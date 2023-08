“สลัด แฟคทอรี่” ลุยสร้างนิวเอสเคิร์ฟ งัดแผนรับตลาดเฮลท์ตี้ฟู้ดบูมแต่แข่งดุ

ผู้จัดการรายวัน 360 – “สลัด แฟคทอรี่” ่เดินเกมรุก วางแผน 5 ปี ชู 3 กลยุทธ์หลักสร้างการเติบโต รับศึกอาหารสุขภาพกลุ่มสลัดแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จากฟู้ดเชนใหญ่ที่กระโดดเข้ามามากขึ้น เร่งเครื่องเปิดปีละ 9 สาขา เน้นไซส์ใหญ่ โหมตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นนายปิยะ ดั่นคุ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด ผู้บริหารร้านสลัดแฟคทอรี่ ในเครือซีอาร์จี เปิดเผยว่า บริษัทฯวางแผนธุรกิจระยะ 5 ปี (ปีพ.ศ. 2565-2569) ในการขยายธุรกิจด้วยการสร้างนิวเอสเคิร์ฟใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโมเดลใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆ หรือการร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในการขยายตลาดต่างๆทั้งนี้เพื่อรองรับกับตลาดรวมอาหารเพื่อสุขภาพ ( Healthy Food) ที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงโควิด-19ระบาดส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและสนใจในเรื่องอาหารการกินมากขึ้น ทำให้ปีที่แล้วภาพรวมตลาดมีการเติบโตมากถึง 50% อีกทั้งยังมีการแข่งขันที่ัรุนแรงมากขึ้น จากการมีผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดในเซ็กเมนต์นี้มากขึ้นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 20 รายที่เป็นฟู้ดเชน รวมมากกว่า 100 สาขา เพิ่มขึ้นมากจากช่วง 10 ปีที่แล้วที่มีเพียง 5 รายใหญเท่านั้นเองทั้งนี้กลยุทธ์หลักคือ 1.การขยายสาขาใหม่ๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 8-9 สาขา ในหลายรูปแบบ ปีนี้กับปีหน้าจะเน้นขยายตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีเพียงสาขาเดียวในต่างจังหวัดคือที่พัทยา โดยมองไปที่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพก่อนเช่น นครปฐม นครสวรรค์ พัทยา เป็นต้น ซึ่งจะเปิดในไซส์ใหญ่ปกติมากขี้้เนื่องจากขณะนี้ตลาดนั่งทานในร้านเริ่มกลับมาปกติแล้ว โดยคาดว่าจะต้องใช้งบลงทุนเฉลี่ย 50 ล้านบาทต่อปี ในการเปิดสาขาใหม่โดยครึ่งปีแรกนี้เปิดใหม่ไปแล้วรวม 5 สาขาขนาดใหญ่ ส่วนปีที่แล้วเปิดสาขาใหม่มากถึง 12 แห่ง แต่จะมี่ทั้งที่เป็นสาขาจุดดีลิเวอรี่ สาขาขนาดเล็ก เป็นหลัก ปัจจุบันสลัดแฟคทอรี่ีสามีขาเปิดบริการรวม 34 สาขา อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีต่างจังหวัดเพียงสาขาเดียวที่พัทยา2.กลยุทธ์การทำตลาดแบบค้าปลีก คือการขายผลิตภัณฑ์นอกร้าน ที่เริ่มทำแล้วขณะนีเช่น การเปิดโมเดลเฟรชแอนด์อีซี่ส์ เป็นลักษณะบาร์จำหน่ายสลัดแบบสดๆในท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต 2 สาขาที่เซ็นทรัลชิดลมกับเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ และโมเดลสินค้าพร้อมทาน จำหน่ายที่ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต 4 สาขา และการวางจำหน่ายน้ำสลัดที่ท็อปส์เช่นกัน3.การร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้ํบริโภคได้มากขึ้นและเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย เช่นล่าสุดได้ร่วมมือกัยบทางบริษัท ธรรมชาต ิ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายอาหารทะเลซีฟู้ด จัด “Taste of New Zealand” ครั้งนี้ เพื่อประสบการณ์ไม่ซ้ำใคร ธรรมชาติซีฟู้ด ได้นำเข้าปลาคิงคลิป (Kingklip) และ ปลาโฮกิ (Hoki) จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่เป็นที่นิยมอย่างสูง ทั้งในกลุ่มเชฟจากร้านอาหารชั้นนำและด้วยประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ ความสด และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ได้มาจากแหล่งประมงยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล มาผสมผสานกับเมนูสุขภาพที่สร้างสรรค์โดย สลัดแฟคทอรี่“Taste of New Zealand” จากการร่วมมือของหลากหลายพาร์ทเนอร์ ที่มาร่วมกันในแคมเปญนี้ ซึ่งปลา จาก ธรรมชาติซีฟู้ด และกีวี่ จาก เซสปรีกีวี นับเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี โดยประกอบด้วย 6 เมนูพิเศษ ตั้งเป้าสำหรับแคมเปญนี้ว่า จะช่วยเพิ่มยอดขายให้สลัดแฟคทอรี่ 10 -15%นายปิยะ กล่าวต่อว่า ปี2566นี้คาดว่าผลประกอบการของแบรนด์จะเติบโตมากถึง 70% และคาดว่าจะมีรายได้รวมปีนี้ที่ 600 ล้านบาท ส่วนแผน5 ปีนั้น คาดว่าจะมีรายได้เกิน1,000 ล้านบาทได้แน่นอน