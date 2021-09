โคตรเท่! Hamilton เผยโฉมนาฟิกาหรูจากเกม "Far Cry 6"

ในเกม Far Cry 6 ผู้เล่นจะได้รับนาฬิกา Khaki Field Titanium Automatic จากการเคลียร์ภารกิจของกองโจร เมื่อเคลียร์สำเร็จจะปลดล็อคนาฬิกามาให้ใช้ ซึ่งจะมีความสามารถพิเศษคือ "keeps on ticking" ที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันในระหว่างวิ่งได้ตามเนื้อเรื่องของ Far Cry 6 นาฬิกา Khaki Field Titanium Automatic มีประวัติที่ฝังรากลึกกับประวัติศาสตร์ของยาร่าอันเป็นเกาะสมมติในแคริบเบียน ซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเจ้าของและผู้ปกครองคนก่อนของเกาะซานโตส เอสปิโนซา ในปี ค.ศ.1983 มาแล้ว แต่นาฬิกาเรือนนี้ยังคงเดินต่อไปผ่านหลายทศวรรษแห่งความไม่มั่นคงทางการเมือง เพื่ออุทิศแด่เรื่องราวในครั้งนี้“Khaki Field ของ Hamilton ไม่ใช่แค่เพียงเป็นเครื่องประดับหรืออุปกรณ์ใช้งานทั่วไป แต่ยังมีรากฐานกับประวัติศาสตร์ของยาร่าอันลึกซึ้ง พร้อมด้วยความสัมพันธ์กับผู้นำแห่งเกาะที่โดนโค่นอำนาจไป”กล่าว “มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เพิ่มความสมจริงให้กับโลกดุจภาพยนตร์ที่เราสร้างขึ้นได้อย่างมาก”ตัวนาฬิกาบรรจุอยู่ในเคสไทเทเนียมขัดเงา หน้าปัดไวนิลสีดำที่ตรงกลางมีผิวด้าน พร้อมด้วยเลข 6 ที่ผ่าตรงกลาง เป็นการอ้างอิงถึงโลโก้ของเกม เข็มวินาทีสีแดงสื่อถึงสีประจำเกม ประกบคู่เข้ากับสายรัดหนัง NATO สีน้ำตาล ซึ่งถูกเลือกสรรมาเพื่อเป็นการคารวะแด่นักรบกองโจรแห่งยาร่า โดยทุกเรือนจะมาพร้อมกับสายหนังสีน้ำตาลและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนสายเพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณแห่ง "รีโซลเวอร์" ที่ผู้เล่นจะต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง“เรารับรู้จากประสบการณ์ว่าการออกแบบนาฬิกาเพื่อความสวยงามในเกมนั้น ใช่ว่าจะสามารถนำมาผลิตในโลกความเป็นจริงได้เสมอไป”กล่าว “การที่ใครบางคนสวมนาฬิการุ่นจำกัดการผลิตนี้และก็ใช้มันในเกมด้วย ถือเป็นแง่มุมที่น่าตื่นเต้นมาก ๆ และเราก็แทบรอจะได้เห็นของจริงกันไม่ไหวแล้ว”นาฬิกา Khaki Field Titanium Automatic เตรียมวางในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกม Far Cry 6 จะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 และ PC ทั้งบน Epic Games Store และ Ubisoft Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://farcry.com/