เซ็นทรัลผนึกนาฬิกากว่า 100 แบรนด์จัดเวอร์ชวลอีเวนต์ใหญ่

ห้างเซ็นทรัล จับมือ พันธมิตรนาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า 100 แบรนด์ จัดงาน “Central International Watch Fair 2021” (เซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล วอทช์ แฟร์ 2021) มหกรรมนาฬิการะดับเวิลด์คลาสสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่รวบรวมนาฬิกาลักชัวรีวอทซ์ แฟชั่นวอทซ์ ตลอดจนสมาร์ทวอทซ์ แบรนด์ดัง ทั้งคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด และลิมิเต็ด เอดิชั่น รวมถึงไฮไลท์ในปีนี้ กับนาฬิกาลิมิเต็ด เอดิชั่น จากแบรนด์ Bovet มูลค่ากว่า 9.70 ล้านบาท ที่มีเพียงเรือนเดียวในไทย!! พร้อมงัดกลยุทธ์แบบครอบคลุม เตรียมปลุกกำลังซื้อและกระตุ้นตลาดนาฬิกาให้กลับมาคึกคัก และตอกย้ำกลยุทธ์ออมนิชาแนลเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ช้อปสะดวกผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้ง พร้อมเพิ่มช่องทางการช้อปและเข้าชมงานมิติใหม่ผ่าน Virtual Event เป็นครั้งแรก!! ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 31 ต.ค. 2564 ที่ Event Hall ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และแผนกนาฬิกา ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา พร้อมมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดนายโลร็องต์ โปซ ประธานบริหารสายคอมเมอร์เชียล บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “งาน Central International Watch Fair 2021 ถือเป็นมหกรรมนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่ และเป็นอีกหนึ่งงานซิกเนเจอร์ของห้างเซ็นทรัลที่จัดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานถึง 23 ปี ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำงานนาฬิการะดับเวิลด์คลาส โดยในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรนาฬิกาด้วยการรวบรวมนาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า 100 แบรนด์ทั้งคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด และลิมิเต็ด อิดิชั่น ส่งตรงถึงเมืองไทย อาทิ Franck Muller, Breitling, Tag Heuer, Longines, Maurice Lacroix, Oris, Frederique Constant, Grand Seiko, Rado, Mido, Tissot, Hamilton, Luminox, Salvatore Ferragamo, Seiko, Citizen, Issey Miyake, Casio, Guess, Emporio Armani และ Beauty Gem เป็นต้น พร้อมงัดกลยุทธ์แบบครอบคลุม เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าวอทช์เลิฟเวอร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Central Bring You The Best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด’ ด้วยการขยายพื้นที่จัดงานที่กว้างขวางขึ้น พร้อมมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่เคร่งครัดขั้นสูงสุด รวมทั้งข้อเสนอที่ดีที่สุดของปี และช่องทางการช้อปปิ้งที่สุดสะดวก”สำหรับตัวอย่างนาฬิกาไฮไลท์แบรนด์ดังที่นำมาให้ได้สัมผัสกันที่งาน Central International Watch Fair 2021 ประกอบด้วยแบรนด์ Bovet โดย ประภัสสริน ไชทีติมนตรี Brand Ambassador - Thailand กล่าวว่า “นับเป็นความพิเศษที่ปีนี้ทางแบรนด์ Bovet ได้นำนาฬิการุ่น The Amadeo Amadeo ที่มีเพียงเรือนเดียวในไทย!! โดดเด่นด้วยหน้าปัดขัดตกแต่งด้วยลวดลาย Fleurisanne ทั้ง 2 ด้านอย่างประณีต อวดการทำงานของจักรกล Flying Tourbillion ที่มองเห็นทั้งสองด้าน พื้นหน้าปัดที่ทำมาจาก Aventurine ตัวเรือนผลิตจากทองคำชมพูแท้ 18K กลไกระบบไขลาน ซึ่งผลิตเพียง 50 เรือนทั่วโลกเท่านั้น ในราคา 9.70 ล้านบาท มาร่วมแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย”ด้านแบรนด์ Montblanc โดย ปีเตอร์ ฮอร์นบี Vice President Fashion Apparel, Luxury & Lifestyle กล่าวว่า “ในปีนี้ไฮไลต์ของเรา คือ รุ่น Star Legacy Exo Tourbillon Slim 42mm Limited Edition 8 ตัวเรือนสีโรสโกลด์ 18K ประดับด้วยเพชร Wesselton 64 เม็ด กระจกคริสตัลแซปไฟร์ทรงโดมพร้อมเคลือบกันแสงสะท้อน หน้าปัดชุบโรสโกลด์และฝังเพชร 15 เม็ด สายหนังจระเข้ ขับเคลื่อนด้วยกลไก Calibre MB 29.24 สีแดงของตัวเรือนเฉลิมฉลองให้กับสถาปัตยกรรม ทัชมาฮาล โดยสีแดงที่สดใสได้แรงบันดาลใจมาจากประตูศาลาสีแดงที่อยู่ทางใต้ ตะวันตก และตะวันออกของพระราชวัง และหินธรรมชาติอย่าง Red Jasper ที่ตกแต่งอยู่ภายในพระราชวัง โดยหิน Red Jasper นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและมั่นคง มีอิทธิพลดีต่อการไหลเวียนของเลือด มีความเกี่ยวข้องกับธาตุดิน สันติ และสติปัญญา ในราคา 1,627,000 บาท”ส่วน นริพร เคียงศิริ Marketing Communications Director, Pendulum แบรนด์ Franck Muller กล่าวว่า “สำหรับในปีนี้ได้นำเสนอไฮไลต์รุ่น Cintrée Curvex ‘Crazy Hours’ Pastels Asia Exclusive จากสไตล์อันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์แปลกใหม่และความหรูหรามีสีสันของ Franck Muller สู่เรือนเวลาที่มีความโดดเด่นและแตกต่างด้วยความสลับซับซ้อนกับกลไก Crazy Hours ที่นำแนวคิดเหนือจินตนาการมาสู่วิถีของการบอกเวลาด้วยการสลับตัวเลขบอกชั่วโมงที่ไม่เรียงตามลำดับปกติ ช่วงทุกๆ นาทีที่ 59 และ นาทีที่ 60 นั้นเอง ที่เข็มชั่วโมงจะดีดตัวก้าวกระโดดไปยังตัวเลขบอกชั่วโมงถัดไปอย่างรวดเร็วแม่นยำดั่งต้องมนต์ และยังเพิ่มความโดดเด่นด้วยตัวเลขอารบิคอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในหลากหลายโทนสี รวมถึงการประดับเพชรที่กรอบและหัวเข็มขัด ในราคา 1,062,000 บาท”ต่อมาที่ ทิพาณัท เลณบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราขอนำเสนอไฮไลต์รุ่น The Longines Master Collection ด้วยเสน่ห์โค้งมนของพระจันทร์บนข้อมือความสง่างาม ความโดดเด่น และเส้นสายบริสุทธิ์งดงามคือหัวใจหลักของ The Longines Master Collection ซึ่งกุมหัวใจของผู้ที่หลงใหลในความเป็นเลิศ และยังมีกลไกให้เลือกหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ การแสดงข้างขึ้น-ข้างแรม ซึ่งเปิดตัวในนาฬิกาผู้ชายเมื่อสองปีก่อน ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญในนาฬิการุ่นใหม่ของลองจินส์ประจำปี 2021 การบรรจุคอมพลิเคชั่นลงไปในตัวเรือนที่มีขนาดเพียง 34 มม. นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แต่เพราะผู้หญิงหลงใหลในเทคนิคชั้นเลิศและสไตล์สง่างามไม่แพ้กัน ผลงานใหม่เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อข้อมือของสาวๆ ที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและบุคลิกโดดเด่น การได้มอบดวงจันทร์ไว้บนข้อมือเธอถือเป็นความภาคภูมิใจพิเศษของลองจินส์ โดยต้องอาศัยหัวใจรักผสานเข้ากับเทคโนโนโลยีชั้นนำ รับกับท่วงทำนองของความสง่างาม เสน่ห์แบบเฟมินีน และขนบการสร้างสรรค์นาฬิกาที่เรียบง่ายบริสุทธิ์ ในราคา 101,800 บาท”ปิดท้ายด้วย นรากร สะสม Head of Casio Megabrand กล่าวว่า “สำหรับคนรักแบรนด์ Casio เรามีไฮไลต์รุ่น GMW-B5000PB-6DR_LIMITED 'ซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งของ Full Metal ที่ครั้งนี้พา GMW-B5000PB มาพร้อมกับการสะท้อนความงามของเมืองโตเกียวยามพลบค่ำ สมบูรณ์แบบด้วยการสรรสร้างให้แสงสว่างกับความมืดเคลื่อนมาบรรจบกัน ผ่านกรอบ ตัวเรือนและสายที่เคลือบไอพีสีม่วง ที่ทั้งผ่านการปรับความเข้มของสีและความสว่าง ความซับซ้อนของการเคลือบไอพีสีฟ้าเทา และการขัดเงาอย่างละเอียดจนเกิดเป็นเรือนเวลาที่นำเสนอมิติความงามอันล้ำลึกได้อย่างไร้ที่ติ ในราคา 28,000 บาท”นอกจากกลุ่มลักชัวรีวอทซ์ แฟชั่นวอทซ์ ในปีนี้ยังมีโซนใหม่อย่าง Smart Watch Zone เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้ที่ชื่นชอบความทันสมัย และสายรักสุขภาพ พบการเปิดตัว สมาร์ทวอทซ์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Apple และ Garmin รวมทั้งแบรนด์อื่นๆ อาทิ Suunto, Fitbit, Samsung, Huawei นอกจากนี้ยังมี Gadget Zone ที่รวบรวมอุปกรณ์ล้ำสมัยเช่น หูฟัง และลำโพง ที่เชื่อมต่อแบบบลูทูธจากแบรนด์ดัง อาทิ Segway, Marshall, Bang & Olufsen, Bose และ GoPro อีกด้วย ซึ่งการจัดงานทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการความสะอาดและความปลอดภัย ‘Central Clean & Safe สะอาด ปลอดภัย อุ่นใจ เสมือนอยู่บ้าน’ ที่เคร่งครัดขั้นสูงสุด บนพื้นที่จัดงานที่ขยายใหญ่ขึ้น ให้ช้อปปิ้งได้จุใจกว่าเดิม รวมกว่า 2,000 ตร.ม.พร้อมพบกับมิติใหม่ ครั้งแรก!! ของการจัดงานในแบบ Virtual Event เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้ชมงาน ‘Central International Watch Fair 2021’ ที่ Event Hall ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม อย่างใกล้ชิดแม้อยู่ที่บ้าน โดยลูกค้าสามารถเยี่ยมชมความพิเศษของงาน เสมือนมาเดินชมงานด้วยตัวเอง หรือชมเพื่อตัดสินใจก่อนเดินทางมาในงาน โดยมีเหล่าดาราวอทช์เลิฟเว่อร์ อาสามาเป็นไกด์พาทัวร์แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมแบ่งปันสไตล์ความชอบนาฬิกาของตนเองเพื่อเป็นไอเดียให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาได้ง่ายขึ้นและอีกหนึ่งความพิเศษของงานกับ 7 ข้อเสนอที่ดีที่สุดของปี ที่ไม่ควรพลาด! ไม่ว่าจะเป็น สินค้าราคาปกติลดสูงสุด 30%, รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 135,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข, รับสิทธิ์ซื้อจี้เพชร Jubilee Diamond ราคาพิเศษ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาท, รับสิทธิ์ซื้อแหวนเพชร Jubilee Diamond ราคาพิเศษ เมื่อช้อปครบ 80,000 บาท, Top Spender รับสิทธิ์รับ จี้เพชร 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท จากแบรนด์ Jubilee Diamond (เมื่อมียอดซื้อสูงสุดในงาน 2 ท่านแรก และต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 300,000 บาท รวมกันตลอดรายการ) พิเศษ! สำหรับลูกค้าคนสำคัญ (ที่ได้รับ SMS เรียนเชิญ) ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ ที่พักจาก Park Hyatt Bangkok สำหรับ Top Spender จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท (เมื่อมียอดซื้อสูงสุดในงาน 5 ท่านแรก และมียอดซื้อขั้นต่ำ 800,000 บาท รวมกันตลอดรายการ) และใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 50% เฉพาะบัตรเครดิตรที่ร่วมรายการ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 31 ต.ค. 2564 ที่ Event Hall ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และแผนกนาฬิกา ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั้งนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าช้อปสะดวกผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งที่ครอบคลุมที่สุด “Central Bring You The Best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด” ลูกค้าสามารถเลือกช้อปได้ทั้งที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขารวมทั้ง Central App บนมือถือ, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปผ่านแชต Line Official @centralofficial, Central Personal Shopper On Demand โทร. 1425 โดยลูกค้าสามารถชมสินค้าที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ผ่าน Video Call เสมือน Live Shopping กับผู้ช่วยช้อปส่วนตัวหรือช้อปผ่าน Live และ Inbox ที่เฟซบุ๊กเพจ www.facebookcom/CentralDepartmentStore“ธุรกิจนาฬิกาของห้างเซ็นทรัล ใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ยังคงมีการเติบโตในทิศทางที่น่าพอใจ โดย เทรนด์นาฬิกาที่ได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัด คือ กลุ่มสมาร์ทวอทช์ ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเราหวังว่าในงาน Central International Watch Fair ในปีนี้ กลุ่มนาฬิกาดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า รวมทั้งกลุ่มลักชัวรี่ และแฟชั่นด้วย โดยเราคาดว่าจะมีทราฟฟิคเข้าชมงานทั้งที่ห้างฯ และออนไลน์ เพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นภาพรวมธุรกิจนาฬิกาให้เป็นไปในทิศทางบวก” นายโลร็องต์ กล่าว