ถอดรหัส “ท็อปส์” ลุยกลยุทธ์ House of Brand

ผู้จัดการรายวัน 360 - ถอดรหัสแนวคิด ท็อปส์ กับการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าผ่านสินค้า ‘House of Brands’ ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค มอบทางเลือกสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าหลายครั้งที่เราพบเห็นสินค้าที่เป็นแบรนด์เดียวกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก หรือที่เรียกกันว่าสินค้า House Brand หรือ Private label วางจำหน่ายควบคู่อยู่กับสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด แม้จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มักถูกมองข้าม เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าทางเลือกราคาถูก และคุณภาพสู้สินค้าแบรนด์ใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงไม่ได้แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้บริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับราคาและความคุ้มค่ามากขึ้นจากผลสำรวจของ McKinsey เกี่ยวกับแนวโน้มเทรนด์ค้าปลีกในยุโรป ปี 2566 พบว่า ผู้บริโภค 36% ต้องการซื้อสินค้า ‘Private label’ หรือ ‘สินค้าตราห้าง’ เพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากการทดลองใช้และได้รับรู้ว่าสินค้ากลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพดีเทียบเท่า หรือดีกว่าสินค้าแบรนด์อื่นๆนอกจากนี้ยังพบว่า สัดส่วนของสินค้า Private label ในทวีปยุโรปเพิ่มขึ้น 1.9% และส่วนแบ่งตลาดของร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.4% สะท้อนเทรนด์สินค้า Private label ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่ธุรกิจค้าปลีกในไทยเองต่างก็มองหาแนวทางพัฒนาสินค้าแบรนด์ตัวเอง เช่นเดียวกับ “ท็อปส์” ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ภายใต้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ที่มองเห็นถึงโอกาสและช่องว่างในการเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาคอนเซปต์ของ House of Brands ที่เป็นมากกว่าสินค้าตราห้างทั่วไป เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติโดยข้อมูลล่าสุดจากรายงานเทรนด์ผู้บริโภคในประเทศไทยของ NielsenIQ พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยเลือกซื้อสินค้า Private label เพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ในปีพ.ศ.2564 ( ค.ศ. 2021) เป็น 6% ในปีพ.ศ.2565 สะท้อนการรับรู้ต่อสินค้าตราห้างว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี และยังชี้ว่าผู้บริโภคชาวไทยมองเห็นและเลือกซื้อสินค้า Private label ที่เป็นกลุ่มพรีเมียมมากขึ้นกว่าเท่าตัว โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพที่ดีควบคู่กับราคาที่เข้าถึงได้เติมเต็มอาณาจักรสินค้าคุณภาพ ภายใต้คอนเซปต์ House of Brandนายบุญชัย ปลื้มสืบกุล Head of New Format & House Brands บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นเทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “จากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ผ่านมา หนึ่งในที่จดจำของแบรนด์เมื่อพูดถึงท็อปส์ ลูกค้านึกถึงการการันตีคุณภาพสินค้าที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่ม House of Brands ของท็อปส์ ที่มุ่งนำเสนอสินค้าคุณภาพพรีเมียม ครอบคลุมหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อรองรับทุกความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย“ โดยอาศัยความเป็นผู้นำด้านความหลากหลายของสินค้าทั้งในไทยและที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผนวกกับความแข็งแกร่งของเครือข่ายซัพพลายเชนที่มีอยู่ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้และยังคงรักษามาตรฐานของวัตถุดิบและการผลิตที่มีคุณภาพสูง รวมถึงความเชี่ยวชาญในการคัดสรรและนำเข้าสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังจากทั่วโลก เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การันตีคุณภาพดีเยี่ยมในราคาที่เป็นมิตร พร้อมสัมผัสได้ถึงความพิเศษของสินค้า House of Brands ที่วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น”แตกต่างด้วยความหลากหลายของสินค้า กว่า 10,000 SKUs พร้อมตั้งเป้าเติบโต 20%สินค้า House of Brands ของท็อปส์ ไม่เพียงโดดเด่นด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม แต่ยังการันตีความหลากหลายและแตกต่างด้วยจำนวนสินค้าในประเทศและสินค้านำเข้าที่เยอะที่สุด จาก 13 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 10,000 SKUs ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้ค้นพบสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ชั้นนำที่หาไม่ได้จากที่ไหน ที่มาพร้อมคุณภาพระดับพรีเมียม พร้อมตอบโจทย์รองรับทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแม่นยำโดยจากสถิติกลุ่มสินค้า House of Brands ของท็อปส์ที่ขายดี 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหารสด กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กลุ่มสินค้าวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุง กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยว และ กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบันที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับราคา ทำให้สินค้า House of Brands ในทุกหมวดหมู่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยท็อปส์ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ที่ 20% ภายในปีนี้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ด้วยกลยุทธ์ Sub-Brandปัจจุบันสินค้าภายใต้ House of Brands แบ่งออกเป็น 3 ประเภท กว่า 250 แบรนด์ซึ่งมีการนำเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น1. กลุ่มสินค้า Private Brand คือกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำในท้องตลาด แต่จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยากว่า ครอบคลุมสินค้าทุกหมวดหมู่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค มีจำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น2. กลุ่มสินค้า Own Brand กลุ่มสินค้าที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี พิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและกลุ่มสินค้านำเข้าเกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก ภายใต้แบรนด์ My Choice, Tops และ Smarter ให้ลูกค้ามั่นใจได้ในคุณภาพที่ดีเกินคาด3. กลุ่มสินค้า Exclusive Brand คือกลุ่มสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ผ่านการเฟ้นหาและคัดเลือกแบบเอ็กซ์คลูซีฟจากทั่วโลก เพื่อรวบรวมมาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวไทยได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพพรีเมียมส่งตรงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น Waitrose, Coles และอีกมากมายการันตรีคุณภาพสินค้าแบรนด์ไทย ด้วยการส่งออกสู่ผู้บริโภค 4 ประเทศภูมิภาคเอเชียนอกจากการสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง พร้อมเป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเมืองไทยแล้ว เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ยังมีแผนในการขยายตลาดสินค้าไทยภายใต้ ‘House of brands’ ไปสู่ตลาดในต่างประเทศผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดโดยในช่วง 2560-2565 ได้ส่งออกสินค้ากว่า 500 รายการ ไปยัง 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ไต้หวัน เวียดนาม และกัมพูชา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) รวมกว่า 127% นับเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพในระดับสากล และมีมาตรฐานเทียบเท่าสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นๆ“ท็อปส์ เข้าใจผู้บริโภคและต้องการให้ทุกการใช้จ่ายมีคุณค่า จึงไม่หยุดที่จะคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมค้าปลีกใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่แตกต่างโดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทะยานขึ้นแท่นเป็นเบอร์ 1 ฟู้ดรีเทลเลอร์ของเมืองไทย” นายบุญชัย กล่าว