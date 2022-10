“เกษร”ทุ่มพันล.พลิกราชประสงค์ ปรับอัมรินทร์เสริมแกร่งมิกซ์ยูส

ผู้จัดการรายวัน 360 - เกษรวิลเลจ ทุ่มงบพันล้านบาท ต่อยอดจากการเป็นผู้พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส สู่การสร้างประสบการณ์ตามแบบฉบับ Placemaking พลิกโฉม “เกษรอัมรินทร์” เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ เชื่อมต่อ 3 ศูนย์ฯ “เกษรทาวเวอร์-เกษรเซ็นเตอร์-เกษรอัมรินทร์” พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเพิ่มคุณค่าให้กับการใช้ชีวิต ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566นายชาญ ศรีวิกรม์ ประธานบริหารกลุ่มเกษร พร๊อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “เส้นทางการพัฒนาเกษรวิลเลจในวันนี้และในอนาคตจะเหนือกว่าการเป็นห้างสรรพสินค้าที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาพบกับประสบการณ์การช้อปปิ้ง หรือเป็นอาคารมิกซ์ยูสที่รวม 3 อาคาร ได้แก่ เกษรทาวเวอร์ เกษรเซ็นเตอร์ และเกษรอัมรินทร์ ที่ไม่เพียงแต่มอบความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เท่านั้น เรายังจะมีบทบาทใหม่ของการเป็นผู้พัฒนา Placemaking สร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถดื่มด่ำหรือร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของแต่ละบุคคลเกษรวิลเลจจะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิถีการใช้ชีวิตที่เพิ่มคุณค่า สร้างความผูกผัน และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในเออร์บันวิลเลจที่โดดเด่นและแตกต่าง หลอมรวมกันได้จาก 4 Component ที่เราจัดเตรียมไว้”1.Fashion Style Component ต่อยอดจาก Designer Lane สุดยอดประสบการณ์แฟชั่นที่มีทั้งแบรนด์แฟชั่นระดับโลก อาทิ Club 21, Comme des Garçons, Diane Von Furstenberg, Boss by Hugo Boss, Boyy, Max Mara และอีกมากมาย ขยายเพิ่มเติมแบรนด์แอคทีฟแฟชั่นสปอร์ตเข้ามาในพื้นที่ พร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นพื้นที่ที่ให้เหล่าดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกและประเทศไทยได้จัดแสดงผลงาน art & culture แชร์ประสบการณ์ และเรื่องราวของผลงานให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบในตัวดีไซเนอร์2.Food Style Component ประสบการณ์ร้านอาหารสุดโดดเด่น ภายใต้ Gaysorn Food Village ในปัจจุบัน ที่พรั่งพร้อมด้วยความหลากหลาย ตั้งแต่ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ ได้แก่ Ginza Sushi Ichi, Paste ร้านโอมากาเสะ ร้าน One & Only และ First to Thailand (new to market) ได้แก่ Hei Yin, Burger & Lobster, Isola เติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้คนได้สังสรรค์ในพื้นที่ Hanging Garden เกษรอัมรินทร์ นำเสนอ Specialty Food & Beverage เช่น ร้าน Izakaya ร้าน Thai Grill และร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ ๆ จากเชฟระดับรางวัล รวมไปถึงพื้นที่บาร์ รังสรรค์โดยมิกโซโลจิสต์ระดับประเทศ ที่จะเป็นศูนย์กลางของแหล่งแฮงเอาท์ที่ใหม่ในย่านราชประสงค์3.Life & Wellness style Component curate concept Gaysorn Urbanist Retreat ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าคนเมือง โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี การออกกำลังกาย และพัฒนาความสวยความงามของแต่ละบุคคล และผู้ใช้ชีวิตในเมืองให้บาลานซ์ชีวิตในการทำงานและการดูแลตนเอง รวมไปถึงการรวบรวมแบรนด์ไลฟ์สไตล์แบบลักชัวรีจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Steinway & Sons, Bang & Olufsen, Leica, Rimowa ฯลฯ ไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ และกิจกรรม outdoor sport ต่าง ๆ เช่น Camping ปีนเขา และเล่นเซิร์ฟ ฯลฯ4. Workstyle Component ที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนทำงานในเกษรวิลเลจและในย่านราชประสงค์ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพิ่มพื้นที่ที่ให้คนกลุ่ม workstyle สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมีการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงพันธมิตรในธุรกิจ ได้อย่างสะดวกสบาย และสนุกไปกับการใช้ชีวิตอย่างลงตัวหนึ่งในความสำเร็จของเกษรวิลเลจกับการเป็นผู้พัฒนา Placemaking ในรูปแบบ “วิลเลจ” คือการสร้างการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ เราได้เริ่มเฟสแรกทางฝั่งเหนือคือ เกษรเซ็นเตอร์ และเกษรทาวเวอร์ ในปี 2560 โดยมี Ratchaprasong Walk (R Walk) ให้เข้าถึงอาคารได้สะดวกสบายหลายจุด วันนี้เราเตรียมการเชื่อมโยง “เกษรอัมรินทร์” ให้เป็นส่วนหนึ่งของ เกษรวิลเลจภายใต้การออกแบบคอนเซ็ปต์ ‘The Old-New Spirit’ ที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างแนวทางการออกแบบยุคใหม่ และการคงไว้ของสถาปัตยกรรมยุค Post-Modern ที่มีเรื่องราว และความคลาสสิกจากเสาโรมัน สู่สีสันแห่งความร่วมสมัย โดยเป็นการร่วมมืออีกครั้งกับ บริษัท CL3 บริษัทสถาปนิกและนักออกแบบภายในจากฮ่องกงที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเกษรทาวเวอร์ ต่อยอดการสร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ให้ต่อเนื่องกันภายในทั้ง 3 อาคารของเกษรวิลเลจรูปลักษณ์ใหม่ของเกษรอัมรินทร์สัมผัสได้จากการดีไซน์มุมมองใหม่ด้านหน้าอาคาร (Façade) เป็นแนวคิดสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า “เกษร โคคูน” (Gaysorn Cocoon) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรังไหม อันเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตงอกงามอย่างสวยงาม พร้อมการผสมผสานไปกับเสาโรมัน ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรอบรู้ และภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน การออกแบบยังได้คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยจะมีประสบการณ์จากทั้งภายนอกเชื่อมโยงสู่ภายในอาคาร เติมเต็มพื้นที่สีเขียว และสร้างสถานที่ตอบโจทย์ผู้คนให้ได้มาพบปะสังสรรค์ในพื้นที่ Hanging Garden อีกด้วยพร้อมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ Piazza ที่กว้างขวางเปิดรับผู้คน สอดประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่นอกอาคารจรดถนน สร้างสรรค์บรรยากาศอันสดใสเหมาะสำหรับการจัดอีเวนต์ต่าง ๆ ตลอดจนพื้นที่ Forum ด้านใน เป็นพื้นที่อีเวนต์สเปซ เพื่อมอบประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศอันคึกคัก สนุกสนาน และเพลิดเพลินยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้ การปรับโฉมอัมรินทร์พลาซ่าสู่การเป็น “เกษรอัมรินทร์” ที่จะเปิดตัวเต็มรูปแบบปลายปี 2566 จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างชีวิตชีวาทางธุรกิจให้ย่านราชประสงค์เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ (Bangkok’s Capital of Lifestyle District) ใจกลางเมืองแห่งแรกหนึ่งเดียวของกรุงเทพฯ ย่านราชประสงค์จะครบครันที่สุดด้วยทุกองค์ประกอบ ทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า เอ็นเตอเทนเมนต์ โรงแรม ที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะที่เชื่อมโยงถึงกันหมดภายในระยะเดินเพียงไม่กี่ก้าว เติมเต็มการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาของทุกวันให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยว ตลอดจนพันธมิตร ผู้เช่า และผู้อยู่อาศัย”“การก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนา Placemaking ของเกษรวิลเลจในครั้งนี้ ใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เราอยากเชิญชวนผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการหรือ Creators และ Chefs มาร่วมเดินไปบนเส้นทางแห่งการเติบโตและความสำเร็จร่วมกับเกษรวิลเลจ เราจะมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับผู้คนหลากหลายบุคลิก รสนิยม และความชื่นชอบในย่านราชประสงค์ ที่สามารถเข้ามาค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิต โดยเกษรวิลเลจพร้อมให้พื้นที่ทั้ง 3 ส่วนเป็นจุดเชื่อมโยงประสบการณ์การใช้ชีวิต การทำงาน และช้อปปิ้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่” นายชาญ กล่าวGaysorn Village ได้เปิด Sales Gallery ที่ชั้น 14 อัมรินทร์ทาวเวอร์ พร้อมทีมที่ปรึกษาแก่ผู้สนใจจะเปิดร้านหรือกิจการบริการต่าง ๆ แล้วตั้งแต่วันนี้สำหรับเกษรวิลเลจ ตั้งอยู่ใจกลางย่านราชประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า แหล่งช้อปปิ้งและย่านท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก อาคารสำนักงาน ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ โรงแรม และที่พักอาศัย โดยมี R Walk หรือ Ratchaprasong Walk เป็นจุดเชื่อมต่อรวมทั้งสิ้น 23 ตึก รวบรวมร้านค้าและแฟล็กชิพสโตร์ของแบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งแบรนด์ลักชัวรีระดับโลก กว่า 30 แบรนด์ เช่น CLUB 21, COMME des GARCONS สาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Biyan, Acne Studios, Balmain, Erdem, Dries Van Noten, Jacquemus, Jil Sander, Johanna Ortiz, Junya Watanabe, Rochas, The Row, Thom Browne, Victoria Beckham, Yohji Yamamoto, CDGCDGCDG, Boss, BOYY, Bang & Olufsen (B&O) แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากเดนมาร์ก, Marie France Van Damme, RIMOWA, Steinway & Sons ตัวเลือกร้านอาหารและคาเฟ่อันมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบ One and Only ทั้งร้านที่มีแห่งเดียวในโลกและในประเทศไทย ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ และคาเฟ่และร้านอาหารในสไตล์ Casual Fine-Dining ศูนย์รวมบริการนวัตกรรมระดับโลกด้านสุขภาพ ความงาม เวลเนส ตลอดจน Watch Destination โซนนาฬิกาที่รวบรวมเรือนเวลาหรูที่หายาก และควรค่าแก่การเก็บสะสม และแบรนด์นาฬิกาสุดหรูหายากระดับโลกมากมาย พร้อมศูนย์บริการครบวงจรเกษรอัมรินทร์เป็นที่รู้จักในชื่อ “อัมรินทร์พลาซ่า” ที่มีตำนานอันยาวนานกว่า 40 ปีของประเทศไทยในย่านราชประสงค์ กำลังเข้าสู่มิติใหม่ของความเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ในแนวคิด Immersive Experience สร้างสีสันและประสบการณ์ใหม่ที่เจิดจรัสบนย่านที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความงดงามที่สั่งสมจากหลายมิติ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การผสมผสานของความล้ำสมัย ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและระดับโลก