผ่านการสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มการรับรู้ในด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนพื้นที่การขายสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าอย่างสะดวกผ่านร้าน Good Goods ทั้ง 2 สาขา ณ ชั้น1 โซน Hug Thai ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความคาดหวังอยากให้ผู้คนตระหนักถึง และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยทั้ง 3 แบรนด์มีอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกัน สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม หลากไลฟ์สไตล์ และยังมีเอกลักษณ์ในการสอดแทรกความยั่งยืนผ่านการประยุกต์ ดัดแปลงวัสดุต่าง ๆ จากท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ วัสดุ รีไซเคิล โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ร่วมสมัยและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

เริ่มด้วย ธนกร บินซายัน เจ้าของแบรนด์ ซา-ยัน (ZAYAN) คอลเลกชันนี้ต้องการลดใช้ทรัพยากรใหม่ให้ได้มากที่สุด จึงมีการหยิบยกวัสดุที่ทุกคนน่าจะเห็นผ่านตากันอยู่บ่อยครั้งอย่างเสื้อผ้าทหารวินเทจ นำมาประกอบร่างใหม่ ให้ผ้าเหล่านี้สามารถกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและสวมใส่ได้สบายมากขึ้น ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา

วัสดุที่นำมาใช้ในคอลเลกชันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เสื้อผ้าทหาร แต่ยังมีผ้าที่รีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติก, ผ้าคอตตอน Deadstock สภาพดีที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ทางแบรนด์มองว่าสถานการณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมทั่วโลกที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ใกล้ตัวเรา ครอบครัวและคนที่เรารักมากขึ้น สิ่งที่เราออกแบบจึงไม่ใช่เพียงแค่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและปกป้องทรัพยากรไว้สำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่เราพยายามทำมาตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์คือการลดใช้ทรัพยากรใหม่ให้ได้มากที่สุด เราเลือกใช้ผ้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ยังสภาพดี ผ้าที่ Deadstock จากโรงงานที่แทบยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใด ๆ รวมไปถึงจากเสื้อผ้ามือสองที่เรียกว่าแทบจะล้นโลกเลยก็ว่าได้

กฤติกา ชัยวิไล เจ้าของแบรนด์ เอิร์ธโธโลจี สตูดิโอ (Earthology Studio) ที่มาของ “EVERYTHING IS ALL GOOD” ทางแบรนด์ Earthology Studio เล็งเห็นจุดเด่นในเรื่องการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสนับสนุนสินค้าของชุมชุน แต่ปรับในเรื่องดีไซน์ให้ร่วมสมัยขึ้น เราเลยอยากทำงานร่วมกับ Good Goods โดยการใช้วัตถุดิบที่ดูทันสมัย มีเรื่องราวของเทคโนโลยี แต่ปรับลุคให้มีความเป็น Street, Vintage ซึ่งขอเรียกว่าเป็น Modern Legacy และใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ตัว Look ของลายพิมพ์ ได้มีการออกแบบพิเศษ ที่ใช้ Key Element ของ Good Goods ร่วมกับ Earthology Studio inspiration มาจาก Bandana Scarf ซึ่งถือว่าเป็น Iconic Look สำหรับคอลเล็กชันหน้าร้อน ใน Capsule คอลเล็กชันนี้เน้น เสื้อ กางเกงขาสั้น เสื้อยืด กระเป๋า และผ้าพันคอ ไอเท็มง่าย ๆ สำหรับซัมเมอร์ ซึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมุมของ Earthology Studio ยึดหลักการทำงานบนเสาหลัก 3s C: CIRCULAR MATERIAL : การใช้วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม PET ในประเทศ 100% และการใช้ผ้า Organic Cotton เป็นผ้าฝ้ายอินทรีย์ โดยการปลูกต้นฝ้ายไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคในเรื่องสารตกค้าง CIRCULAR DESIGN : การออกแบบที่คำนึงถึงความทนทานในเรื่องการใช้งาน และการนำผลิตภัณฑ์หลังจากการ Reuse Repurpose แล้วสามารถนำกลับเข้าระบบ Closed Loop Recycled ได้อีกครั้ง เป็นหลักการ Cradle to Cradle ที่สมบูรณ์ CIRCULAR COMMUNITY : การสร้างการมีส่วนร่วมและรับรู้ของผู้บริโภคที่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม และรักษาระบบธรรมชาติให้สมดุล

ปิดท้ายด้วย สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ เจ้าของแบรนด์ PAINKILLER Atelier Collaboration ที่เป็นซีรีส์ต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดงานคราฟท์ของไทยผ่านเรื่องราวของนักท่องเที่ยว ประเดิมคอลเล็กชันแรกด้วย Indigo Journey คอลเล็กชันที่เริ่มจากการสวมกางเกงช้างเที่ยวทั่วไทย แต่ระหว่างทางไปตกหลุมรักสีน้ำเงินของหม้อห้อม จึงเกิดลุคใหม่ ๆ ขึ้น วัตถุดิบผ้ามัดย้อมทุกแบบผลิตโดยศูนย์การเรียนรู้หม้อห้อม จังหวัดแพร่ และเสื้อผ้าทุกชิ้นตัดเย็บโดยช่างฝีมือประจำแบรนด์

ซึ่งทาง PAINKILLER Atelier มุ่งหวังที่จะเป็นตัวอย่างของแบรนด์แฟชั่นที่ตื่นรู้เกี่ยวกับ Sustainability พวกเราดำเนินกิจการตาม Sustainable Development Goals (SDGs คือ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก “องค์การสหประชาชาติ” (United Nations) มุ่งหมายการพัฒนา 17 ข้อสะท้อนถึง ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) 3 ข้อคือ ข้อ 5 Gender Equality, ข้อ 8 Decent Work & Economic Growth และ ข้อ 12 Responsible Consumption & Production เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆเช่น การสื่อสารแบรนด์เพื่อความเท่าเทียม การจ้างงานอย่างเป็นธรรม การใช้ผ้า Surplus หรือการใช้แพคเกจจิ้งที่ย่อยสลายได้ รวมไปถึงการอบรมความรู้ภายในองค์กรเพื่อประหยัดพลังงาน พวกเราหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมของเราพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน