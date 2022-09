มิลเลนเนียม ออโต้ เปิดโชว์รูมใหม่ BMW ต้นแบบ Retail Next

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู อย่างเป็นทางการ เปิดตัว ‘บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์’ แฟลกชิปโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ บนถนนพัฒนาการ โดยโชว์รูมแห่งใหม่นี้ นำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัย ผสานดีไซน์อันโดดเด่น สร้างจุดนัดพบแห่งใหม่ ให้กับผู้ชื่นชอบรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ทุกเซกเมนท์ อาทิ รถสปอร์ตพลังแรง บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ์ M, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า บีเอ็มดับเบิลยู i และยนตรกรรมระดับหรูของ บีเอ็มดับเบิลยู พร้อมยกระดับประสบการณ์พิเศษ ในการเลือกซื้อรถยนต์คันโปรด ตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายอเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ในนาม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สำหรับการเปิดตัวโชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา มิลเลนเนียม ออโต้ ได้แสดงถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจ และความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความสำเร็จกับ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตลอดมาความทุ่มเทของ มิลเลนเนียม ออโต้ รวมถึงเครือข่ายผู้จำหน่ายของ บีเอ็มดับเบิลยู ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น ด้วยสถิติยอดจดทะเบียนสูงสุดในตลาดรถยนต์กลุ่มพรีเมียมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาจนตลอด 8 เดือนที่ผ่านมาในปี 2565 ครองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์กลุ่มพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าด้วยศักยภาพของมิลเลนเนียม ออโต้ ที่มีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมดกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ จะสร้างความสำเร็จและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ได้อีกมากอย่างแน่นอน“สำหรับโชว์รูมแห่งใหม่นี้ ได้นำเสนอคอนเซ็ปต์โชว์รูมแบบใหม่ อย่าง ‘Retail Next’ ที่มีต้นแบบมาจาก บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศเยอรมนี มาใช้ในการสร้างและออกแบบโชว์รูมเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการผสมผสานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับโลกที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โชว์รูมนี้จะกลายมาเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ สำหรับลูกค้า บีเอ็มดับเบิลยู ในย่านพัฒนาการและศรีนครินทร์ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ” อเล็กซานเดอร์ กล่าวดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) กล่าวว่า “โชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์’ นับเป็นโชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู แห่งใหม่ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 6 ในกรุงเทพฯ ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด ‘A Unique Experience Beyond Imagination’ เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษแบบเฉพาะตัว ให้ตรงใจลูกค้าแต่ละท่าน ผ่านโชว์รูมจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ ‘ODO’ (Online-Data-Offline) เป็นวิสัยทัศน์ที่จะนำคำว่า ‘ออฟไลน์’ หรือโชว์รูมจริง กลับมามีบทบาท ควบคู่ไปกับเทรนด์ออนไลน์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อครอบคลุมการให้บริการ ทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง รวมไปถึงการบริการหลังการขาย ด้วยศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ และการบริการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน”อาคาร 3 ชั้นของแฟลกชิปโชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ผ่านการออกแบบมาอย่างชาญฉลาด โดยเมื่อมองจากด้านนอก จะพบกับสถาปัตยกรรม Architectural Façade ที่เผยให้เห็นถึงการออกแบบในลักษณะกล่องกระจกระนาบแนวนอนขนาดใหญ่ ในลักษณะที่เหมือนกำลังลอยเคลื่อนออกจากกัน (Floating Box) ช่วยขยายการมองเห็นของอาคารได้เต็มหน้ากว้างถนน และแบ่ง Façade ออกเป็น 3 หน้าต่างย่อย ตามกลุ่มรถที่ต่างกัน คือ รถใหม่ในรุ่นทั่วไป, ยนตรกรรมระดับหรูของ บีเอ็มดับเบิลยู, ยนตรกรรมสายพันธุ์ M, รถยนต์ไฟฟ้า บีเอ็มดับเบิลยู i รวมถึงรถมือสอง บีเอ็มดับเบิลยู พรีเมียม ซีเล็กชั่น และ มาสเตอร์ เซอร์ทิฟายด์ ยูสคาร์ โดยพื้นที่อาคารทั้งหมด สามารถจัดแสดงรถยนต์ได้สูงสุดกว่า 50 คัน แบ่งเป็นรถใหม่ 15 คัน และรถมือสองกว่า 40 คัน พร้อมอาคารจอดรถที่รองรับได้สูงสุด 200 คันภายใต้หลังคาแผ่นใหญ่บริเวณหน้าโชว์รูม ปกป้องลูกค้าจากแสงแดดหรือสายฝน ติดตั้งแท่นชาร์จความเร็วสูง (DC-Direct Current Charger) รองรับรถยนต์ไฟฟ้าของ บีเอ็มดับเบิลยู โถงจัดแสดงหลักชั้นล่าง สว่างไสวด้วยแสงธรรมชาติจากเพดานกระจก ขณะที่ลิฟต์แก้วบริเวณกลางโชว์รูม ช่วยให้ลูกค้าสามารถชื่นชมความโดดเด่นของโชว์รูมแห่งนี้ได้อย่างรอบด้าน สะดุดตากับห้องส่งมอบรถยนต์ที่กั้นด้วยบานกระจกเป็นสัดส่วน ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว พร้อมชุดโซฟาขนาดใหญ่ รองรับเพื่อนฝูงหรือสมาชิกครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมติดตั้งจอแอลอีดีขนาดใหญ่ ที่สามารถแสดงภาพและใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการแสดงข้อความพิเศษสำหรับลูกค้าบนจอ พร้อมกล้องที่สามารถบันทึกภาพหรือคลิปวีดิโอ สร้างความประทับใจในวันพิเศษอย่างเหนือระดับ หรูหราขึ้นอีกขั้นด้วยเปียโนหลังใหญ่ สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน ด้านเจ้าหน้าที่ของโชว์รูมพร้อมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง รวมถึงแผนกต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันอยู่รายรอบ เพื่อมอบบริการชั้นเลิศให้กับลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ เป็นโชว์รูมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์การขายใหม่ ‘Retail Next’ ของ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศเยอรมนี ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกค้า พร้อมรังสรรค์ประสบการณ์พิเศษแบบเฉพาะตัว โดยเน้นบรรยากาศผ่อนคลาย คล้ายอยู่ในแกลเลอรี่ หรือห้องนั่งเล่นที่บ้าน จัดวางรถยนต์ในองศาที่หลากหลาย รายล้อมด้วยโซฟาและเก้าอี้สำหรับลูกค้า เรียกว่า ‘Customer Stage’ เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างลูกค้ากับรถยนต์มากยิ่งขึ้น มีห้องรับรองลูกค้าแยกเป็นสัดส่วน เพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นอีกระดับบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ เป็นมากกว่าโชว์รูมรถยนต์ เสมือนจุดนัดพบของผู้ชื่นชอบยนตรกรรม บีเอ็มดับเบิลยู ที่สามารถสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างตรงใจที่สุด ด้วยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป, รส, กลิ่น, เสียง และสัมผัส ที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยลูกค้าจะได้สัมผัสความโดดเด่นของอาคารและการตกแต่ง ผสานกลิ่นหอมอ่อนๆ เป็นเอกลักษณ์เมื่อก้าวเข้ามาในอาคาร พร้อมดื่มด่ำกับรสชาติของเครื่องดื่มและอาหารว่างจาก Nespresso Bar ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ สะท้อนความเรียบหรูสไตล์ บีเอ็มดับเบิลยู ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ทั่วพื้นที่อาคาร โชว์รูม บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ได้นำเทคนิคพิเศษในการสร้างชั้นลอย (mezzanine) มาใช้ เพื่อเป็นจุดนำสายตาให้มองเห็นรถยนต์ที่อยู่ในชั้นถัดไป เสมือนเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จากรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ทุกรุ่น ทั่วทุกบริเวณของโชว์รูมชั้นล่างจัดแสดงรถ บีเอ็มดับเบิลยู รุ่นพื้นฐานแบบครบครัน ด้านบน ชั้นลอยเป็นที่ตั้งรถระดับหรูของ บีเอ็มดับเบิลยู อาทิ บีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์ 7 และ X7 โดยในแต่ละโซน ติดตั้งจอแอลอีดีขนาดใหญ่ ฉายภาพแสดงเรื่องราวและข้อมูลของรถยนต์รุ่นนั้นๆ เสริมประสบการณ์ในการชมรถยนต์คันโปรดได้เป็นอย่างดีถัดมาในชั้นเดียวกัน พบกับพื้นที่โล่งกว้างขนาด 500 ตารางเมตร ปราศจากเสาหรือคานใดๆ พร้อมรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ป้ายแดง ไมล์น้อย (บีเอ็มดับเบิลยู พรีเมียม ซีเล็กชั่น) และรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู มือสอง ของ มาสเตอร์ เซอร์ทิฟายด์ ยูสคาร์ กว่า 20 คัน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุดกว่า 500 คนใกล้กันเป็นบันไดนำไปสู่ชั้นลอยสุดท้าย จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นบีเอ็มดับเบิลยู iX, iX3 หรือ i4 มาพร้อมจอ LED ขนาดใหญ่และการตกแต่งที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแท่นวอลล์ชาร์จขนาดมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้จริง สะท้อนแนวคิด ‘Vision of Sustainability’ หรือวิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนของ บีเอ็มดับเบิลยู ที่มุ่งผลักดันการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ สาขาพัฒนาการ-ศรีนครินท์ เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า รวมถึงพนักงานด้วยกันเอง เป็นที่มาของ ‘มิลเลนเนียม ออดิทอเรียม’ (Millennium Auditorium) ห้องประชุมอเนกประสงค์ บริเวณชั้น 3 ออกแบบสไตล์แคมปัส (Campus) โดดเด่นด้วยลักษณะเป็นขั้นบันได ลดหลั่นจากด้านหลัง สู่เวทีด้านหน้า พร้อมโปรเจกเตอร์ฉายภาพขนาดใหญ่ เอื้อต่อการใช้เป็นห้องประชุม, นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือจัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า รวมถึงมีพื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนพื้นที่สำนักงานก็ผ่านการออกแบบให้เหมาะกับการเป็น Co-Working Space บรรยากาศผ่อนคลาย และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแชร์ไอเดียร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอุ่นใจกับบริการหลังการขายแบบครบวงจร ด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน ภายใต้บริการระดับพรีเมียม ด้วยการรับรถลูกค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘RATC’ (Reception at The Car) ภายในห้องปรับอากาศ 4 ห้อง อำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคระดับอาวุโส ที่ผ่านการรับรองการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า โดย บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ที่ต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงทักษะ พร้อมผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า จากบริษัทผู้ผลิต และ มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (MAT) ในเครือ เอ็มจีซี-เอเชีย ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับสากล ผสานศักยภาพระดับสูงในการให้บริการลูกค้า ด้วยจำนวนช่องซ่อมที่มากถึง 24 ช่อง แบ่งเป็น 18 ช่องซ่อมทั่วไป และ 6 ช่องซ่อมด่วน รวมถึงมีอีก 2 ห้องพ่นสีมาตรฐานสากล พร้อมข้อเสนอพิเศษฉลองเปิดโชว์รูม เช็กสภาพรถฟรี 24 รายการ*, พ่นฆ่าเชื้อในห้องโดยสารฟรี*, Care & value added card ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 25%*, ฟรีค่าแรงเปลี่ยนยาง-ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ* และรับฟรี! กระเป๋าผ้า มิลเลนเนียม ออโต้ เมื่อนำรถเข้ารับบริการระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม*ในโอกาสนี้ ทาง มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่ ไปพร้อมกัน ด้วยแคมเปญสุดพิเศษถึงสิ้นเดือนตุลาคม อาทิ ผ่อนเริ่มต้น 19,900 บาท/เดือน*, ดอกเบี้ย 1.99%*, ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 2 ปี*, อัพเกรด BSI สูงสุด 10 ปี*, รับแคมเปญเดียวกับ BMW Xpo 2022*, รถผู้บริหารป้ายแดง BMW 530e M Sport ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (APEC) ราคาพิเศษ 3.45 ล้านบาท*เพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้น กับ 3 วันสุดปัง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม ลูกค้าจองคิวทดลองขับล่วงหน้าผ่านเบอร์โทร. 1286 รับฟรี! Starbucks Gift Card มูลค่า 200 บาท (จำนวนจำกัด)* จองรถในงาน รับฟรี! ร่ม บีเอ็มดับเบิลยู และบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท*รวมถึงมีกิจกรรม ‘Trade & Test’ นำรถเก่ามาแลกรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู คันใหม่ รับฟรี! กล้อง GoPro 10 มูลค่า 16,500 บาท พร้อมหลากหลายกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเจ้าของรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ‘คุยเฟื่องเรื่องหุ้น กับคุณป๋อง’ วัชระ แก้วสว่าง เวลา 10.00-12.00 น. และ ‘คอนเทนต์สุดปัง! เขาทำกันอย่างไร’ กับคุณโซอี้ Digital Shortcut เวลา 13.30-15.30 น. ค่าสมัครเพียงท่านละ 500 บาท (จำนวนจำกัด) พร้อมอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน โดยรายได้ทั้งหมดนำไปสมทบเพื่อบริจาคช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านพระพร และกิจกรรมส่งท้าย กับเวิร์กชอปแต่งหน้าในสไตล์ ‘Everyday Look สวยสะกดตามโครงหน้า กับน้องฉัตร’ ในวันที่ 2 ตุลาคม 10.00-12.00 น. ณ มิลเลนเนียม ออดิทอเรียม ชั้น 3 แฟลกชิปโชว์รูม มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบเฉพาะตัว พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ ที่แฟลกชิปโชว์รูมแห่งใหม่ ‘บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์สอบถามข้อมูล โทร.1286 Millennium Auto Connect*เงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด