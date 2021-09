เจาะเทคนิคพิชิตยอดขายจาก 2 แบรนด์ดัง เทศกาล Mega Sales บน TikTok

สำหรับ ข้อมูลจาก TikTok ระบุว่า เทรนด์ใหม่ของนักช้อปออนไลน์ยุคนี้ อยากได้รับประสบการณ์แห่งความสุขระหว่างการซื้อสินค้ามากขึ้น หรือที่เรียกว่า 'Shoppertainment' มาจากคำว่า “Shopping + Entertainment” เท่ากับว่า โปรโมชั่น โค้ดส่วนลด จัดส่งฟรี ไม่ใช้ดีลที่ดีพอ! ต้องเติม "ความสนุก" เพื่อเพิ่ม "ความสุข" ให้กับการช้อปด้วย ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่แบรนด์และนักการตลาดต้องให้ความสำคัญเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกดีขึ้น 1 ใน 3 อยากให้การช้อปปิ้งมีความบันเทิงผสมอยู่ด้วยมากกว่านี้ และกว่า 70% ของผู้ใช้ รอคอยและตื่นเต้นกับเทศกาล Mega Sales เมื่อแบรนด์อยากให้ลูกค้าจ่ายเพิ่ม ก็ต้องเพิ่มน่าความสนใจหัวใจสำคัญของเทรนด์ Shoppertainment คือ “ความสุขของประสบการณ์ขณะจับจ่าย” แล้วประสบการณ์แบบไหนจะกระตุ้นอะดรีนาลีนของนักช้อปได้ดีเท่ากับเทศกาล Mega Salesนอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก AC Nielsen ช่วยยืนยันความสำเร็จในการเลือกทำการตลาดบนแพลตฟอร์ม TikTok ได้อย่างดีว่า คอนเทนท์วิดีโอสั้นเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในกลุ่มนักช้อปออนไลน์ได้ โดย 83% ของผู้ใช้ TikTok ชื่นชอบการชมคอนเทนท์วิดีโอจากแบรนด์มากกว่าภาพนิ่งหรือ GIFs, 84% บอกว่าเกิดความอยากซื้อสินค้าเมื่อได้ชมวิดีโอจากแบรนด์บน TikTok, 79% ซื้อสินค้าจากแบรนด์ใหม่แทนที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์เดิม และ 58% มีการซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าที่เห็นทุกวันไม่สามารถกระตุ้นอะดรีนาลีนนักช้อปให้ยอมจ่ายทันทีที่เห็นไม่ได้อีกต่อไป จนกระทั่งเทศกาล Mega Sales ปรากฎตัวขึ้น เทศกาล Double Digit Sales เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับตลาดอีคอมเมิร์ซตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าสู่วันที่ 9.9, 10.10, 11.11 และ 12.12 ในยุคแรกความน่าตื่นเต้นเป็นเรื่อง “ดีล” ที่ทุกแบรนด์พร้อมใจกันปล่อย The Best Deals พร้อมกับประโยคที่นักการตลาดรู้ดีว่าจะกระตุ้นการซื้อได้เร็วยิ่งขึ้นคือ “วันเดียวเท่านั้น!” ยิ่งทำให้นักช้อปเต็มใจจ่ายกล่าวถึงตัวเลข เทศกาล Mega Sales ผู้ใช้ TikTok มีการจับจ่ายสูงกว่าผู้ใช้ของแพลตฟอร์มอื่นๆ ถึง 62% และเห็นได้ชัดว่า ดีมานด์การซื้อของผู้ใช้ TikTok เกิดขึ้นหลังจากที่เห็นคอนเทนท์วิดีโอสั้น นั่นเป็นเพราะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างพลังบวกและมอบความสุข นำไปสู่การอยากมีส่วนร่วมหรือการจับจ่ายใช้สอยกับแบรนด์ TikTok For Business จึงช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในเทศกาลนี้ได้ เพราะเราเชื่อว่า Happy Users หรือผู้ใช้ที่มีความสุข สามารถเปลี่ยนไปเป็น Happy buyers ผู้ซื้อที่มีความสุขได้: ความสุขที่มาจากการค้นพบแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบคอนเทนท์วิดีโอสั้นที่เกี่ยวกับแบรนด์ และคอนเทนท์นั้นๆ ดูสนุกและน่าติดตามความสุขผ่านความบันเทิงและการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ Hashtag Campaign, Branded Effect, Gamification จนไปถึง Live Streaming บน TikTok: ความสุขผ่านชุมชนที่จะช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย"สำหรับแคมเปญ 9.9 ในปีนี้ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน นำคอนเซ็ปต์ Shoppertainment มาเป็นกลยุทธ์หลักใช้ความสนุกสนานจากภาพยนตร์โฆษณา เน้นสร้างการ Engagement กับลูกค้า และดึง เก้า-นพเก้า มาสร้างความสุขให้แก่แฟนคลับและลูกค้าผ่านการไลฟ์สด ดันแฮชแท็ก #CENTRAL99xKao"(มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า เทศกาล Mega Sales ประสบความสำเร็จในมุมของเซ็นทรัล ไม่ใช่การแข่งขันในเรื่องสงครามราคา แต่ต้องสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น เซ็นทรัลสร้างประสบการณ์ Shoppertainment ผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่ง ครีเอทคอนเทนท์ที่ทำให้การช้อปปิ้งสนุกยิ่งขึ้น โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ ดารา KOL และพนักงาน PC/BA มาไลฟ์บนเพจของห้างฯ สร้างความหลากหลายท้าทายที่ว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าไม่เบื่อกับ Mega Sales ที่ช่วงหลังๆ มีทุกเดือน อย่าง “เทศกาล Mega Sales 11.11 ในปี 2020 ยอดขายออนไลน์โตขึ้นถึง 8 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติที่ไม่มี Mega Sales ซึ่งยอดขายยังโตต่อเนื่องหากรวมไปถึงช่องทางใหม่ๆ เช่น โซเชียล ไลฟ์ ฯลฯ จนทำให้ยอดขายทั้งหมดของเซ็นทรัล ณ ช่วงเวลานั้นโตเกือบ 100%ที่ผ่านมาแคมเปญที่ทำบน TikTok ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นเราจัดกิจกรรมให้พนักงานของเซ็นทรัลกว่า 73 สาขาทั่วประเทศ ได้ครีเอทคอนเทนท์บน TikTok เพื่อชิงของรางวัล ทำให้ปัจจุบันยอดดาวน์โหลด Central App มากกว่า 3 ล้านครั้ง ถือว่าเกินเป้าที่วางไว้มาก หรือ แฮชแท็กชาเลนจ์ #ช้อปที่สบายใจ ตามสโลแกนของเซ็นทรัล ผลลัพธ์ค่อนข้างดีได้ User-generated Content มากกว่า 150,000 คอนเทนท์เล่าว่า “จากที่ลองโฆษณาบน TikTok มาประมาณ 6-7 เดือน พบว่าตัวเลข CPI และ CPM คุ้มค่ากว่าที่อื่นประมาณ 20% Konvy ได้ลูกค้าใหม่จาก TikTok เพิ่มขึ้นเกือบ 40% ตอนนี้เริ่มคุยกับทีมว่าต้องลงทุนใน TikTok เพิ่มขึ้นก่อนที่เจ้าอื่นจะเข้ามาใช้โซลูชั่นนี้ เพราะผมมองว่า TikTok เป็นเครื่องมือที่มาช่วยแบรนด์สร้างความตื่นเต้น ความสนุกเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้ ในขณะเดียวกันแบรนด์ก็สามารถสร้างโซลูชั่นกับลูกค้าได้ ผ่านการสร้างคอนเทนท์บน TikTok เกี่ยวกับสินค้าที่เรากำลังจะนำเสนอให้กับเขา บางทีลูกค้าไม่ได้อยากซื้อของราคาถูก แต่เขาอยากรู้ว่าทำไมต้องซื้อสินค้านี้ ดังนั้น การมอบโซลูชั่นให้กับลูกค้าจึงสำคัญ”นอกจากนี้ คิงกุ้ย หวง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศกาล Mega Sales ได้ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของนักช้อป โดยพบว่าเทศกาล Mega Sales เป็นช่วงเวลาที่นักช้อปรู้สึกสนุกกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ เช่น 9 เดือน 9 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทาง Konvy จะมีทำแคมเปญ Konvy The Beauty Magic 9.9 เสกลุคสวยเริ่มต้น 9 บาท ลดสูงสุด 90% ส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 99 บาท พร้อมแจกคูปอง กว่า 9 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีเหมือนที่ผ่านมา"สิ่งที่ทำให้ Konvy เติบโตอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลา 9 ปี เพราะเรามุ่งเน้นความสำคัญของ User Experience และการเข้าใจผู้บริโภคเป็นสำคัญ เมื่อเข้าใจว่าลูกค้าเราคือใคร ทำให้เราใช้งบได้อย่างถูกจุด แน่นอนว่าตอนนี้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่นหากต้องการสร้าง Content Creation และตอบโจทย์เทรนด์ Shoppertainment เพราะเสน่ห์ของการช้อปปิ้งคือเราต้องรู้สึกสนุกไปกับมัน" คิงกุ้ย กล่าวทิ้งท้ายหัวใจสำคัญที่ทำให้ทั้งสองแบรนด์ประสบความสำเร็จ นอกจากการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วยังต้องเข้าใจและรู้จักใช้ “เครื่องมือการตลาดอย่าง TikTok ที่ตอบโจทย์เทรนด์คนยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด และเพิ่มความสนุกให้กับเทศกาล Mega Sales ตอบโจทย์แบรนด์ได้อย่างครอบคลุม ที่มาพร้อมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แบรนด์ของคุณสร้างความโดดเด่นและแตกต่างได้ในเทศกาล Mega Sales ที่จะถึงนี้