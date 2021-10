The 1เปิดตัว ‘Shop with Point - ช้อปกันมั้ย ใช้พ้อยต์ The 1’

The 1 ร่วมปลุกตลาดรีเทล เปิดตัว ‘Shop with Point - ช้อปกันมั้ย ใช้พ้อยต์ The 1’เทศกาลแลกคะแนน The 1 รับทันทีสินค้าจากกว่า 100 แบรนด์ในเครือเซ็นทรัลคุ้มที่สุดส่งท้ายปี! ชูจุดแข็ง Point Ecosystem โอนคะแนนบัตรเครดิตเป็นคะแนน The 1ด้วยเรตโอน-แลกคะแนนสุดพิเศษ ครบจบที่เดียวบนแอป The 1The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวเทศกาลแลกคะแนน The 1 คุ้มที่สุดแห่งปี ‘Shop with Point – ช้อปกันมั้ย ใช้พ้อยต์ The 1’ ให้สมาชิกแลกคะแนน The 1 ในเรตที่ดีที่สุด รับสินค้ากว่า 200 รายการจาก 100 แบรนด์และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล เดินหน้ากระตุ้นตลาดรีเทลในไตรมาสสุดท้ายด้วยกลยุทธ์ Point Ecosystem ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์กลุ่มธนาคารนำเสนอเรตพิเศษสุดในการแลกคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนน The 1 อย่างคุ้มค่าและสะดวกสบายครบจบที่เดียวบนแอป The 1นายชญานิน สราญสมฤทัย, Head of CRM Strategy, The 1 กล่าวว่า “ทาง The 1 ทราบดีว่าช่วง 3 เดือนสุดท้ายของทุกปีเป็นช่วงเวลาของการจับจ่ายใช้สอยและยังมีคะแนน The 1 ส่วนหนึ่งของสมาชิกใกล้หมดอายุ ดังนั้น เพื่อไม่ให้สมาชิก The 1 พลาดโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากคะแนน The 1 ที่มีคุณค่าเสมือนเงินสด เราจึงจัด ‘Shop with Point - ช้อปกันมั้ย ใช้พ้อยต์ The 1’ เทศกาลแลกคะแนน The 1 คุ้มค่าที่สุดแห่งปีขึ้น โดยส่งเสริมให้สมาชิกนำคะแนน The 1 มาใช้แลกเป็นสินค้าที่คัดสรรมาแล้วแทนการใช้เงิน โดย The 1 ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ที่ต่างยินดีมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก The 1 ของเรา สามารถแลกคะแนน The 1 ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวเองบนแอป The 1 และนำไปรับสินค้าในจุดที่ระบุได้ทันทีอย่างง่ายดายไร้รอยต่อ”แคมเปญ ‘Shop with Point - ช้อปกันมั้ย ใช้พ้อยต์ The 1’ คือเทศกาลแลกคะแนน The 1 คุ้มค่าที่สุดส่งท้ายปี โดยทาง The 1 ได้คัดสรรสินค้ากว่า 200 รายการจากกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล, เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท, เพาเวอร์บาย, ซุูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, บ้านแอนด์บียอนด์, ไทวัสดุ และออโต้วัน ซึ่งครอบคลุมครบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น อาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแต่งบ้าน รวมถึงเซ็ตของขวัญและบัตรกำนัลที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงปลายปีที่กำลังจะมาถึงสมาชิก The 1 สามารถร่วมแลกรับสินค้าด้วยคะแนนขั้นต่ำเพียง 100 คะแนน ไปจนถึงสินค้ามากมายที่สามารถแลกรับด้วยคะแนน The 1 โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ LED TV 50" SAMSUNG UHD SMART DTV (แลก 143,920 คะแนน) Kiehl's Brightening Set (แลก 30,240 คะแนน) คูปองเงินสดบ้านแอนด์บียอนด์ มูลค่า 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (แลก 3,000 คะแนน) รวมถึงรายการสินค้าที่คัดเลือกมาพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น อาทิ ตุ้มหูเพชรคอลเลกชั่น The Moment of Love จาก Jubilee (แลก 479,200 คะแนน)น.ส. ธรรมาภรณ์ โชติปัญจรัตน์, Head of Key Accounts Management, The 1 กล่าวถึงกลยุทธ์ Point Ecosystem ว่า “The 1 ยืนหยัดในความเป็นศูนย์รวมของการสะสมคะแนนที่คุ้มค่าที่สุดด้วยสิทธิประโยชน์และบริการที่สะดวกครบครันทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ The 1 เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกนั่นเอง ในปัจจุบัน บริการโอนคะแนนมาเป็นคะแนน The 1 นั้นครอบคลุมแทบทุกบัตรเครดิตที่ให้บริการในไทยและเปิดให้โอนคะแนนในเรตที่คุ้มค่าอยู่แล้ว ในแคมเปญ ‘Shop with Point - ช้อปกันมั้ย ใช้พ้อยต์ The 1’ ทาง The 1 ยังนำเสนอเรตที่พิเศษและคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม เพื่อเป็นแคมเปญที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดแห่งปีให้กับสมาชิก The 1 อย่างแท้จริง”######การโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็นคะแนน The 1 นั้นเป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่องและได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ในแง่ความคุ้มค่าของการโอนคะแนนจากบัตรเครดิตมา โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ผู้ถือคะแนนบัตรเครดิตไม่สามารถแลกคะแนนเพื่อการเดินทางกับสายการบินได้อย่างสะดวกเช่นแต่ก่อน อาทิ กระแสความนิยมเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงก์ให้ความสนใจโอนคะแนน Citi Rewards มาเป็นคะแนน The 1 อย่างล้นหลาม ส่งผลให้มียอดโอนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และในปี 2563 ที่ผ่านมา มียอดโอนคะแนนรวมจากบัตรเครดิตมาที่ The 1 เติบโตกว่าร้อยละ 80สัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวันบนแอป The 1 ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็คคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย และเข้ารับบริการต่างๆ ด้วยการโชว์บาร์โค้ดสมาชิก รวมทั้งจ่ายเงินผ่านแอป The 1 ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปเดียวดาวน์โหลดแอป The 1 เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://go.the1.co.th/UohD/78f4c04