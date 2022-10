APLF ASEAN เผยโฉมนักออกแบบอาเซียนระดับแนวหน้าของวงการเครื่องหนัง

APLF เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหนังตัวจริง เจาะลึกในเทคนิคที่ครบครันด้านเครื่องหนัง กับหลักสูตรประกาศนียบัตรจากสถาบันชั้นนำของประเทศอังกฤษ และอิตาลี ที่จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหนังและความยั่งยืน รวมไปถึงหลักสูตรเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่นประจำฤดูกาลของ Spring-Summer และ Fall-Winter ในปี 2023/2024 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ลิงก์นี้ https://www.aplf.com/aplf-asean-education-programmes/









งานแสดงเครื่องหนังครั้งยิ่งใหญ่สุดพิเศษ วันที่ 19-21 ต.ค. 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดงานได้เลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงาน ด้วยเล็งเห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นศูนย์กลางการออกแบบสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลก รวมถึงเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์เครื่องหนังซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาAPLF ได้เชิญ 10 นักออกแบบกระเป๋าในประเทศและนักออกแบบชาวอินโดนีเซีย ร่วมนำเสนอการออกแบบเครื่องหนังอันเป็นเอกลักษณ์ และแบ่งปันเรื่องราวและแนวคิดการออกแบบให้แก่ผู้เข้าชมงาน ซึ่งแบรนด์ดีไซน์เนอร์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้แก่ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวไทย จากแบรนด์ S'uvimol กระเป๋าหนัง Exotic ที่โลดแล่นในตลาดแฟชั่นระดับโลกมากว่า 10 ปี โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย มีสีสันและลายที่เป็นเอกลักษณ์ดีไซเนอร์ชื่อดังจากแบรนด์ Pipatchara แบรนด์กระเป๋าที่ชูจุดยืนในวงการแฟชั่นที่สนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันโด่งดังไปไกลในระดับโลกจาก La Mitra ผู้สร้างสรรค์งานกระเป๋าหนังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการร่วมมือกับชาวอาข่าที่นําหัตถกรรมพื้นบ้านมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยจากแบรนด์ Byo ที่โด่งดังในอินโดนีเซีย ผสมผสานคอนเซ็ปท์สไตล์การออกแบบจากนวัตกรรมและหัตถกรรมไว้อย่างลงตัว ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้อย่างดีและจากแบรนด์ Dash แบรนด์ไลฟ์สไตล์แนวมินิมอลสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหาความเรียบง่าย ด้วยแรงบันดาลใจจาก MorseCode ที่เชื่อมต่อทั้งโลกเข้าด้วยกันจาก แบรนด์ MYNTE studio กระเป๋าหนังที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย มีความเป็นสีสันและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์จาก แบรนด์ VERA แบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ในเรื่อง design คุณภาพ function เป็นสำคัญจากแบรนด์ Bangkok Bootery แบรนด์เครื่องหนัง Exotic ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 85 ปี โดยการผลิตแบบ Handmade 100% ด้วยคุณภาพความพิถีพิถัน ดีไซน์ที่เรียบหรู คลาสสิคจากแบรนด์ Marroque ที่นำเสนอตัวตนผ่านงานดีไซน์ที่สวยงามและตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลาย โดยวิถีของช่างญี่ปุ่นดีไซน์เนอร์ชาวอินโดนีเซีย จากแบรนด์ Jetalla Aneiu ที่ชูจุดเด่นการทำกระเป๋าด้วยเทคนิคเฉพาะที่หายากจากยุโรป นำเสนอความเป็นชวาตะวันตกจากอินโดนีเซียได้อย่างสวยงามที่โซน Colour and Material Trends ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมเทรนด์สีและวัสดุสำหรับ Fall-Winter 2023/2024 ของ APLF ที่พัฒนาโดย Olivier Guillemin โดยความร่วมมือกับ Comité Français de la Couleur จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการเครื่องหนังทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสและสั่งซื้อเครื่องหนังกับโรงฟอกหนังโดยตรง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคอลเลกชั่นที่กำลังจะมาถึงAPLF ASEAN ร่วมสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ กับโครงการ Next Leather Goods Designers โดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 5 แห่ง เข้าร่วมโครงการได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากจัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาแล้ว ผู้จัดงานยังเชิญให้นักศึกษามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนออกแบบและแนวคิดในการรังสรรค์ผลงานในวันสุดท้ายของงาน APLF ASEANกิจจกรรมการแข่งขันออกแบบกระเป๋า Design-a-bag Competition เปิดโอกาสให้นักออกแบบและนักศึกษาการออกแบบทั่วโลก สามารถส่งภาพประกอบการออกแบบได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์จากทั่วโลกได้รังสรรค์ผลงาน ผู้ชนะจะได้ร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และจะได้รับรางวัลหลักสูตรการออกแบบกระเป๋า 5 สัปดาห์ ณ สถาบัน Arsutoria School เมืองมิลาน ประเทศอิตาลีสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่โครงการ LED PROJECT L.E.D. ย่อมาจาก Leather Exhibitors and Designer ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง APLF กับซัพพลายเออร์เครื่องหนังชั้นนำ ซึ่งนักออกแบบจะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานที่ได้สรรค์สร้างด้วยวัสดุหนังสุด exclusiveโดยใช้วัสดุหนังที่ได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ของ APLF และได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงเครื่องหนังนานาชาติ APLF เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2566 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่หนังถือเป็นวัสดุที่มีความคงทนและสวยงาม ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามในการใช้งานแต่ละครั้งเท่านั้น แต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการใช้พลาสติกอีกด้วย เพราะยิ่งใช้งานนานเท่าไหร่ ก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นเท่านั้น เครื่องหนังมีความยั่งยืนเนื่องจากมีความคงทน ซ่อมแซมได้ และแม้กระทั่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งานAPLF ส่งเสริมความยั่งยืนของเครื่องหนังด้วยการจัดกิจกรรมที่ให้คนในวงการเครื่องหนัง ได้รับประสบการณ์เครื่องหนังอย่างเต็มอิ่มและครบครัน พบกับกิจกรรมมากมายและซัพพลายเออร์เครื่องหนังจากทั่วทุกมุมโลก ในงาน APLF ASEAN วันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่