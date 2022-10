“เซ็นทรัล พระราม 3” ผู้นำ Urban Living สร้างทุกโมเมนต์ดีที่สุด ทุ่มงบ 30 ล้านบาทปูพรมอีเวนต์ส่งท้าย Q4 เตรียมเปิดร้านดังอีกมากมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จของศูนย์การค้า “เซ็นทรัล พระราม 3” ในฐานะหัวใจของย่านที่อยู่เคียงข้างกับผู้คนทุกเจเนอเรชันมาอย่างยาวนาน พร้อมกับการยกระดับประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำ Urban Living ที่ไม่หยุดนิ่ง ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท จัดเต็มอีเวนต์ส่งท้ายปี พร้อมเติมเต็มร้านอาหารแม็กเน็ตใหม่ๆ และฉลองโมเมนต์แห่งความสุขกับงาน Central Rama 3 “25 Years of Togetherness” ตั้งแต่วันที่ 20-24 ต.ค. 65 นี้ พร้อมโปรโมชันยิ่งใหญ่ เริ่มแล้ววันนี้ถึง 8 พ.ย. 65ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาเป็นรายแรกที่เล็งเห็นศักยภาพของย่านพระราม 3 ที่เป็นเส้นเชื่อมต่อกับย่าน Financial & Business District ของกรุงเทพฯ อย่างย่านสีลม-สาทร ดังนั้น เราจึงมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในย่านนี้เป็นอย่างดีและไม่หยุดพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ให้เป็นเดสติเนชันที่ตอบโจทย์ Urban Living ที่ครบครันให้กับคนทุกเจเนอเรชัน และยังคงมอบความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในย่าน ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราครองความเป็นเบอร์หนึ่งของย่านพระราม 3 มาโดยตลอด”“เรามองเห็นเทรนด์การขยายของเมืองและการใช้ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งสังเกตได้ว่าคนย่านพระราม 3 ยังคงมีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน แต่ก็พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ คัดเลือกสิ่งที่มีคุณภาพให้กับตัวเองและครอบครัว ดังนั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 จึงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่หลอมรวมความผูกพันของผู้คนและชุมชน และยังเป็น Place Maker ที่ไม่หยุดนิ่ง ยังคงพัฒนาและยกระดับประสบการณ์ให้สามารถรองรับ Urbanization การขยายตัวของเมือง ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งกลุ่มครอบครัว, คนทำงานรุ่นใหม่และวัยรุ่นอีกด้วย โดยในปัจจุบันย่านพระราม 3 มีการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่อยู่อาศัย รวมมีประชากรใน Catchment Area กว่า 300,000 คน” ดร. ณัฐกิตติ์กล่าว3 จุดแข็ง “เซ็นทรัล พระราม 3” เป็น Top of Mind หนึ่งเดียวของย่านศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ตั้งอยู่บนพื้นที่ 16 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 221,308 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในย่าน และที่จอดรถรวม 2,200 คัน โดยตั้งอยู่ใกล้แยกนราธิวาส มุ่งหน้าไปสาทร เชื่อมต่อไปย่านธุรกิจกรุงเทพฯ CBD1) Urban Dining Destination: รวมกว่า 100 ร้านอาหารดัง ตั้งแต่ระดับเวิลด์คลาสจนถึงสตรีทฟูด เต็มอิ่มกับร้านอาหารและคาเฟ่เก๋ๆ ที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น Bonchon, แหลมเจริญ, Kobe Steak, Chounan, Spaghetti Factory, Momo Paradise, Karayama, Hoshi, กับข้าวกับปลา, On the Table, Peppina, Dookki Topokki, KAGONOYA, Jade Garden, Salad Factory, แซ่บอีลี่, Banana Leaf, เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ, นิตยา ไก่ย่างและเตรียมพบกับร้านดัง HaiDiLao Hot pot ร้านชาบูหม้อไฟสไตล์จีน เตรียมเปิดเดือน พ.ย. 65 นี้ บนพื้นที่กว่า 830 ตร.ม., พบกับร้านและโซนใหม่เอาใจสายเฮลตี้กับร้าน Boost Juice และ Farm Land ออร์แกนิกมาร์เกตแนวใหม่ เปิดให้บริการแล้ววันนี้2) Urban Family Bonding: พื้นที่สำหรับทุกกิจกรรมและบริการต่างๆ ของทุกคนในครอบครัว พบกับกิจกรรมเวิร์กชอปตลอดทั้งปี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งห้องให้นมบุตร, ห้องน้ำเด็ก และรถเข็นสำหรับผู้สูงวัย และ Kiddy Car เป็นต้น รวมไปถึงร้าน Fashion & Specialties ต่างๆ ที่เป็นแม็กเน็ตดึงดูดคนทุกวัยอย่าง Uniqlo, MUJI, Adidas, Pomelo, FILA, Pandora, Lacoste3) Urban Dynamic Space: ที่ตั้งใจออกแบบพื้นที่ภายในศูนย์การค้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานและคนรุ่นใหม่ ทั้ง Co-Working Space ทั่วทั้งศูนย์การค้า, B2S Think Space บนพื้นที่ 1,000 ตร.ม. รวมไปถึงการจัดงานอีเวนต์ที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดทั้งปีเตรียมมอบโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เซ็นทรัล พระราม 3 ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ปูพรมอีเวนต์และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พบกับงานไฮไลต์ ได้แก่• Central Rama 3 “25 Years of Togetherness” (20-24 ต.ค. 65) พบกับศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างความสุขให้แก่ทุกคน เช่น ส้ม มารี, ไบร์ท นรภัทร, แองจี้ ฐิติชา, แพทริค อนันดา, แปม, อริสรา, เอิร์ท-มิกซ์, ออฟ จุมพล• Air Doodle City (27 ต.ค.-2 พ.ย. 65) ชวนน้องๆ มาสนุกในโลกศิลปะเหนือจินตนาการในบรรยากาศมหาสมุทรที่เหล่าตัวการ์ตูน Doodle แห่งท้องทะเลต่างมารวมตัวกัน• Japan Signature (3-16 พ.ย. 65) อิ่มอร่อยฟินเหมือนบินไปญี่ปุ่น! พบกับราเมนคาเฟ่ เช่น ราเมนอร่อยเกรดเอ จาก A Ramen, ปลาไหลญี่ปุ่นย่างสูตรต้นตำรับจาก Semakutei, ข้าวหน้าฟัวกราส์ จาก Don, พิซซาญี่ปุ่นพันไม้ จาก OKONOMIYAKI TAKUYA• BNK48 Roadshow & Group Hi-Touch (12-13 พ.ย. 65) พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน BNK48 ที่จะมาโชว์ซิงเกิลล่าสุด และกิจกรรมไฮทัชให้ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆ พร้อมชอปสินค้าที่ระลึก• The Jazz & Café Concerto (17-23 พ.ย. 65) ดื่มด่ำและรื่นรมย์ไปกับสุนทรียะด้านกลิ่นและเสียงของ Specialty Coffee & Jazz Music จากสุดยอด TOP STAR SINGERS เช่น คุณกบ เสาวนิตย์, แนท The Voice, Johnifer The Voice และคุณเอิ๊ต ภัทรวีนอกจากนี้ เตรียมพบกับประสบการณ์ความสุขสุดยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผ่านแคมเปญ Embracing Happiness 2023 พบคาแรหเตอร์ระดับโลกจาก LINE FRIENDS มาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจ เช่น Brown’s room, Sally’s room และต้นคริสมาสต์ยักษ์ที่เซ็นทรัล พระราม 3พลาดไม่ได้กับโปรโมชันยิ่งใหญ่เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 8 พ.ย. 65• 10 Top Spenders มียอดชอปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ (ขั้นต่ำ 200,000 บาท) รับของรางวัลพิเศษ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล และ Gift Voucher Central Group มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ชอปครบ 3,000 บาท รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 520 บาท จำนวน 2 ที่นั่ง• ชอปครบ 8,000 บาท เลือกรับฟรี Limited Tote Bag มูลค่า 990 บาท หรือ Exclusive Tumbler มูลค่า 1,390 บาท จำนวน 1 ชิ้น• พิเศษ! สำหรับผู้โดยสาร Nok Air เมื่อชอปในศูนย์การค้าครบ 6,000 บาทขึ้นไป **แสดง Boarding Pass ที่เดินทางระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-30 พ.ย. 65 พร้อมเซลสลิป เลือกรับฟรี Limited Tote Bag มูลค่า 990 บาท หรือ Exclusive Tumbler มูลค่า 1,390 บาท จำนวน 1 ชิ้น• นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ X 2 จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขาพระราม 3 เมื่อลูกค้าชอปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.-1 พ.ย. 65)ร่วมเฉลิมฉลอง 25 ปีที่อยู่เคียงข้างกันมา รวมทุกโมเมนต์ดีที่สุด สำหรับทุกเจเนอเรชัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 และติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/CentralRama3Fanpage