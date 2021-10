ห้างโรบินสัน ผนึก 85 แบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ขนทัพนาฬิกา พร้อมโปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจคนรักนาฬิกาให้ช้อปได้ทุกที่ ในงานมหกรรมนาฬิกา ‘Robinson The Ultimate Watch Fair’ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เอาใจคนรักนาฬิกา จัดงานมหกรรมนาฬิกา ‘Robinson The Ultimate Watch Fair’ (โรบินสัน เดอะ อัลติเมท วอทช์ แฟร์) พบคอลเลคชั่นนาฬิกาทุกสไตล์กว่า 85 แบรนด์ชั้นนำ ทั้งกลุ่มลักชัวรี่ แฟชั่น สมาร์ทวอทช์ รุ่นพิเศษ ลิมิเต็ด เอดิชั่น รวมทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นที่ได้รับความนิยม อาทิ Longines Rado, Mido, Tissot, Seiko, Casio, Citizen, Emporio Armani, Micheal Kors, Guess, Daniel Wellington, Garmin, Fitbit และ Suunto ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 4 ต่อ ต่อที่ 1 สินค้าลดสูงสุด 50% ต่อที่ 2 รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 135,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ต่อที่ 3 พิเศษ Top Spender รับรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท จากแบรนด์ Jubilee Diamond (เมื่อมียอดซื้อสูงสุดในงาน 1 ท่านแรก และต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 200,000 บาท รวมกันตลอดรายการ) และ ต่อที่ 4 ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 31% (เฉพาะบัตรเครดิตรที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 ที่ห้างโรบินสัน (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง) ด้วยมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดขั้นสูงสุด พร้อมอำนวยความสะดวกให้คนรักนาฬิกาช้อปผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของ “Robinson Bring You The Best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด” ไม่ว่าจะเป็น• ช้อปผ่าน Central App แอปแรกของวงการรีเทลที่ให้ลูกค้ารับสิทธิพิเศษได้ทั้งในห้างฯและในแอปฯ• ช้อปผ่านเว็บไซต์ www.robinson.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง• Robinson Chat & Shop แชตและช้อปสินค้าผ่าน Line Official @Robinson รวมทั้ง Line Official ของห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ• Robinson Call & Shop โทร.1425 ที่มาพร้อมบริการ Personal Shopper on Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวสำหรับทุกคน โดยจะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล ทั้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างครบครัน รวมทั้งลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ผ่าน Video Call เสมือน Live Shopping กับ Personal Shopper ส่วนตัวของคุณ• Robinson Facebook Live และFacebook Inbox ทั้ง Facebook Fanpage หลักของห้างโรบินสัน ที่ www.facebook.com/RobinsonDepartmentStore รวมทั้งใน Facebook Fanpage ของแต่ละสาขา