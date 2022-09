"ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์" อวดผลงานดีไซเนอร์ไทยบนรันเวย์ BIFW 2022

(CIDI Chanapatana) อวดโฉมแฟชั่นโชว์ผลงานเหล่าดีไซเนอร์ไทยมืออาชีพ และดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มาแรง ร่วมโชว์ผลงานบนรันเวย์แฟชั่นระดับประเทศในงาน “บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2022” (Bangkok International Fashion Week 2022) หรือ BIFW 2022 ภายใต้แนวคิด

ออกแบบอิสรภาพในการแต่งกายแบบไร้ขีดจำกัด ณ เอเทรียม 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

สิทธิพัฒน์ ธนสารสิน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวว่า “สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ร่วมจัดงานแฟชั่นโชว์ภายใต้คอนเซปต์ “If Life is Design!” ซึ่งแบรนด์ที่ได้ขึ้นโชว์บนรันเวย์ระดับประเทศ “บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2022” ในครั้งนี้เกิดจาก ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เพื่อให้วงการแฟชั่นได้รับรู้ถึงความสามารถในการออกแบบของดีไซเนอร์ที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์สู่เวทีแฟชั่นระดับสากลต่อไป

โดยครั้งนี้บนรันเวย์ BIFW 2022 ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ได้นำเสนอแฟชั่นโชว์กว่า 80 ชุด โดยมีแบรนด์ที่ขึ้นโชว์ทั้งหมด 8 แบรนด์ มาร่วมแสดงศักยภาพ และอิสระทางความคิด ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในครั้งนี้ เริ่มด้วย 10 ผลงานของนักศึกษาสาขา Fashion Design รุ่นที่ 19 และ 20 ในคอนเซปต์ Tabula Rasa (Start Fresh) การปลดปล่อยจินตนาการลบล้างความทรงจำ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวสิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วให้เริ่มเรียนรู้ใหม่ โดยไม่เอาอดีตมาตัดสิน อันเป็นโจทย์ในการออกแบบผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ในปีนี้

แล้วต่อด้วยแบรนด์ชั้นนำจากเหล่าศิษย์เก่าซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เริ่มต้นจาก สุมามาลย์ เต๋จ๊ะ เจ้าของแบรนด์ขวัญตา (Khwanta Handicraft) ที่ได้ออกแบบคอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “From Thai Local Wisdom to International Fashion” เป็นการนำผ้าทอที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย มาผสมผสานกันเพื่อโชว์เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของจังหวัดหนองบัวลำภู



ตามมาด้วย เมธาวี อ่างทอง แห่งแบรนด์แบล็คชูการ์ (BLACK SUGAR) ออกแบบคอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “First Draft_Final_Final” โดยนำอัตลักษณ์สีขาวและสีดำของแบรนด์ มาเสริมจุดเด่นด้วย แพทเทิร์นที่เป็นการผสมผสานลวดลาย กราฟฟิก ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสเก็ตงานสถาปัตยกรรม

ด้าน พรทิภา บุตรพราว แบรนด์พราว (PRAO Bangkok) ออกแบบคอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “Self Love Of Detail” แรงบันดาลใจจากความชื่นชอบจากร้านกาแฟ แนวคิดจากสีของเมล็ดกาแฟที่ถ่ายทอดออกมาจากรูป รส กลิ่น สี และทรงความรู้สึก ด้วยจุดเด่นของโครงสร้างแพทเทิร์นและผ้าปริ้นท์ของแบรนด์ ผสมผสานด้วยความเรียบง่ายและความหรูหราอย่างมีเอกลักษณ์

ส่วน ปาลิดา จงใจพระ แบรนด์พอลลิน (PALLIN) ออกแบบคอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “Begin Again” การเกิดใหม่อีกครั้งพร้อมกับมุมมองที่สดใสเปิดกว้าง เติมพลังบวกให้กับตัวคุณเอง คนที่คุณรัก และคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเจออะไรมา ก็พร้อมเติมพลังใจและสนุกกับสิ่งที่คุณรักได้อีกครั้ง เป็นการนำงานอาร์ตจากศิลปินนักวาดภาพในคอนเซปต์ “Cloudy Because We Are Existed” และนำก้อนเมฆมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าและ Silhouette ของดีไซน์ รวมไปถึงนำภาพงานวาดของศิลปินมาพัฒนาเป็นผลงานในครั้งนี้

เสฏฐวุฒิ ชนะศรีโยธิน แบรนด์ SettaSuits ออกแบบคอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “Let Me Shake Let Me Check” เป็นการนำแพทเทิร์น และผ้าลายต่างๆ โดยจินตนาการถึงความสนุกในการเอาแพทเทิร์นเสื้อผ้ามาเขย่า (Shake) ขึ้นลง ซึ่งจะได้แพทเทิร์นเสื้อผ้าหน้าตาแปลกตาออกไปตามจินตนาการของดีไซน์เนอร์

ณัฏฐิญาณ์ สุขสถาน แบรนด์นาดีน จาดีน (NadynJadyn) ออกแบบคอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “Romanticizing Rural Life” ปลุกจิตสำนึกของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในมุมมองที่แตกต่างของชีวิตในชนบท โดยการนำผ้าไหมไทย ไหมมัดหมี่ย้อม ผ้าพิมพ์ลายไทย และผ้าพิมพ์ภาพวิถีชีวิตชนบท มาผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายกับความซับซ้อนออกมาเป็นคอลเล็คชั่นนี้

และ จิราทิพย์ สูรย์ส่องธานี แบรนด์คาเพนี่ (Capheny) รังสรรค์คอลเล็คชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “New-Old School Tatau” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากยุคทองของอุตสาหกรรมการเดินเรือ จึงได้นำเอาวัฒนธรรมรอยสักหรือ Tattoo ที่เป็นคำเพี้ยนมาจาก Tatau ของชาวตาฮิติ โดยเปลี่ยนความคิดในด้านลบของศิลปะการสัก นำมาผสมผสานกับลายผ้าสไตล์คาเพนี่ ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

โดยภายในงานได้เหล่าดารา นักแสดง และนางงามที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ ได้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, ฝ้าย-สุภาพร มะลิซ้อน Miss Grand Thailand 2016, พรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ Miss Grand Thailand 2020, เม-วิจิดตา พอนวิไล Miss Universe Laos 2019, ฝ้าย-ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล, อิ๋งอิ๋ง-ธุรดี อารีรอบ, บีม-ศรัณยู ประชากริช และ ตี๋-วิวิศน์ บวรกีรติขจร