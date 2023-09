“เซ็นทรัล-โรบินสัน” จัดหนัก 9.9 งัด Mar Tech หนุนลุ้นยอดโต 20%

ผู้จัดการรายวัน 360 - เปิดฉาก เทศกาลช้อปแห่งชาติ ห้างเซ็นทรัล-ห้างโรบินสัน ส่งแคมเปญ “Central / Robinson 9.9 Sale” ปลุกเศรษฐกิจทั่วไทย ปักธงจุดแข็งด้าน “Omnichannel Retailer” ย้ำตำแหน่งห้างออมนิแชแนลเบอร์1 ต่อยอด MarTech และ Personalized Offerings เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อลูกค้าแต่ละท่านโดยเฉพาะ มั่นใจทะยานยอดขายในช่วงการจัดแคมเปญเดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 รวม 4 เดือน โตพุ่ง 20% ประเดิมด้วย 9.9 จัดสินค้า Best Deals In Town และดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟทุกช่องทางช้อป พร้อมจับมือ ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั่วไทย ไลฟ์สดใน Megatainment ทั่วประเทศห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ผนึกกำลังครองพื้นที่ช้อปวันเลขเบิ้ลแบบออมนิแคมเปญทั้งออฟไลน์และออนไลน์ กระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชันและกิจกรรมตลอด 4 เดือนสุดท้าย คิกออฟด้วย “Central / Robinson 9.9 Sale” ผ่านคอนเซ็ปต์ #ไปช้อปให้หายกวนใจ ตอบรับมู้ดจับจ่ายนักช้อปด้วยส่วนลดสูงสุด 70% และสินค้าดีลพิเศษ Best Deals In Town ชวนทุกคนช้อปกันให้สุดแบบไม่ค้างคาใจ มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ตรงใจลูกค้าและพรีเมียมที่สุด สมตำแหน่งห้างสรรพสินค้าออมนิแชแนลอันดับ 1 ของไทย (The #1 Omnichannel Retailer in Premium Segment) ผ่านจุดแข็งด้าน “Omnichannel Retailer” ได้แก่1. Outstanding Brands: ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันเป็น Global brands ที่แข็งแกร่งและโดดเด่นในทุกมิติ เป็นเดสติเนชันแห่งการช้อปปิ้งที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจมาอย่างยาวนาน สะท้อนบทบาทผู้นำแห่งวงการรีเทลผ่านการคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ มาให้ลูกค้าประทับใจอยู่เสมอ การันตีด้วยรางวัลทั้งไทยและต่างประเทศ2. MarTech Innovation: มุ่งต่อยอดเทคโนโลยีการตลาดใหม่ๆ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบเฉพาะตัวเป็น Personalized Offerings ที่ตรงใจคุณ3. No.1 Seamless Shopping Experience: มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เชื่อมต่อทุกทัชพอยท์กับลูกค้า อำนวยความสะดวกผ่านช่องทางช้อปปิ้งที่พร้อมบริการอย่างที่ดีที่สุดในรูปแบบออมนิแชแนล 24/7 สะดวกทุกที่ทุกเวลา4. Inspiration for Every Moment of Your Life: รีเทลแห่งแรงบันดาลใจ ผู้นำเทรนด์ระดับโลก พรั่งพร้อมด้วยแบรนด์จากทั่วโลกและแบรนด์ไทยที่กำลังมาแรง ซึ่งครั้งนี้จับมือกองทัพอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์คนดังร่วม Live Streaming ในรูปแบบ Megatainment ส่งความสนุกถึงมือลูกค้าทั่วประเทศผ่านทุกโซเชียลมีเดียของห้างเซ็นทรัลและโรบินสันนางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด และบริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่ารีเทลปลายปีต้องคึกคัก เทศกาลช้อปเลขเบิ้ลถือเป็นแคมเปญแม็กเน็ตที่ลูกค้าเฝ้ารอ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันในฐานะห้างออมนิเต็มรูปแบบและเป็นช้อปปิ้งเดสติเนชันของไทย เราจึงผลักดันอินสไปเรชันแห่งความสุขและเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อส่งต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าตื่นเต้นในทุกๆ วันเพื่อลูกค้า เป็นที่มาของ “Central / Robinson 9.9 Sale” ปีนี้ ที่เราทุ่มจัดแคมเปญยิ่งใหญ่ทุกช่องทางช้อปปิ้งของห้าง แต่ละวันจะมีดีลพิเศษในแต่ละหมวดหมู่สินค้า มีไอเท็ม Best Deals in Town หมุนเวียนกันไปทุกๆ วันตลอดทั้งแคมเปญ ใครที่เล็งอะไรอยู่สามารถมาดูตารางเตรียมช้อปปิ้งได้เลย นอกจากนี้ ยังมีกิมมิกและโมเม้นต์สนุกช้อปตอบแทนลูกค้าที่อยู่กับเรามาอย่างเหนียวแน่นและยังช่วยเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่ม Value Hunter ที่สนใจดีลพิเศษและความคุ้มค่าที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง ปีนี้เราจึงตั้งเป้ายอดขายมากกว่าปีที่แล้วที่ 20% จากเดิมปีที่แล้วที่เราทำได้ตามเป้าที่วางไว้ 15%”ทะยานเติบโตทุกมิติด้วยจุดแข็ง “Omnichannel Retailer” ดังนี้1. Outstanding Brands: แข็งแกร่งด้วยแบรนด์ที่ลูกค้าไว้ใจ เชื่อมห้างและลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวมากว่า 76 ปีจุดแข็งของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน คือ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและเป็นแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานค้าปลีกแบบ Global Standard การันตีด้วยรางวัลล่าสุด อย่าง “2023 Thailand’s Most Admired Brand” รางวัลห้างสรรพสินค้าอันดับ 1 ที่คนไทยไว้ใจ จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อความน่าเชื่อถือโดยนิตยสารแบรนด์เอจที่ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชัน ทำให้ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันเติบโตอย่างมั่นคง และมีจำนวนสาขามากที่สุดในไทยถึง 75 สาขา พร้อมด้วยสินค้าครบครันทุกหมวดหมู่ทั้งสินค้าบิวตี้ เสื้อผ้า แม่และเด็ก บ้าน แก็ดเจ็ต และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ2. MarTech Innovation: ต่อยอดเทคโนโลยีเครื่องมือการตลาดใหม่ๆ เพื่อมอบสิทธิพิเศษที่ตรงใจลูกค้าห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ผนวกกับความเชี่ยวชาญของทีมงานมืออาชีพ ทำให้ทั้งสองห้างดำเนินธุรกิจไปอย่างมั่นคง สามารถเพิ่ม Customer Lifetime Value ด้วยการนำ MarTech มาประยุกต์ใช้ทำการตลาดในรูปแบบใหม่ ผสานเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญและเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทำให้สามารถรังสรรค์ตัวเลือกสินค้าและบริการสุดพิเศษให้เข้ากับลูกค้าแต่ละท่านโดยเฉพาะ เข้าถึงในทุกไลฟ์สไตล์และมอบ สิทธิประโยชน์ของลูกค้าได้สูงสุด3. No.1 Seamless Shopping Experience: เชื่อมต่อช่องทางช้อปสู่ประสบการณ์ช้อปปิ้งและบริการไร้รอยต่อปูพรมศักยภาพแกร่งแห่งแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่ปรับกระบวนทัพให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกเจนเนอร์เรชัน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และเลือกเส้นทางการช้อปได้เอง ไม่ว่าจะช้อปที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน, Central App, www.central.co.th หรือช้อปผ่าน Social commerce อย่าง Central / Robinson Chat & Shop ช้อปง่ายผ่านแอปพลิเคชัน LINE / Facebook Messenger หรือโทรช้อปกับ Personal Shopper On Demand โทร.1425 บริการผู้ช่วยส่วนตัวคอยให้คำปรึกษาและแนะนำสิทธิพิเศษเพื่อคุณเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถทักแชทมาช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ หรือทางอินบ็อกซ์ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ได้อีกด้วย 9.9 ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสทองในการเป็นเจ้าของสินค้าใน Wishlist กับราคาที่ดีที่สุดแห่งปี ซึ่งหากช้อปผ่านออนไลน์สามารถเลือกใช้บริการพิเศษในการจัดส่งสินค้าได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น 3 Hours Delivery บริการส่งสินค้าภายใน 3 ชม. Same Day Delivery บริการจัดส่งสินค้าภายในวันที่ลูกค้าสั่ง หรือเลือกบริการ Click & Collect รับสินค้า ณ จุดรับสินค้าที่ห้างฯ และบริการอื่นๆ มากมาย4. Inspiration for Every Moment of Your Life: รีเทลแห่งแรงบันดาลใจ นำเทรนด์ระดับโลกด้วยวิชั่นห้างแห่งแรงบันดาลใจที่มุ่งพัฒนาทุกด้านเพื่อความสุขของลูกค้าเป็นเดสติเนชั่นแห่งการช้อปปิ้งที่ดีและครบที่สุดของไทย ทำให้ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน นำเข้าสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังทั้งไทย-ต่างประเทศ มีสินค้าแฟชั่นยอดฮิตที่รวบรวมเทรนด์ระดับโลกมาไว้ในที่เดียว ซึ่งในเทศกาลช้อปครั้งใหญ่นี้ ทางห้างยังสร้างสีสันแห่งการ ช้อปปิ้งส่งท้ายปี ด้วยการแท็กทีมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ตัวท็อประดับประเทศ มาร่วมไลฟ์สตรีมมิ่ง ทำกิจกรรมกับลูกค้าป้ายยาความสนุกในรูปแบบ Megatainment ดังนี้• ห้างเซ็นทรัล นำทีมความสนุกโดย ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ เตรียมมาป้ายยาแฟนๆ ผ่าน TikTok @Central.Khonkaen วันที่ 8 ก.ย. 66 ต่อด้วยครีเอเตอร์แห่งเมืองใต้ เบาหวิว’เอง ไลฟ์สดผ่าน TikTok @Centralhadyai และอาร์ท อรรถชัย ใจเกินร้อย ผ่าน TikTok @Centraludonthani ในวันที่ 9 ก.ย. 66 เป็นต้น พร้อมความสนุกอีกมากมาย ที่ TikTok Central Department Storeห้ามพลาด! พบกับดีลเด็ดแห่งความงาม จากนางงามตัวจริงแห่งเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ดังนี้วันที่ 7 ก.ย. 66 ประเดิมด้วยเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 “แอนโทเนีย โพซิ้ว”วันที่ 8 ก.ย. 66 พบกับ เจสซี่ กิระนา รองชนะเลิศ อันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023และวันที่ 9 ก.ย. 66 ส่งท้ายความปังอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของแวดวงนางงาม Bryan Tan• และห้างโรบินสัน ช้อปสนุกสุดเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ผ่าน Facebook Robinson Department Store นำทีมความสนุกโดย น้องแนน จากเพจน้องนี วันที่ 7 ก.ย. 66, มิกซ์ เฉลิมศรี วันที่ 8 ก.ย. 66 และ KAY VEE วันที่ 9 ก.ย. 66 นอกจากนี้สำหรับช่องทาง TikTok Robinson Department Store พบกับ ติช่า, ปิงปอง และ อาร์ท เพาเวอร์พัพเกย์ ร่วมด่วยครีเอเตอร์คนดังเมืองเหนือ อาทิ น้องโบโตเต็มวัย ไลฟ์ความสนุกที่ TikTok @Robinsonchiangrai, น้องช้าง ที่ TikTok @Robinsonsriracha, Thomas Tom ที่ TikTok @Robinsontrang และกองทัพอินฟลูเอนเซอร์อื่นๆ อีกมากมายโปรโมชันไฮไลต์ใน Central / Robinson 9.9 Sale เดือน ก.ย. 66 พบกับสินค้า Best Deals in Town ลดหนัก ทั้งที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันและทุกช่องทางการช้อปปิ้ง ระหว่างวันที่ 1-11 กันยายน 2566 อาทิ• ส่วนลดราคาพิเศษสูงสุด 70%• ดีลพิเศษจากแบรนด์ดัง อาทิ Clarins Kanebo Bobbi Brown Sanrio Nike Adidas MLB Samsonite GQLee Tefal Dyson Zebra Zwilling เป็นต้น• รับคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืน สูงสุด 38%• 9.9 ช้อปฟรียันสิ้นปี ช้อป 4,000 บาท รับดิจิทัลคูปองแทนเงินสด 4,000 บาท (จำกัด 99 สิทธิ์)• The1 Special Burn แลกคะแนน The1 เริ่มต้น 9 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 600 บาท• ผ่อน 0% 10 เดือนทุกชิ้น ทั้งห้าง กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และอีกมากมายดีลพิเศษยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ อย่าลืมติดพร้อมติดแฮชแท็ก #ไปช้อปให้หายกวนใจ ลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดสำหรับแคมเปญ 10.10 11.11 และ 12.12 ที่จะทยอยมาแบบไม่ขาดสาย มัดรวมข้อเสนอที่ดีที่สุดของทั้งห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน และเซ็นทรัล แอป ครบครันทุกช่องทางพร้อมสิทธิประโยชน์แบบพรีเมียมที่หาที่ไหนไม่ได้