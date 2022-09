แม็คโคร คว้ารางวัลบริษัทดีเด่นน่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องปีที่ 3 จาก HR Asia Awards 2022

การพัฒนาบุคลากร เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการเติบโต สู่เป้าหมายการเป็นค้าส่งค้าปลีกอันดับหนึ่งของเอเชีย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จึงเดินหน้าพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับรางวัลสำคัญระดับนานาชาติ ประกอบด้วย HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน จัดโดย สถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์และล่าสุดคว้ารางวัล "บริษัทดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2022" หรือ “Best Companies to Work for in Asia 2022” จากเวที HR Asia ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญที่มอบให้บริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยม และน่าทำงานมากที่สุด จัดโดยนิตยสาร HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย โดย นายฌอน หวอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ตลอดจนผู้บริหาร ร่วมรับรางวัล ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ตอกย้ำการเป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล