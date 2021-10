เซ็นทรัล รีเทล เปิดแคมเปญ 10.10

‘เซ็นทรัล รีเทล’ เปิดแคมเปญ “เซ็นทรัล รีเทล 10.10 เมกา เฟสติวัล” #จังหวะนี้ต้องช้อป มหกรรมลดราคาสุดยิ่งใหญ่ พบสินค้าลดสูงสุดถึง 90% ครอบคลุมสินค้าทุกแบรนด์ดังกว่าล้านรายการ มากกว่า 1,000 ร้านค้าที่เข้าร่วมในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย ซีเอ็มจี เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และออโต้วัน โดยลูกค้าสามารถร่วมแคมเปญได้ทั้งที่ร้าน และผ่านแพลตฟอร์มออมนิแชแนล อาทิ แอปพลิเคชัน CENTRAL และ Tops Online บริการ Chat & Shop, Call & Shop, Click & Collect และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัวจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน Personal Shopper On Demand โทร 1425 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 ตุลาคม 2564 เท่านั้นนอกจากนี้ยังจัดแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 รับ 3 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน The 1 ได้แก่• จังหวะนี้ต้องช้อป - เพียงช้อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ รับทันที อี-คูปองส่วนลดในแอป The 1 รวมมูลค่ากว่า 1,800 บาท• จังหวะนี้ต้องแลก - แลกคะแนนรับคูปองส่วนลดในแอป The 1 แบบคุ้มสุด ๆ จากหลากหลายแบรนด์ทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัล เริ่มต้นเพียง 10 คะแนน รับส่วนลดสูงถึง 500 บาท• จังหวะนี้ต้องเล่น - รับคะแนนเพิ่มรวมกว่า 2,389 คะแนนจาก The 1 Mission เพียงพิชิตหลากหลายมิชชันในธีม Circus Festival แสนสนุกและสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน ดอลฟิน วอลเล็ท ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 รับส่วนลด และเงินคืนเพิ่มสูงสุด 2,000 บาท พร้อมรับคะแนน The 1 รวม 10 เท่า เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท ผู้สนใจสามารถร่วมแคมเปญมหกรรมช้อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปี “เซ็นทรัล รีเทล 10.10 เมกา เฟสติวัล” #จังหวะนี้ต้องช้อป ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564สอบถามข้อมูลโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CentralRetail