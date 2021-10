รวมสารพัดเมนูเจรสเด็ดพร้อมทาน และวัตถุดิบเจคุณภาพเยี่ยม

เทศกาลเจ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ละเว้นบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ นอกจากกลุ่มชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังมีกลุ่มผู้รักสุขภาพและ คนรุ่นใหม่ที่หันมารับประทานเจมากขึ้น ซึ่งเทรนด์การบริโภคและรูปแบบของอาหารเจมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย “ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์” จึงจัด “เทศกาลเจ 2021” ให้ทุกคนได้อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและการบริโภคช่วงเทศกาลเจให้คึกคัก ได้แก่

ด้านสินค้า จัดเตรียมวัตถุดิบเจหลากหลายประเภท นำไปทำเองได้ที่บ้านตอบโจทย์ผู้ที่ต้อง Work From Home พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษช่วยลูกค้าประหยัด พร้อมทั้งให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของผักและผลไม้สด เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ นอกจากนั้นยังมีสารพัดเมนูเจพร้อมทานปรุงสดใหม่ทุกวัน ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ยังต้องการรับประทานอาหารเจจากครัวเดลิก้าทั้งเมนูผัด ต้ม แกง ทอด เมนูติ่มซำเจ, เมนูจานเดียวจาก at TASTE ที่รังสรรค์เมนูเจรสชาติใหม่ เช่น ผัดมักกะโรแฮมเบิร์กเจ เส้นใหญ่ผัดหนำเลี๊ยบหมูสับเจ, เมนูเจเพื่อสุขภาพจาก Central Eatery ได้แก่ สลัดออลกรีนและ สลัดเต้าหู้ญี่ปุ่น, เมนูอาหารเจแช่แข็งตราท็อปส์ เช่น ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส แกงเผ็ด เป๋าฮื้ออบวุ้นเส้น, เบเกอรี่เจจาก THE BAKER เช่น พายเผือกแป๊ะก๊วยเจ ขนมปังถั่ว 5 สีเจ โดยทุกเมนูอาหารการันตีความสด สะอาด เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ทำให้ทุกมื้อเจ ไม่จำเจอีกต่อไป

ด้านช่องทางจำหน่าย สะดวกช้อปทุกช่องทาง ทำให้อาหารเจสามารถเข้าถึงได้ง่าย กระตุ้นให้เกิดการซื้อ อาหารเจเพิ่มมากขึ้น ทั้งซื้อที่ร้านเลือกช้อปตามความพอใจ หรือช้อปสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลาย ได้แก่ www.tops.co.th , บริการช้อปผ่านผู้ช่วยช้อปส่วนตัว Personal Shopper ทางไลน์ @TopsThailand หรือ แอปพลิเคชั่นGrab เลือก GrabFood ,GrabMart และ Central Eatery ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถรับประทานอาหารเจได้ทุกมื้อ

ด้านโปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นนักช้อป “เจนี้ เปย์เลย” รับฟรี! คูปองส่วนลดรวม 150 บาทที่ ไลน์ @TopsThailand ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเจที่ร่วมรายการที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา สำหรับลูกค้าแฟมิลี่มาร์ท พบกับสินค้าจับคู่ สุดคุ้ม ราคา 39 บาท เช่น ผัดหมี่ซั่วเจหรือคั่วกลิ้งเจพร้อมน้ำดื่มน้ำทิพย์ 550 มล., ท็อปส์เต้าหู้ทอดเจ 120 กรัม กับน้ำผลไม้ยูนีฟขนาด 200 มล. หรือเซตจุใจยังไงก็คุ้ม ซื้อ 3 ชิ้นในราคา 100 บาท เช่น ท็อปส์เมนูอาหารเจที่ร่วมรายการ,โทฟุซังนมถั่วเหลืองรสออริจินอลหวานน้อย 180 มล.แพค 4 กล่อง และร่วมกับกรมการค้าภายในจัดจำหน่ายอาหารเจราคาประหยัดเริ่มต้น 19 บาท เช่น ฟองฟองน้ำนมถั่วเหลือง , ผัดหมี่ซั่วเจ

นอกจากวัตถุดิบเจ เมนูอาหารเจพร้อมทานที่มีให้เลือกจับจ่ายอย่างหลากหลายแล้ว ยังมีเมนูเจคาว -หวานจากร้านค้าชื่อดังต่างๆ มาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกช้อปเลือกชิม ในงาน “ J Festival” ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 33 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 ไม่ว่าจะเป็น ร้านตาละลักษมณ์ กับเมนูชาบูเจ และข้าวมันไก่เจ, ร้านเฮียหงี กระเพาะปลาเยาวราช, ร้านเต้าฮวย น้ำเต้าหู้ สวนลุม, ร้านราชาซาลาเปา กับเมนูซาลาเปาเจรสเด็ด, ร้านฮั่วเซ่งฮง ร้านอาหารจีนชื่อดังที่ขนสารพัดเมนูเจมาให้ทุกท่านได้ลอง, เต้าหู้ทอดสวัสดี, กุ้ยช่ายราชวัตร, ขนมไทยคุณยายผ่องศรี เป็นต้น