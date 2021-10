“The 1 Family” เจาะ“มิลเลนเนียล”

ผู้จัดการรายวัน360- “The 1” เปิดตัว “The 1 Family” อย่างเป็นทางการปักหมุดผู้นำ Segmentation Marketing จับกลุ่มครอบครัวมิลเลนเนียลชู Customer Insight x MarTech มอบประสบการณ์ Personalization ครบทั้งสาระและดีลที่รู้ใจทุกคนในครอบครัวบนแอป The 1The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัว The 1 Family ซึ่งเป็น Online Community Hub สำหรับครอบครัวบนแอป The 1 เชื่อมโยงระหว่างครอบครัวมิลเลนเนียล และแบรนด์ต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์กว่า 2,000 แบรนด์ โดยต่อยอดความเชี่ยวชาญด้าน Insights และ MarTech สร้างประสบการณ์ที่ครบทั้งสาระน่ารู้ รีวอร์ด มิชชั่น และโปรโมชั่นสำหรับครอบครัวและลูกน้อย รู้ใจด้วยประสบการณ์ Personalization เผยสถิติช่วง Soft Launch มียอดผู้ใช้งาน The 1 Family คิดเป็น 50% ของกลุ่มพ่อแม่ Millennial ในฐานข้อมูล The 1 ยอด engagement เพิ่มขึ้นถึง 178% และยอดขายจากมิชชั่นสินค้ากลุ่มแม่และเด็กเพิ่มขึ้นกว่า 297%นางทิพาภรณ์ ประสมทรัพย์, Head of Customer Segment, Family Program Management, The 1 เปิดเผยว่า “Millennials หรือ Gen Y เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบัน คิดเป็น 40% ของวัยแรงงานทั้งประเทศ และส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงสร้างครอบครัวและมีสมาชิกตัวน้อย ซึ่งจะมีผลต่อการลำดับความสำคัญและการวางแผนชีวิตต่อไปในระยะยาวอีกหลายสิบปีThe 1 และกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มครอบครัวมิลเลนเนียล (Millennials Family) ที่มีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกันตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย และต้องการดูแลและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อเติบโตไปพร้อมกับสมาชิก จึงได้เปิดตัว The 1 Family บนแอป The 1 โดยบูรณาการจุดแข็งทั้งในเครือเซ็นทรัลและเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย กับความเชี่ยวชาญด้าน Data Insights และ MarTech เพื่อคัดสรรข้อเสนอและสาระน่ารู้ที่เข้าใจและรู้ใจครอบครัวมิลเลนเนียลโดยเฉพาะ*** เผยอินไซต์ครอบครัวมิลเลนเนียล ลูกและครอบครัวมาอันดับหนึ่ง แต่ยังเปย์ให้ตัวเอง - ไม่ทิ้งความคุ้มค่าจากข้อมูลของ The 1 Insight พบว่าครอบครัวมิลเลนเนียลที่มีลูกอายุ 0-12 ปี มีรูปแบบการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน โดยให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูก ควบคู่กับการสร้างความสุขให้ตัวเองและครอบครัว โดย 3 หมวดสินค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่ ของใช้จำเป็นสำหรับลูกและครอบครัว 38% การพักผ่อนและความบันเทิงกับครอบครัว 25% และการดูแลตัวเอง 29%โดยที่ 48% ของพ่อแม่มิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการที่ดีของลูก ด้วยการซื้อสินค้า Inspirational ให้ตัวเองและลูก ได้แก่ ของเล่น, เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, ครีมบำรุงสำหรับคุณแม่ หนังสือ how to สำหรับการดูแลครรภ์และลูกน้อย และหนังสือนิทาน เสริมพัฒนาการ ในขณะที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดลูกจะใช้จ่ายสูงกว่าปกติถึง 3.4 เท่าถึงแม้ครอบครัวมิลเลนเนียลจะทุ่มเทให้กับลูกน้อยอย่างเต็มที่ แต่ความคุ้มค่าก็ยังเป็นสิ่งที่พ่อแม่กลุ่มนี้ให้ความสำคัญ จากพฤติกรรมการใช้คะแนน The 1 พบว่า 84% ของพ่อแม่มิลเลนเนียลชอบสะสมคะแนน และใช้คะแนนแลกดีลส่วนลดมากถึง 88% รองลงมาคือแลกของรางวัล โดยดีลยอดนิยมบน The 1 Family อย่าง “คิดส์ คุ้ม คุ้ม (Kid Kum Kum)” และ “Family Friyay” เป็นดีลที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องบนแอป The 1 สร้างปรากฏการณ์หมดภายใน 1 นาที​ทุกสัปดาห์*** The 1 Family Online Community Hub สำหรับครอบครัวบนแอป The 1The 1 Family เป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาบนแอป The 1 โดยเป็นศูนย์รวม รีวอร์ดสุดคุ้มครบทุกไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นของใช้และของเล่นตามวัยเจ้าตัวเล็ก คอร์สเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ไปจนถึงคอร์สสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่เที่ยวและกิจกรรมยามว่างกับครอบครัว พร้อมทั้ง บทความและสาระน่ารู้มากมายจากพาร์ทเนอร์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ อาทิ ไอเดียการตั้งชื่อลูกน้อย, Shopping list, แนะนำสินค้ายอดนิยม, รวมค่าเล่าเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เป็นต้นนอกจากนี้ ฟีเจอร์สุดล้ำประจำแอป The 1 อย่าง The 1 Mission ก็มีการออกแบบมิชชั่นสำหรับครอบครัว โดยเฉพาะ ให้คุณพ่อคุณแม่ฉลาดช้อป ได้ทั้งความสนุกและของรางวัลสุดคุ้ม ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างยอดขายให้กับแบรนด์และธุรกิจที่ทำแคมเปญการตลาดผ่านมิชชั่นอีกด้วย การันตีด้วยยอดเติบโตของมิชชั่นสำหรับครอบครัว อาทิ มิชชั่น Super Mom ที่เติบโตมากกว่า 155%, หรือ New Born ที่โตกว่า 462% และ ใหม่ Checklist Mission ตัวช่วยที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไม่พลาดของใช้จำเป็นที่ต้องช้อปสำหรับลูกน้อย*** ล้ำยิ่งกว่า - รู้จัก รู้ใจ ทุกความต้องการของครอบครัว ด้วย Insight x MarTechเนื่องจากแต่ละครอบครัวมีความสนใจที่แตกต่างกัน รวมถึงพัฒนาการของลูกน้อยแต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการไม่เหมือนกัน การมอบประสบการณ์ Personalization ที่รู้ใจและตรงกับความต้องการ จึงเป็นสิ่งที่ The 1 ให้ความสำคัญ โดยนำความเชี่ยวชาญด้าน Data Insights ซึ่งวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้งานแอปของแต่ละบุคคลทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ดั่งใจ และใช้ Marketing Technology ในการมอบข้อเสนอต่างๆ ผ่านแอป The 1 ได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา และทำให้เกิด conversion ที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนข้อมูลลูกน้อยได้ง่าย สะดวกบนแอป The 1 ก็จะไม่พลาดเนื้อหาและดีลที่ตรงใจและตรงกับความต้องการของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย“ด้วยจุดแข็งที่เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของครอบครัวมิลเลนเนียลอย่างแท้จริง The 1 Family จึงเป็นช่องทางที่เชื่อมระหว่างแบรนด์กับครอบครัวยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยคัดสรรข้อเสนอและสิทธิพิเศษมากมายได้อย่างรู้ใจ ถูกที่ ถูกเวลา มาพร้อมกับความคุ้มค่าทุกการใช้จ่าย เรายินดีที่จะเปิดรับแบรนด์ใหม่ๆ ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งใน ecosystem และมอบความหลากหลายให้ครอบครัวมิลเลนเนียลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นครบทุกมิติ” นางทิพาภรณ์กล่าว