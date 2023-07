ผู้บริหาร Oxygen Group แนะกลยุทธ์ “DASI” 4 ปัจจัยเลือก “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

นางสาวมณฑาทิพย์ จุนหวิทยะ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท เรียลเมคเกอร์ พูลวิลล่า จำกัด (Real Maker Pool Villa Co., Ltd.) และบริษัท อ็อกซิเจน เรสซิเด้นส์ จำกัด (Oxygen Residence Co., Ltd.) ในเครืออ็อกซิเจน กรุ๊ป (Oxygen Group) กล่าวว่า แนวโน้มในการซื้อบ้านพักอาศัย Luxury Residence ในพื้นที่เขาใหญ่ในครึ่งปีหลังของปี 2023 ผู้ซื้อมองหาบ้านที่มีบริการดูแลจัดการบ้านพักอาศัยแบบ Exclusive ทั้งเรื่องการจัดการด้านความสะอาด การดูแลต้อนรับภายในบ้าน เช่น บริการซักผ้า รีดผ้า การจัดการด้านอาหาร ไม่ต่างจากการใช้บริการในโรงแรม หรือแม้แต่มี Butler Service คอยบริการ รวมถึงการจัดการด้านการบำรุงรักษาหากไม่ได้เข้าพักเป็นเวลานาน ทำให้บ้านดูใหม่ และไม่โทรม เรียกได้ว่า แค่ขับรถ หิ้วกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆ ก็เข้าพักได้อย่างสบายใจ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แนว Lazy Business“กลยุทธ์ DASI” หรือปัจจัยในการเลือก “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อที่มีวิสัยทัศน์ครบทุกมิติ ทั้งในแง่มุมของการเป็นผู้อยู่อาศัยแบบ Luxury Living และความคุ้มค่าต่อการนักลงทุนอย่างยั่งยืน ควรคำนึงถึงปัจจัย 4 ข้อ ดังนี้1. Design & Brand DNA คอนเซปการออกแบบ สไตล์รูปทรงบ้าน Function การใช้งานในตัวบ้านที่คุ้มค่า ‘Taste & Style’ การตกแต่ง คุณภาพวัสดุที่ได้มาตรฐาน กระทั่ง DNA ของแบรนด์นั้น เช่น ความใส่ใจการบริการแบบเหนือระดับ ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการที่มีประสบการณ์ การยึดมั่นในคุณค่าหลักเพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของผู้อยู่อาศัย และยังตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้ซื้อและผู้เช่าในระยะยาวได้ทุกมิติ2. Area หรือศักยภาพของพื้นที่ ที่ไม่ใช่แค่การคำนึงถึงเพียงเรื่องของตัวบ้านเท่านั้น แต่พื้นที่ตั้งจะต้องมีศักยภาพในการเติบโต อยู่บนพื้นที่ทำเลทองที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สามารถตอบโจทย์การพักผ่อนและการอยู่อาศัยได้ในระยะยาว3. Sales & Marketing นอกเหนือจากการเป็นนักสร้างบ้านที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย และการเป็นผู้ดูแลที่มีระบบการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งแล้ว การเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการขาย และการตลาดแบบมืออาชีพในระดับเอเจนซี่นั้น เป็นข้อได้เปรียบของแบรนด์ที่เป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่จะต้องไม่เพียงแต่รักษามาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างดีที่สุดแล้ว ยังต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแรงทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการขายและการสร้างผลกำไรให้นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องและ 4. Investment ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะต้องสามารถสร้างโมเดลการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และน่าพึงพอใจต่อนักลงทุนได้ โดยโมเดลที่ว่านั้น ไม่เพียงแต่จะต้องสร้าง Passive Income และ High Return ได้ แต่ยังต้องอุดความเสี่ยง (Free Risk) ให้กับนักลงทุนตั้งแต่วันแรกไปจนถึงในอนาคตแบบยั่งยืนได้อีกด้วย“โครงการอ็อกซิเจน แกรนด์ ฮิลล์ส เขาใหญ่ เรสซิเด้นส์” (Oxygen Grand Hills KhaoYai Residence) เป็นหนึ่งในโครงการที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งคาแรคเตอร์ที่แตกต่าง ให้ใกล้ชิดธรรมชาติในทุกๆ มุมของบ้าน และมี Exclusive Residential Service พร้อม Butler Service บริการสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับลูกบ้านทุกหลัง ดูเพิ่มเติมที่ www.oxygenresidences.com