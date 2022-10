เจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบรางวัลจากเวทีระดับสากล HR Asia ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) ในงานประกาศรางวัลที่จัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ณ แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์คเพราะความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน นำมาซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลดังกล่าวนี้ เจียไต๋จึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้สถานที่ทำงานเป็น Happy Workplace เปิดพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างระบบนิเวศภายในสำนักงานที่เอื้อต่อการสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สภาวะทางจิตใจ และสุขลักษณะของพนักงานทุกคน ภายใต้ 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1) Happy Body and Mind ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยห้องฟิตเนสที่ทันสมัย เทรนเนอร์ สนามกอล์ฟจำลอง คลาสออกกำลังกายต่างๆ 2) Happy Living ด้วยการออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ให้เปรียบเสมือนบ้าน มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีอุปกรณ์สำนักงานที่ครบครัน มีพื้นที่ส่วนกลาง Co-Working Space ให้พนักงานแต่ละแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้ และ 3) Happy Team Work สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการทำงานแบบ One Chia Tai เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ พัฒนา ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ ที่เจียไต๋ยังเป็นเวทีแห่งโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเติบโตสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยมีโครงการให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเป้าหมายของการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีพลวัตบนรากฐานของค่านิยมองค์กร 4 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว (Partnership) และการมีแรงบันดาลใจเสมอ (Passion) ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวล้วนช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน ช่วยสร้างเสริมทักษะและศักยภาพของพนักงานรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) นี้ แสดงถึงการดำเนินธุรกิจของเจียไต๋ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนไปร่วมกับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันศักยภาพการเกษตรไทย และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจียไต๋ สามารถค้นหาข้อมูลทาง http://www.chiataigroup.com/joinus หรือ LinkedIn www.linkedin.com/company/6580234/