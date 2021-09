“ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน” ผนึก 5 อสังหาฯ ยกห้างไว้ที่บ้านให้ลูกบ้านชอปขยายฐาน

ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ทุกด้าน โดยมุ่งมั่นพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกสไตล์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ระดับแนวหน้าของประเทศจากหลากหลายวงการ เช่น กลุ่มโรงพยาบาล ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจขนส่งดีลิเวอรี เพื่อขยายบริการพิเศษของห้างฯ อำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้า และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกสถานการณ์ ล่าสุด! ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของวงการรีเทลครั้งแรก! กับการผนึกกำลัง 5 พันธมิตรอสังหาฯ รายใหญ่ของไทย ส่งมอบบริการ “Central/Robinson Bring you the best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด” ยกระดับการดูแลลูกบ้านของพันธมิตรอสังหาฯ ให้ชอปสะดวกยิ่งขึ้น ง่ายดาย มีสินค้าครบครัน! เสมือนยกห้างเซ็นทรัล-โรบินสันไปไว้ที่บ้าน ผ่านหลากหลายช่องทางการชอปปิ้งของทางห้างฯ พร้อมรับสิทธิเศษเฉพาะลูกค้าพันธมิตรอสังหาฯ เท่านั้นนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้าง experience โดยยึดหลัก customer centric นำเสนอสินค้าบริการ และกลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ ใส่ใจลูกค้า และเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบครัน ในการนี้ ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก จึงได้นำความพร้อมจากบริการพิเศษของห้างฯ ที่จะช่วยเชื่อมลูกค้าเข้ากับห้างฯ ได้ง่ายขึ้นโดยจับมือกับ 5 พันธมิตรอสังหาฯ ได้แก่ อนันดา (Ananda), เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์เชียล (Central Pattana Residential) พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (Property Perfect), พฤกษา (Pruksa) และเอสซี แอสเสท (SC Asset) นำบริการที่ดีที่สุดของ ‘Central/Robinson Bring you the best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด’ มายกระดับประสบการณ์ชอปแก่ลูกบ้านของพาร์ตเนอร์ ให้ชอปปิ้งสินค้าเข้าบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยสินค้าที่มีให้เลือกหลากหลายและครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลและโรบินสันไปไว้ที่บ้าน พร้อมรับบริการ Express delivery ส่งสินค้าถึงบ้านไวใน 3 ชม. (สำหรับพื้นที่ กทม.และบางจังหวัด) รวมถึงมีโปรโมชันและสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับลูกค้าเรา มั่นใจว่าจากความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำให้ทุกการชอปปิ้งพิเศษที่สุดค่ะ”บริการ ‘Central/Robinson Bring you the best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด’ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านของเหล่าพาร์ตเนอร์ สามารถชอปปิ้งสินค้าทุกหมวดหมู่ที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ที่บ้าน เพลิดเพลินไปกับหลากหลายช่องทางชอป สั่งซื้อสินค้าผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Central/Robinson Chat & Shop แชตและชอปผ่านไลน์, บริการ Central/Robinson Call & Shop และ Personal Shopper On Demand โทร. 1425 โทร.หรือวิดีโอคอลกับผู้ช่วยชอปปิ้ง รวมถึงชอปผ่าน Central App ที่มีสินค้าครบครันเสมือนยกห้างฯ มาไว้บนมือถือพร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะลูกบ้าน เช่น รับส่วนลด 300 บาท เพียงชอปครบ 3,000 บาท เมื่อชอปผ่านบริการพิเศษของทางห้างฯ ในช่องทางใดก็ได้ หรือรับส่วนลด 200 บาท เพียงชอปครบ 2,000 บาท เมื่อชอปผ่าน Central App ทั้งนี้ เมื่อมาชอปปิ้งที่ห้างฯ ยังสามารถรับบริการผู้ช่วยส่วนตัวในการชอปปิ้ง (Personal Shopper On Demand) คอยให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ รวมถึงช่วยจองร้านอาหาร พร้อมข้อเสนอ และโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟนอกเหนือจากสิทธิพิเศษจากห้างเซ็นทรัลและโรบินสันที่มอบให้ลูกค้าตลอดทั้งปี ทางห้างฯ ยังเข้าถึงและใส่ใจทุกท่าน ตอบโจทย์อินไซต์ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน เช่น การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษก่อนใคร เช่น Private Shopping, Jewelry Virtual Shopping และ Beauty Virtual Workshop รับชมผ่านวิดีโอคอลจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและระดับโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง พร้อมข้อเสนอพิเศษ รวมถึงมีผู้ช่วยชอปส่วนตัวดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้นนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อนันดาฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางห้างเซ็นทรัล และโรบินสันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี และมีนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกมิติ เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิต โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการมอบสิทธิพิเศษใหม่ๆ และประสบการณ์เหนือระดับที่แตกต่างในด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและความประทับใจอย่างสูงสุดลูกค้าอนันดาสามารถดาวน์โหลด e-coupon ในแอปพริวิเลจของอนันดาเพื่อรับส่วนลด 300 บาท (เมื่อชอปตามเงื่อนไข) พร้อมชอปปิ้งสะดวกทั้ง Central App, Central/Robinson Chat & Shop ชอปผ่านแชตผ่านไลน์, Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยชอปส่วนตัวสำหรับทุกคน โทร. 1425 อย่างไรก็ตาม ในการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการกระตุ้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ของอนันดาฯ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ในการร่วมให้บริการ ‘Central/Robinson Bring you the best’ กับทางลูกค้าและลูกบ้านในโครงการของบริษัท ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความสุขให้แก่ลูกบ้านในโครงการมาโดยตลอดในครั้งนี้เรายังได้จับมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศในการสร้างความสุขครั้งใหม่ ด้วยสิทธิพิเศษและความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าคุณภาพจากห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ช่วยให้ลูกค้ามีความสุขในการชอปต่อเนื่อง ทั้งการชอปอยู่ที่บ้านและเมื่อไปที่ห้างฯ เพราะมีช่องทางการชอปปิ้งหลากหลาย ทั้ง Central App, Central / Robinson Chat & Shop, Call & Shop, Personal Shopper On Demand ซึ่งสะดวกและมีสินค้าครบครัน ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์”นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “พฤกษามุ่งมั่นใส่ใจดูแลลูกค้าเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวพฤกษาด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด พฤกษา..ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต Tomorrow. Reimagined. เราได้เล็งเห็นถึงเทรนด์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (Lifestyle Disruption) ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 ผลักดันผู้บริโภคต้องปรับพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงได้ผสานความร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลและโรบินสันอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชอปได้ผ่านหลากหลายช่องทางการชอปปิ้งของทางห้างฯ พร้อมมอบส่วนลด และสิทธิพิเศษโดยเฉพาะให้แก่สมาชิกพฤกษา เมมเบอร์ (Pruksa Member) ซึ่ง Pruksa Member เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความตั้งใจของ พฤกษา ที่ต้องการดูแล เติมเต็มความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวพฤกษาผ่านการมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกในการเที่ยว กิน ชอป และพักผ่อน ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นความร่วมมือยักษ์ใหญ่จาก 2 วงการที่เกิดจากการศึกษาและทำความเข้าใจ (Insight) พฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง”ด้าน นายกรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับเซ็นทรัลพัฒนา ลูกค้าคือแรงบันดาลใจในทุกๆ สิ่งที่เราทำ เราเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำศูนย์การค้าอันดับหนึ่งในประเทศ และเริ่มต่อยอดมาสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ Center of Life ด้วยการเพิ่มพอร์ตที่อยู่อาศัยเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าให้ใกล้ชิดผูกพันกับเรามากขึ้น เราจึงถือเป็นอสังหาฯ เจ้าแรกๆ ที่มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เข้าถึง Seamless Lifestyle กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ผ่านการ Synergy กับกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ซึ่งได้มอบความเป็น Privilege ในการเลือกซื้อสินค้า และบริการให้เป็นพิเศษ กับกลุ่มที่อยู่อาศัยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม ฟีล, เอสเซ็นท์ ตลอดจนโครงการบ้าน นิยาม นินญา นิรติ และเอสเซ็นท์ ทาวน์”นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอสซี แอสเสท มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน รวมทั้งพันธมิตรต่างๆ เพื่อเติมเต็ม และมอบความสุขให้แก่ครอบครัวสมาชิก “รู้ใจคลับ” จากทุกโครงการ ซึ่งตอบโจทย์กับคอนเซ็ปต์ “ช่วยเรื่องบ้าน จัดการเรื่องชีวิต” ที่เรามีความตั้งใจจะส่งมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ทั้งเรื่องการดูแลบ้าน และการคัดสรรสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพส่งตรงให้ถึงบ้าน ซึ่งเรายังคงคัดสรรบริการต่างๆ ที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความประทับใจสูงสุด”รวิศรากล่าวเสริมว่า “นี่คืออีกหนึ่งความตั้งใจที่เราได้ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ ส่งมอบบริการสุดพิเศษของทางห้างฯ แด่ลูกค้าคนสำคัญโดยใช้ความชำนาญ และประสบการณ์ของห้างเซ็นทรัล และโรบินสันในวงการรีเทล เราเชื่อว่า Central/Robinson Bring you the best ครบทุกสิ่งที่ดีที่สุด จะสร้างความประทับใจแด่ทุกท่านได้อย่างแน่นอน และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการดูแลลูกค้าสู่ The New Normal of Living คือการใช้ชีวิตแบบ “Seamless Lifestyle” ชีวิตไร้ขีดจำกัด เพื่อรองรับและเข้าถึงอินไซต์ของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นไป”