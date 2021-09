นาฬิกาลองจินส์ เปิดตัว เรเก-ฌอน เพจ ในฐานะ Ambassador of Elegance ร่วมสะท้อนความสง่างาม

ขึ้นแท่นเป็นหนุ่มฮอตกับบทบาทดยุคมาดเข้มแห่งเอสติ้งส์ในซีรีส์พีเรียดสัญชาติอังกฤษชื่อดังอย่าง ‘Bridgerton’ ด้วยความสามารถที่ไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการแสดง แต่ยังมีสไตล์โดดเด่นเต็มไปด้วยความหรูหราสง่างามซึ่งเป็นที่ยอมรับจากแฟนๆ ทั่วโลก แบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์จึงได้ประกาศเปิดตัวนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเป็น Ambassador of Elegance คนล่าสุดเพื่อสะท้อนความสง่างามและมีระดับ อันเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ผ่านนาฬิกาคอลเลกชั่น The Longines Master Collectionเรเก-ฌอน เพจ เมื่อได้ร่วมงานกับลองจินส์เขากล่าวถึงความชื่นชอบที่มีต่อแบรนด์ว่า “ลองจินส์สร้างสรรค์นาฬิกาที่สวยมากๆ และผมถือว่านี่คือโอกาสพิเศษมากที่ได้ทำงานร่วมกับสิ่งที่นำความประณีตสวยงามมาสู่โลกใบนี้” และเขายังได้รับเกียรติจากนิตยสาร TIME ให้เป็นหนึ่งใน TIME 100 Next ซึ่งเป็นการจัดอันดับประจำปีของนิตยสารที่เสนอชื่อผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแนวทางแห่งอนาคตให้กับแวดวงของตนเองและวางบทบาทผู้นำสำหรับ เจเนอเรชั่นใหม่ให้กับวงการอีกด้วยหลายปีที่ผ่านมาลองจินส์ยืนยันแนวคิดที่ว่า “ความหรูหราสง่างามคือทัศนคติ (Elegance is an attitude) เมื่อถาม เรเก-ฌอน ว่าเขาคิดว่าตนเองหรูหราสง่างามหรือไม่นักแสดงหนุ่มยิ้มและตอบว่า “ผมคิดว่าผมมีความหรูหราสง่างามได้และผมมีมาตรฐานของความหรูหราสง่างามที่ผมพยายามรักษาไว้นั่นหมายถึงการที่ผมใช้ชีวิตตามแนวคิดที่ดีส่วนหนึ่งคือความเอื้ออาทรและการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งผมคิดว่าสามารถนำความสวยงามมาสู่โลกของเราได้” ลองจินส์เห็นด้วยกับ คำกล่าวนี้และภูมิใจอย่างมากที่ได้ต้อนรับ เรเก-ฌอน เข้าสู่ครอบครัวของ Ambassador of Eleganceสำหรับสาวๆ ที่อยากใส่นาฬิกาแบบ เรเก-ฌอน ทางแบรนด์ยังแนะนำสมาชิกใหม่ Longines Master Lady (ลองจินส์ มาสเตอร์ เลดี้) เข้ามาเติมเต็มคอลเลกชั่น The Longines Master Collection เพื่อข้อมือของสาวๆ ที่มีความมั่นใจและบุคลิกโดดเด่น ด้วยการออกแบบหน้าปัดที่เรียบหรูผสมผสานความคลาสสิคไร้กาลเวลา บรรจุคอมพลิเคชั่น มูนเฟสหรือการแสดงข้างขึ้น-ข้างแรม ลงไปในตัวเรือนที่มีขนาดเพียง 34 มม. มาพร้อมสายรัดข้อมือหนังอัลลิเกเตอร์หลากหลายเฉดสีให้เลือก ได้แก่ แดง น้ำเงิน และน้ำตาลอ่อน หรือสายรัดข้อมือสแตนเลสสตีลที่ดูสง่างามและสวมใส่สบายสามารถเป็นเจ้าของ นาฬิกาลองจินส์ ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป หรือทางออนไลน์ที่ Longines Official Store @Lazada และ @Shopee โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.longines.co.th, http://www.facebook.com/LonginesTH และ Line official : @Longines_th