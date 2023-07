ชี้ทางความสำเร็จการตลาดยุคใหม่ ผสาน“AI-CDP-Marketing Automation”

ผู้จัดการรายวัน360- BrandBaker เผยแนวทางสู่ความสำเร็จของการตลาดยุคใหม่ด้วยการผสานพลังของ AI, CDP และ Marketing Automation เพื่อรับมือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น สู่การพาธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนBrandBaker (แบรนด์เบเกอร์) หนึ่งในเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัลอิสระยุคแรกๆ ของประเทศไทยโดดเด่นในด้านการวางกลยุทธ์ที่ทำได้จริง เผยถึงการติดอาวุธให้กับศักยภาพการโฆษณาของทีม BrandBaker ด้วยการนำเอาเครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่มาร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Marketing Automation และ Customer Data Platform รวมไปถึง Generative AI เข้ามาช่วย ซึ่งการนำเอาเครื่องมือแห่งทศวรรษนี้ทั้ง 3 เข้ามาใช้รวมเข้ากับพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของทีม BrandBaker ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสายงานนี้มาอย่างมากมาย จะทำให้แบรนด์ต่างๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนGenerative AI: ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์แต่ยังไม่ลืมเสน่ห์ในการเข้าใจความต้องการของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลมากที่เข้ามาช่วยปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีข้อจำกัด และพร้อมทำให้กลยุทธ์โฆษณาที่ถูกวางขึ้นโดยมนุษย์กลับมามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น BrandBaker จึงนำเอาศักยภาพของ Gen-AI นี้มาช่วยในการหา Insight ของกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น เราสามารถดีไซน์แคมเปญโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดผลลัพธ์อันดีเยี่ยม แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้สัญชาตญานของทีม BrandBaker ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ว่าอะไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้ BrandBaker แตกต่างจากที่อื่นนายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Founder และ Director of Planning & Idea กล่าวว่า “Gen-AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เราทั้งในงานด้านการตลาดและการโฆษณา ทำให้เราสร้างคอนเทนต์ได้คล่องตัว ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และทำให้การทำงานในแต่ละวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างอย่างชัดเจนคือ ในแต่ละแคมเปญที่เราสร้างออกไปนั้น ทีมงานของเราใส่ใจลงไปในทุกรายละเอียด เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย”Customer Data Platform: ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องมาร์เก็ตติ้ง แก่นการทำงานของ BrandBaker นั้นคือ การนำเอา Customer Data Platform เข้ามาใช้ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด โดย CDP นี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางอีเมล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย “แหล่งข้อมูล Insight ลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จนี้” ไม่เพียงแค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละแบรนด์หรือธุรกิจสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบละเอียด ประเมินมูลค่าที่ลูกค้าแต่ละรายใช้จ่ายไปกับแต่ละสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นๆ และสร้างแคมเปญแบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละราย“เราเข้าใจว่าข้อมูลอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่เราต้องใช้ Insight ที่ได้มาจากการสะสมข้อมูลที่จะมีประโยชน์สูงสุด” นายนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล Founder และ Director of Technology บริษัท BrandBaker จำกัด อธิบาย “ที่ BrandBaker เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อดึงเอา Insight ที่เป็นประโยชน์ออกมาจาก CDP แปลและวิเคราะห์ข้อมูลดิบต่างๆ เหล่านี้ไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้แคมเปญประสบความสำเร็จ”Marketing Automation: เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ และเฉพาะเจาะจงการนำเอา Gen-AI และ CDP มารวมพลังเข้ากับ Marketing Automation นั้น ทำให้การทำการตลาดและงานโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก BrandBaker ผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น และเฉพาะเจาะจงได้ลึกยิ่งขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรของทุกๆ ฝ่าย การทำ Marketing Automation รวมเข้ากับงานโฆษณาได้อย่างไร้รอยต่อเช่นนี้ช่วยให้งานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกอย่างนี้มาจากแก่นและ DNA ของ BrandBaker ที่เชื่อว่า Insight drives impact เพราะทุกๆ แคมเปญที่สร้างสรรค์ออกมาจะต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีและจับต้องได้นายนิวัฒน์ กล่าวต่อว่า “เรามีเฟรมเวิร์คและวิธีการของ BrandBaker เองที่ใช้ในการหา Insight ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างโอกาสให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่เราทำงานด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีอันน่าจดจำให้กับผู้บริโภคได้อย่างมากมาย เราเชื่อว่าอนาคตของงานด้านการตลาดนี้จะอยู่บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปทุกวัน กับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ที่ยิ่งต้องใส่ใจไปในทุกรายละเอียด”เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง BrandBaker ร่วมกับ ConnectX ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแพลตฟอร์ม CDP และ Marketing Automation จัดงาน The Future of Data-Driven Marketing with Gen-AI งานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักการตลาด และธุรกิจ มาอัพเดตกับเทรนด์และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในโลกการตลาดทั้งด้าน Marketing Automation และ CDP เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือทั้งสองนี้ที่จะมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้แบรนด์ต่างๆ ประสบความสำเร็จทั้งการหาลูกค้า การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการรักษากลุ่มลูกค้าเอาไว้ให้ได้ ไม่ว่า Marketing Landscape จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แบรนด์ก็ยังจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนายวรภัทร ศศิบุตร Head of Solution Delivery บริษัท ConnectX จำกัด กล่าวว่า “ในทุกวันนี้ ยิ่งการใช้แพลตฟอร์ม CDP และเครื่องมือ Marketing Automation มีส่วนสำคัญมากเท่าไหร่ในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย ความร่วมมือของเรากับ BrandBaker จะสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีถึงพลังและความสามารถของเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ ในตัวอย่างบนเว็บไซต์ของเรา แบรนด์จะสามารถเข้าใจลูกค้าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น สร้างแคมเปญที่เฉพาะเจาะจงและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น และในยุคที่ผู้บริโภคมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนี้ การผสานเข้ากับ Gen-AI แล้ว ก็จะยิ่งทำให้แต่ละธุรกิจ แต่ละแบรนด์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด”“ด้วยเครื่องมืออันทรงพลังเหล่านี้ BrandBaker ก็จะยังคงเป็นก้าวเข้าสู่อนาคตของการตลาดได้อย่างเข้มแข็ง ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีอันน่าจดจำให้กับลูกค้าได้” นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล กล่าวไม่ว่าขนาดธุรกิจจะใหญ่หรือเล็ก ทีม BrandBaker จะนำเอาความเชี่ยวชาญในตลาดนี้มาปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละราย วางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ