“ปับลิซิส กรุ๊ป” ชู AI เสริมแกร่ง สินค้าโหนคอมเมิร์ซลุยทำตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360- จับทางครึ่งปีหลัง สินค้าและแบรนด์ ตีโจทย์ คอมเมิร์ซ เป็นหัวใจหลักเติบโต “ปับลิซิส กรุ๊ป ไทยแลนด์” ปรับตัวครั้งสำคัญ ชู AI เพิ่มสกิลให้คนในองค์กร พร้อมประกาศจุดยืนการเป็น “เดอะ เบสท์ ฟูล ฟันเนล คอมเมิร์ซ พาร์ทเนอร์ ฟอร์ แบรนด์ส” ลั่นรายได้ปีนี้เติบโตตามแผนนายภารุจ ดาวราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกของการสื่อสารการตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลถึงพฤติกรรมของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกันเพราะผู้คนใช้ชีวิตอยู่บนโลกออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไปโดยไม่มีการแบ่งแยกฉะนั้นการโน้มน้าวใจคนเพื่อให้เกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นถือเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องและตลอดเวลา และต้องสามารถเข้ากับทุกช่วงเวลาของการเดินทางในการพิจารณาการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ หน้าที่ของบริษัทโฆษณาแบบเดิมๆ ที่มุ่งแต่สร้างการรับรู้นั้นย่อมไม่เพียงพอกับความต้องการในโลกปัจจุบันอีกต่อไปล่าสุดเราได้ปรับให้บริการแบบ Full-Funnel ภายใต้ 15 บริษัทในเครือ ที่พร้อมทำงานร่วมกับแบรนด์ เพื่อช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่ผสานเข้ากับผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืนในทุก Touchpoints ด้วยวิถีการทำงานแบบใหม่ที่เรียกว่า Connected Capabilities ที่มุ่งดึงเอาศักยภาพของแต่ละบริษัทในเครือมาเชื่อมโยงกันเพื่อวางแผนการสื่อสารให้ครบทุกขั้นของวงจรการสื่อสารการตลาด เราคือเอเจนซี่ที่เป็น Full-Funnel Commerce Partner อย่างแท้จริงนายภารุจ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามมองว่าครึ่งปีหลังจากนี้ สินค้าและแบรนด์ต่างๆ ยังมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของคอมเมิร์ซ รวมถึงยังคาดหวังใจการเลือกใช้เอเจนซี่บริษัทโฆษณาที่จะเข้ามาช่วยดูในภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ในสถานการณ์ที่ภาพรวมช่องทางขายทางออนไลน์ลดลง หรือทีมงานที่ดูแลลดลง และงบที่ใช้ทางการตลาดลดลง นางสาวโศรดา ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวต่อว่า ปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศจุดยืนการเป็น “เดอะ เบสท์ ฟูล ฟันเนล คอมเมิร์ซ พาร์ทเนอร์ ฟอร์ แบรนด์ส” เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งตอบสนองความต้องการครบทุกขั้นของวงจรการสื่อสารการตลาด โดยเริ่มด้วยการปรับใช้ตำแหน่ง Co-CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ซึ่งโมเดลนี้ตอบสนองความท้าทายในเรื่องความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ดีกว่าการบริหารแบบผู้นำเพียงคนเดียว เนื่องจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่างกันจะช่วยทำให้เสริมความสามารถรอบด้านเพื่อให้แข็งแกร่งทั้งในเชิงกลยุทธ์และปฎิบัติการ ให้ครอบคลุมในทุกมิตินอกจากนี้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายในฐานะ The Best Full-Funnel Commerce Partner For Brands ได้ เรามีความภูมิใจที่ ปับลิซิส กรุ๊ป คือเน็ตเวิร์คเอเจนซี่กลุ่มแรกของโลกที่มีแพลตฟอร์ม AI เป็นของตัวเอง แพลตฟอร์ม AI นี้มีชื่อว่ามาร์แซล (Marcel) ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงบุคลากรของปับลิซิส กรุ๊ปทั้งโลกเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นคลังแห่งการเรียนรู้เรื่องราวทางการสื่อสารการตลาด และ Soft Skill อื่นๆ อีกด้วย ขณะเดียวกันเราพร้อมทรานฟอร์มคน ไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิล รีสกิล และรีเลิร์น เพื่อเพื่มคุณค่าและพัฒนาคนในองค์กรให้ได้มีความรู้ในทักษะใหม่ๆของการสื่อสาร และมีระบบการเรียนรู้บนออนไลน์กับ “Marcel” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีมาตรฐานความรู้ในระดับทัดเทียมกันทั่วโลก“โครงสร้างใหม่นี้จะทำให้ทุกคนในองค์กรได้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริง มีความก้าวหน้าที่เหมาะสมที่ตนเองต้องการ ผ่านแพลตฟอร์ม Career Conversation ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้วางแผนความก้าวหน้าในสายงานเพื่อพัฒนาและเติบโตในองค์กรอย่างเหมาะสม ภายใต้ทิศทางในอนาคตของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจของลูกค้า โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนทำงานแบบ Power of ONE รู้ในคุณค่าความแข็งแกร่งของตัวเอง เข้าใจและเชื่อมต่อการทำงานกับทีม รวมทั้งรักษามาตรฐานการทำงานที่เป็นเน็ตเวิร์คเอเจนซี่ระดับโลก โดยยอมรับมุมมองที่หลากหลาย เพื่อผสมผสานทางความคิดให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับทุกๆ โอกาสในการคว้าชัยชนะทางธุรกิจ หรือปีนี้มองว่ารายได้จะเป็นไปตามที่วางไว้”.