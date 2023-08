AIS จับมือพาร์ตเนอร์มอบสิทธิพิเศษ 'พาแม่อิ่ม-เที่ยว-ชอป' ตลอดเดือน ส.ค.

น.ส.ใจพร ศรีสกุล รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารลูกค้าและการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการแสดงความรักของลูกๆ ต่อแม่ เอไอเอส จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวทั้งลูกๆ และคุณแม่มีความหมายมากยิ่งขึ้นโดยในปีนี้เราได้ทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่ตั้งใจมอบความพิเศษให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกัน เช่น เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป โดยมิสเตอร์ โดนัท ออกแบบโดนัทเวอร์ชันพิเศษ อุ่นใจ I Love Mom เครือไมเนอร์ ฟู้ด โดยแดรี่ควีน กับเค้กไอศกรีมบอกรักแม่แทนใจลูกรวมถึงการทำงานร่วมกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังในการออกแบบน้องมะม่วง คอลเลกชันใหม่ล่าสุด และไลน์สติกเกอร์สุดน่ารักต้อนรับวันพิเศษโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีพาร์ตเนอร์จากร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงแรม สายการบิน และอีกมากมายที่จะมาร่วมกันทำให้วันแม่ปีนี้มีความหมายมากกว่าเดิมทั้งพาแม่อิ่มอร่อย สร้างช่วงเวลาที่ดีและมีความสุขกับครอบครัว กับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า AIS Serenade ทั้งร้านอาหารสุขภาพ เช่น Jones’ Salad, Siam Namnueng, Organic concept และร้านอาหารชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Red Lobster, Tsuta, Honmono Grand OMKASE, Jumbo Seafood และ DAISEN PREMIUM JAPANESE โดยนำเอไอเอส พอยท์ เพียง 30 คะแนน แลกรับสเปเชียลเมนู “อุ่นใจ I Love Mom” ที่ Mister Donut หรือใช้เอไอเอส พอยท์ แลกซื้อเค้กไอศกรีมวันแม่ที่ Dairy Queenพาแม่เที่ยว พร้อมเติมเต็มความสุขกับคุณแม่ด้วย Serenade Exclusive Travel Package กับ Package Wellness & Retreat ที่สมุย ร่วมกับ Bangkok Airway x BDMS wellness หรือเลือกจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการกับสายการบินชั้นนำ นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ส หรือจองดีลที่พักสุดพิเศษกับโรงแรมชั้นนำในเครือ Minor อย่าง Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas, NH Bost Lagoon Phuket Resort และ airasia Super Appพาแม่ชอป ตัดแว่นสายตาให้คุณแม่ที่ร้าน own day กับส่วนลดสูงสุด 700 บาท ให้คุณแม่ไม่หยุดสวยกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม NARS, History of Whoo และชอปสินค้าสุขภาพที่ร้านใบเมี่ยงมอบรอยยิ้มและความสุขสุดประทับใจให้แม่ ด้วย LINE Stickers บอกรักแม่ 5 ลายใหม่ โดยสามารถใช้เอไอเอส พอยท์ 30 คะแนน หรือจะแลกรับความพิเศษด้วยของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “น้องมะม่วง x อุ่นใจ” Limited Edition ที่มีให้เลือกทั้งกระบอกน้ำ กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ร่ม เสื้อยืด และ Griptok ติดหลังโทรศัพท์ ลวดลายน่ารัก ผลงานโดยคุณตั้ม - วิศุทธิ์ พรนิมิต นักวาดการ์ตูนและออกแบบคาแร็กเตอร์ชื่อดังระดับเอเชีย โดยใช้เอไอเอส พอยท์ เริ่มต้น 50 คะแนนมาแลกรับสิทธิ“เราตั้งใจคัดสรรความพิเศษที่ดีที่สุดในทุกด้านมาให้ลูกค้าได้เลือกเป็นของขวัญแทนใจลูกที่มอบให้คุณแม่ เพื่อให้วันแม่ปีนี้มีความหมายมากกว่าเดิม พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้แก่ทุกครอบครัว สามารถดูรายละเอียดและรับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน myAIS ได้ตลอดเดือนสิงหาคม” น.ส.ใจพร กล่าวทิ้งท้าย