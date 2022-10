เริ่มแล้ว! Asia Pacific Leather Fair (APLF) งานแสดงเครื่องหนังเพื่อแฟชั่นและอุตสาหกรรมระดับอาเซียนและระดับโลก 19-21 ต.ค. 2565 นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ในงาน Asia Pacific Leather Fair (APLF) งานแสดงสินค้าเครื่องหนังเพื่อธุรกิจแฟชั่น และอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย โดยในปีนี้คณะผู้จัดงานได้เลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจาก กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นศูนย์กลางการออกแบบสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลก รวมถึงเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์เครื่องหนังซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา





อัพเดทเทรนด์ก่อนใครที่ โซนจัดแสดงเทรนด์สีและวัสดุประจำฤดูกาล





โอกาสในการร่วมงานกับซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกกับ โครงการ LED Project





ชื่นชมผลงานดีไซน์เนอร์หน้าใหม่กับ The Next Leather Goods Designers

นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ประธานเปิดงาน กล่าวถึงศักยภาพและโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องหนังในไทย ผ่านการจัดงาน Asia Pacific Leather Fair (APLF) จะช่วยยกระดับความร่วมมือทางด้านธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือให้อุตสาหกรรมเครื่องหนังได้เติบโต เกิดความเชื่อมโยงอันแน่นแฟ้นทางธุรกิจทั่วโลกในอนาคตทางด้านรองประธานอาวุโส Informa Market Asia และกรรมการ APLF Limited กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความโดดเด่นทางด้านภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเครื่องหนังมูลค่าใกล้เคียงกับประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมองถึงความสามารถทางด้านการออกแบบ การดีไซน์สินค้าแฟชั่นของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเครื่องหนังมีแนวโน้มเติบโตสูงอีกด้วย"อุตสาหกรรมเครื่องหนังในประเทศไทย ถือว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบก็ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไทยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งกว่ามากทั้งในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบการบริหารจัดการในเรื่องการจัดงาน โดยในงานนี้นอกจากจะได้ยลโฉมสินค้าแฟชั่นและวัตถุดิบเครื่องหนังจากทั่วโลกแล้ว ยังมีการแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องหนัง ทั้งวัตถุดิบ นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาเสนอภายในงาน”การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดี จากเหล่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องหนังทั่วโลก มากกว่า 200 ราย จาก 28 ประเทศ เข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้า อาทิ บราซิล อิตาลี ปากีสถาน อินเดีย เวียดนาม อเมริกา ฝรั่งเศส และประเทศไทย เป็นต้นงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดงานในรูปแบบ MEET ได้แก่ Matching Education, Experience และ Tradeshow ซึ่งถือได้ว่า APLF ASEAN เป็นมากกว่างานแสดงสินค้าเพราะได้ผสมผสานแนวคิดการจัดงาน การให้ความรู้ และมอบประสบการณ์เครื่องหนังอย่างครบครันไว้ในงานเดียว โดยมีกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจเปิดโอกาสใหม่ครั้งสำคัญให้กับธุรกิจของท่านผ่านในหัวข้อ และรูปแบบ ที่หลากหลาย ผ่านแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพและเครือข่ายเครื่องหนังชั้นนำระดับโลกของ APLF เพื่อให้ท่านได้พบกับซัพพลายเออร์เครื่องหนังที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมติดปีกความสำเร็จไปกับเราAPLF ได้เชิญ 10 สุดยอดนักออกแบบกระเป๋าในประเทศและนักออกแบบชาวอินโดนีเซีย ร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องหนังอันเป็นเอกลักษณ์ และแบ่งปันเรื่องราวและแนวคิดการออกแบบให้แก่ผู้เข้าชมงานดีไซเนอร์ชื่อดังชาวไทย จากแบรนด์ S'uvimol กระเป๋าหนัง Exotic ที่โลดแล่นในตลาดแฟชั่นระดับโลกมากว่า 10 ปี โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย มีสีสันและลายที่เป็นเอกลักษณ์ดีไซเนอร์ชื่อดังจากแบรนด์ Pipatchara แบรนด์กระเป๋าที่ชูจุดยืนในวงการแฟชั่นที่สนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันโด่งดังไปไกลในระดับโลกจาก La Mitra ผู้สร้างสรรค์งานกระเป๋าหนังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการร่วมมือกับชาวอาข่าที่นําหัตถกรรมพื้นบ้านมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยจากแบรนด์ Byo ที่โด่งดังในอินโดนีเซีย ผสมผสานคอนเซ็ปท์สไตล์การออกแบบจากนวัตกรรมและหัตถกรรมไว้อย่างลงตัว ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้อย่างดีและจากแบรนด์ Dash แบรนด์ไลฟ์สไตล์แนวมินิมอลสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มองหาความเรียบง่าย ด้วยแรงบันดาลใจจาก MorseCode ที่เชื่อมต่อทั้งโลกเข้าด้วยกันจาก แบรนด์ MYNTE studio กระเป๋าหนังที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย มีความเป็นสีสันและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์จาก แบรนด์ VERA แบรนด์ไทยที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ในเรื่อง design คุณภาพ function เป็นสำคัญจากแบรนด์ Bangkok Bootery แบรนด์เครื่องหนัง Exotic ที่มีประวัติอันยาวนานกว่า 85 ปี โดยการผลิตแบบ Handmade 100% ด้วยคุณภาพความพิถีพิถัน ดีไซน์ที่เรียบหรู คลาสสิคจากแบรนด์ Marroque ที่นำเสนอตัวตนผ่านงานดีไซน์ที่สวยงามและตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลาย โดยวิถีของช่างญี่ปุ่นดีไซน์เนอร์ชาวอินโดนีเซีย จากแบรนด์ Jetalla Aneiu ที่ชูจุดเด่นการทำกระเป๋าด้วยเทคนิคเฉพาะที่หายากจากยุโรป นำเสนอความเป็นชวาตะวันตกจากอินโดนีเซียได้อย่างสวยงามAPLF เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหนังตัวจริง เจาะลึกในเทคนิคที่ครบครันด้านเครื่องหนัง กับหลักสูตรประกาศนียบัตรจากสถาบันชั้นนำของประเทศอังกฤษ และอิตาลี ที่จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหนังและความยั่งยืน รวมไปถึงหลักสูตรเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่นประจำฤดูกาลของ Spring-Summer และ Fall-Winter ในปี 2023/2024ที่โซน Colour and Material Trends ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมเทรนด์สีและวัสดุสำหรับ Fall-Winter 2023/2024 ของ APLF ที่พัฒนาโดย Olivier Guillemin โดยความร่วมมือกับ Comité Français de la Couleur จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการเครื่องหนังทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสและสั่งซื้อเครื่องหนังจากโรงฟอกหนังโดยตรง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคอลเลกชั่นที่กำลังจะมาถึงโครงการ LED PROJECT L.E.D. ย่อมาจาก Leather Exhibitors and Designer ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง APLF กับซัพพลายเออร์เครื่องหนังชั้นนำ ซึ่งนักออกแบบจะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานที่ได้สรรค์สร้างด้วยวัสดุหนังสุด exclusive โดยใช้วัสดุหนังที่ได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ของ APLF และได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงเครื่องหนังนานาชาติ APLF เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ. 2566APLF ASEAN ร่วมสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ กับโครงการ Next Leather Goods Designers โดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 5 แห่ง เข้าร่วมโครงการได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากจัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาแล้ว ผู้จัดงานยังเชิญให้นักศึกษามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนออกแบบและแนวคิดในการรังสรรค์ผลงานในวันสุดท้ายของงาน APLF ASEANกิจกรรมการแข่งขันออกแบบกระเป๋า Design-a-bag Competition เปิดโอกาสให้นักออกแบบและนักศึกษาการออกแบบทั่วโลก ส่งภาพประกอบการออกแบบได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้ดีไซน์เนอร์จากทั่วโลกได้รังสรรค์ผลงาน ผู้ชนะจะได้ร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และจะได้รับรางวัลหลักสูตรการออกแบบกระเป๋า 5 สัปดาห์ ณ สถาบัน Arsutoria School เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่งานแสดงเครื่องหนังในรูปแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และการศึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง งาน APLF ASEAN วันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์