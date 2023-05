GPSCลั่นปีนี้ผลดำเนินงานฟื้นตัว มั่นใจค่าFtจ่อลดไม่กระทบมาร์จิน

GPSC ลั่นปีนี้มีผลดำเนินงานฟิ้นตัวขึ้น หลังรับรู้กำไรจาก Avaada ที่อินเดีย200ล้านบาท และโรงไฟฟ้าเดินเครื่องมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่วนค่าFt ที่ส่อแววจะปรับลดลงในงวดสิ้นปีก็สอดคล้องต้นทุนพลังงานที่ลด ลงจึงไม่กระทบมาร์จิน พร้อมขยับเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าปี68เพิ่มขึ้นเป็น 7,974เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 747เมกะวัตต์นางศิโรบล บุญถาวร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ( GPSC )เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการปี2566 ว่า ปี2566จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของบริษัท ที่มีการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้มีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อนที่ประสบปัญหาราคาพลังงานผันผวนทำให้มีกำไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่ 891 ล้านบาท โดยปี2566 โรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องได้มีประสิทธิภาพดี รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้า GHECO-One ได้กลับมาเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าตามปกติแล้ว หลังจากหยุดซ่อมบำรุงราว 54 วันในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และรับรู้กำไรในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในอินเดีย ที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัท Avaada Energy Private Limited (Avaada) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 600เมกะวัตต์และจะจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD)เพิ่มเติมในปีนี้ 250เมกะวัตต์ ทำให้รับรู้กำไรราว200ล้านบาท“ กำไรของบริษัทเคยอยู่ระดับ 7,000 ล้านบาท ซึ่งปีที่แล้วราคาพลังงานผันผวนและราคาค่าไฟไม่สอดคล้องต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ทำให้บริษัทมีกำไรต่ำกว่าพันล้านบาท ซึ่งปีนี้คาดว่าจะrecoverในภาพรวมได้ 50 - 60% ส่วนที่เหลือคงต้องรอดูนโยบายภาครัฐที่มีการปรับราคาสอดคล้องต้นทุนอย่างไร”ส่วนแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) ในระยะถัดไปจะปรับลดลง 70สต./หน่วย มั่นใจว่าส่งผลกระทบต่อมาร์จินไม่มากนักเนื่องจากต้นทุนราคาพลังงานก็ลดลงด้วย ซึ่งค่าFtจะผูกกับการขายไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนในพอร์ตราว30% ส่วนที่เหลือมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)ให้กับกฟผ.อยู่แล้วนางศิโรบล กล่าวว่า บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ(M&A) แม้ว่าจะมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยบริษัทยังไม่ปิดกั้นโอกาสและมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำM&A ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีกำลังการผลิตหมุนเวียนสัดส่วน50%ของกำลังการผลิตในปี 2573โดยบริษัทได้มีการปรับตัวเพิ่มเลขกำลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2568 จากเดิม 7,227เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น 7,974 เมกะวัตต์ ภายหลังจาก Avaada ชนะประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มถึง 4โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตเพิ่มเติม 747เมกะวัตต์สำหรับแผนการลงทุนของบริษัทในระยะ 5 ปี (ปี2566-2570) ได้ตั้งงบประมาณราว 40,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนให้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าSPP Replacement (Glow SPP2) ที่การก่อสร้างคืบหน้า 50% คาดจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ช่วงไตรมาส 2 ปี2567 และโครงการเอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต (ERU) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) ของไทยออยล์ ปัจจุบัน การก่อสร้างคืบหน้า 89% คาดจะ COD ได้ในปี 2568ส่วนกรณีการลงทุนโครงการ GAS to Power ในเวียดนาม โดยบริษัทเคยมีแผนจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทแม่ คือ ปตท.นั้น ขณะนี้ประเทศเวียดนาม ยังเป็นประเทศเป้าหมายในการลงทุนของบริษัท และล่าสุดทางเวียดนามได้ประกาศแผน PDP 8 ออกมาแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาเกาะติดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีความชัดเจนเกิดขึ้นจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไปความคืบหน้าโครงการลงทุนแบตเตอรี่ ภายหลังจากบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (“AXXIVA”) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ Semi-solid ระยะที่ 1 ที่ประเทศจีน มีกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี คาดว่าจะผลิตเชิงพาณิชย์ในปลายปีนี้ตามแผน รวมถึงบริษัทยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรจีน จัดตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า "บริษัท เอ็นวีโกชั่น จำกัด (NV Gotion)" ก่อสร้างโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ในไทย กำลังการผลิตระยะแรก 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2566 และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปีในระยะถัดไป