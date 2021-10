ศุกร์เฮเปย์คุ้ม! ที่เซ็นทรัล รีเทล

‘เซ็นทรัล รีเทล’ ร่วม มาสเตอร์การ์ด จัดแคมเปญส่งท้ายปี “ฟรายเดย์ ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด” (Friday ต้องเปย์ด้วยมาสเตอร์การ์ด) แจกส่วนลดเพิ่มไม่ยั้ง เพียงแลกคะแนนเดอะวัน 1 คะแนน หรือเก็บคูปองดอลฟิน วอลเล็ท เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 230 บาท* ทุกวันศุกร์ยาวถึงสิ้นปี สำหรับใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด 1,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล, บริการ Chat & Shop และบริการ Call & Shop ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564ให้ทุกศุกร์ สุขยิ่งขึ้น เซ็นทรัล รีเทล เอาใจขาช้อป ด้วยการมอบสิทธิพิเศษตลอดทุกวันศุกร์ สมาชิกเดอะวัน (The 1) แลกคะแนนเพียง 1 คะแนน รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 200 บาท ส่วนลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin Wallet) กดรับคูปองมูลค่า 230 บาท ได้ทันที เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลด เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป พร้อมจ่ายด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด หรือผูกการจ่ายกับบัตรมาสเตอร์การ์ดผ่านแอปพลิเคชัน ดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย ซีเอ็มจี ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ ออโต้วัน บีทูเอส ออฟฟิศเมท ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ท รวมถึงบริการ Chat & Shop และบริการ Call & Shop ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564• แลกคะแนน The 1 เพื่อรับคูปอง คลิก: https://go.the1.co.th/UohD/b47f7f9e• ใช้ Dolfin Wallet รับคูปอง คลิก: https://dolfin.onelink.me/T2xS/MasterCardFriday130ไม่อยากพลาดความคุ้มค่า และสิทธิประโยชน์ดีๆ แบบนี้ รีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เดอะวัน (The 1) และดอลฟิน วอลเล็ท (Dolfin Wallet) ติดมือถือไว้เลย และสามารถดูรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CentralRetail และเว็บไซต์ www.centralretail.com