AWC ทุ่ม 4 พันล.ซื้อสิทธิสัญญาเช่า “เกทเวย์ เอกมัย”

ผู้จัดการรายวัน360- แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC เดินหน้ายกระดับศูนย์การค้า “เกทเวย์ เอกมัย” เข้าซื้อสิทธิสัญญาเช่ามูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท จากบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด สร้างรายได้กระแสเงินสดเพิ่มการเติบโตให้ เดินหน้าพัฒนาโครงการด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ THE LIFESTYLE MASTER: Master in Food, Master in Fashion, Master in Familyนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC มีความยินดีที่ได้รับโอนสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย จากบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด เพื่อเข้าเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการ ซึ่งที่ผ่านมา AWC เป็นผู้บริหารโครงการดังกล่าว โดย AWC มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเพิ่มความหลากหลายของศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยเกทเวย์ เอกมัย เป็นศูนย์การค้า ครบวงจรขนาดใหญ่ที่ครบครันด้วยร้านค้าและการบริการ และที่สำคัญตั้งอยู่ในย่านใจกลางเอกมัย ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพติดอันดับท็อปของกรุงเทพฯ มีการเติบโตทางด้านอสังหาริมทรัพย์สูงและมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพร้อมด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย และติดรถไฟฟ้า ซึ่งจุดแข็งดังกล่าวเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจกลุ่มศูนย์การค้าของบริษัทฯAWC ได้วางแผนการลงทุนสำหรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย ด้วยการเพิ่มความหลากหลายและยกระดับใน 3 ส่วนหลัก เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองในทุกกลุ่มลูกค้าทุกเจเนอเรชั่น ประกอบด้วย• The Master in Food แหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำที่รวบรวมเมนูเด่นจากทั่วทุกมุมโลก พาสัมผัสประสบการณ์โลกของอาหารนานาชาติหลากหลาย เปี่ยมด้วยคุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมที่ผสมผสานอย่างลงตัวไปกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ รวมถึงเมนูอาหารสุดครีเอทีฟที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักชิมทุกรุ่น ตอบโจทย์ทุกการซื้อ ชิม ช็อปของกลุ่มลูกค้าทุกระดับในที่เดียว• The Master in Fashion ศูนย์รวมแฟชั่นรูปแบบใหม่ ด้วยสินค้าแบรนด์แฟชั่นทันสมัยที่หลากหลายจากทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ พร้อมแบรนด์แฟชั่นที่เป็นที่นิยมในอินสตาแกรมและสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อเพิ่มความครีเอทที่หลากหลาย ค้นหาไลฟ์สไตล์ที่ใช่ ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบแฟชั่น• The Master in Family สถานที่ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว ครบครันด้วยร้านค้าและบริการ ศูนย์การเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีร้านค้าและบริการสำหรับคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงศูนย์สุขภาพ ศูนย์ความงาม สถานที่ออกกำลังกายที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวได้ในที่เดียว“AWC ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคง และช่วยเสริมศักยภาพให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ของไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ โดย AWC ตั้งเป้าสร้างรายได้กระแสเงินสดเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัทได้ทันทีและประมาณการเสริมกระแสเงินสดเพิ่มกว่า 1,000 ล้านบาทใน 5 ปี และเติบโตต่อเนื่องในระยะยาวตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าภายในเครือ AWC ต่อไป” นางวัลลภา กล่าวศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2555 เพื่อเป็นศูนย์การค้าครบวงจรที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และชีวิตประจำวันของทุกคนในครอบครัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท ย่านเอกมัย ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและเป็นศูนย์รวมที่พักอาศัยของชาวไทยและชาวต่างชาติ แวดล้อมไปด้วยอาคารสำนักงาน โรงเรียนนานาชาติ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ยังได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วยเกทเวย์ เอกมัย นับเป็นโครงการที่ 9 เสริมพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าของ AWC ได้แก่ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว 1และ 2 ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ รวมถึงเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น