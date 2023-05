UAC ไตรมาสแรกรายได้แตะ 501 ล้าน รุกเปิดโปรเจกต์ใหม่

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC แจ้งผลงานไตรมาสแรกปีนี้มีรายได้จากการขายและบริการ 416.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.30 ล้านบาท หรือ 3.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) รายได้อื่น 85.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.53 ล้านบาท หรือ 5.62% ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม UAPC 15.11 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม (BBGI Biodiesel) 3.73 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากราคาปาล์มยังมีความผันผวน ซึ่งคาดว่าราคาปาล์มจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2566 ทั้งนี้ กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ EBITDA อยู่ที่ 88.66 ล้านบาท และ 143.24 ล้านบาท ตามลำดับขณะที่กระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 330.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดที่ได้จากการขายหุ้นของ UAPC บางส่วนให้กลุ่ม ICAP-SIRA และการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก UAPC ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.88 เท่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายทางการเงินของบริษัทที่รักษาระดับ D/E ไม่เกิน 2 เท่านายชัชพล เผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 แบ่งตามกลุ่มธุรกิจโดย กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวม 363.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.60 ล้านบาท หรือ 2.13% (YoY) เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่ม Energy จำนวน 87.91 ล้านบาท หลังจากปัญหาการขนส่งสินค้าจาก Principle หลักบางรายเริ่มคลี่คลาย ขณะที่กลุ่ม Industrial มียอดขายลดลง 127.25 ล้านบาท จากการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจปิโตรเลียมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นยอดขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยในไตรมาส 1/2566 มียอดขายที่เป็นการขายสินค้าผ่านบริษัทฯ จำนวน 313.33 ล้านบาท และบริษัท ยูเอซี เทรดดิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (UACT) จำนวน 50.35 ล้านบาทด้านกลุ่มธุรกิจ Manufacturing-Energy & Petroleum มีรายได้รวม 52.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.70 ล้านบาท หรือ 9.86% (YoY) ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากโรงงาน PPP ที่ได้รับ Associated Gas ตามแผนที่วางไว้ และราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โรงไฟฟ้าเสาเถียร และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าแผนที่วางไว้ แม้ว่าโรงไฟฟ้าพืชพลังงานแม่แตงมีรายได้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กลุ่มธุรกิจ Petroleum ของ UAC Utilities ในแหล่งบูรพา (L11/43) ยังคงดำเนินการผลิตแบบ Natural Flow โดยส่งขายไปกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน มีรายได้ทั้งสิ้น 3.62 ล้านบาทขณะที่กลุ่มธุรกิจ Manufacturing-Chemicals ดำเนินกิจการโดยบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (UAPC) ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 30% มีรายได้จากการขายและบริการ 84.57 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3.34 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นจำนวน 630,000 หุ้น ให้ ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA. (ICAP-SIRA) และ ICAP-SIRA ASIA PTE. LTD. (ICAP-SIRA ASIA) ส่งผลให้ UAPC เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม โดยไตรมาส 1/2566 ผลการดำเนินงานของ UAPC จะแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 3.34 ล้านบาท) และตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของ UAPC เดิมที่เคยมีการควบคุมออกจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมตามมาตรฐานทางบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2566 เป็นต้นไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการนั้น นายชัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะ COD เดินเครื่อง Generator#1 ที่กำลังการผลิต 1.5 MW. ภายในไตรมาส 3/2566 และจะเริ่ม COD เดินเครื่อง Generator#2 กำลังการผลิต 1.5 MW. ภายในไตรมาส 4/2566 รวมจ่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 3MW.สำหรับโครงการในส่วนของบริษัท เวียงจันทน์บริหารขี้เหยื้อ จำกัด (VWM) ซึ่งเป็นโรงงานผลิต RDF3 ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน RDF เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบเครื่องจักร และจะทำ Performance Test ภายในวันที่ 20-22 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะสามารถส่งมอบ RDF3 ให้แก่โรงปูนซีเมนต์คำม่วน (KCL) ได้ทันทีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จขณะที่โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งอรุโณทัย (L10/43) จากแผน Production Test ในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2566 ได้เริ่มทำ Site Preparation บนพื้นที่ C เพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ โดยเริ่มทดสอบการผลิตแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา และเริ่มจำหน่ายน้ำมันดิบให้โรงกลั่นน้ำมันเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจากความมุ่งมั่นในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมทุนพันธมิตรระดับชั้นนำเพื่อยกระดับองค์กร สร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยจากแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งให้บริษัทฯ วางเป้าหมายอัตราการเติบโตของรายได้ในปี 2566 เติบโตได้ตามแผน และ EBITDA เติบโตได้มากกว่า 20% ของรายได้ยอดขายรวม