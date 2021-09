คลอด “adidas X JAMES BOND” รองเท้าคอลเลคชันพิเศษ รับหนังภาคใหม่ “NO TIME TO DIE”

อาดิดาส เปิดตัวคอลลาบอเรชัน คอลเลคชัน “adidas X JAMES BOND” เพื่อฉลองภาคที่ 25 ของภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ (James Bond) ที่จะมาพร้อมกับภาพยนตร์ภาคใหม่ล่าสุด NO TIME TO DIE “007 พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะ” ในเดือนกันยายนนี้การร่วมมือในการออกแบบคอลเลคชันนี้จะเป็นการนำเสนอสัญลักษณ์ต่างๆ จากยอดภาพยตร์แห่งยุคปัจจุบันมาผสมผสานกับรองเท้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย นั่นก็คือรองเท้าวิ่งอัลตราบูสท์ (ULTRABOOST) ซึ่งการออกแบบจะมีการใช้แรงบันดาลใจจากเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ 007 โดยมีจุดประสงค์เพื่อฉลองภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอนที่ 25 อีกด้วยสำหรับรองเท้าคู่แรกที่จะมีการวางจำหน่ายก็คือซึ่งเป็นรองเท้ารุ่นพิเศษที่แสดงถึงสไตล์อันโดดเด่นของเจมส์ บอนด์ โดยการใช้สีขาวเป็นหลักและตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของเจมส์ บอนด์ ที่บริเวณลิ้นรองเท้า ให้ความรู้สึกที่เรียบง่ายและหรูหราตามแบบฉบับของยอดสายลับระดับโลกนอกจากนี้ ภายในคอลเลคชันยังมีรองเท้ารุ่นอื่นๆ ประกอบด้วยออกแบบตามชุดทักซีโดสีดำของเจมส์ บอนด์ ที่เผยให้เห็นในฉากอันน่าตื่นเต้นภายในภาพยนตร์ NO TIME TO DIE รวมถึงพื้นรองด้านในก็มีนำฉากในคิวบามาตกแต่ง นอกจากนี้ รองเท้าวิ่งรุ่นนี้ยังมีการรองรับแรงกระแทกและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย– ออกแบบตามตัวละครหัวหน้าแผนกคิว (Q Branch) ผู้คิดค้นอุปกรณ์พกพาสุดล้ำ ซึ่งมีการออกแบบชิ้นส่วนเคจให้มีช่องลับที่รองเท้า– ออกแบบตามตัวละครวายร้ายตัวใหม่ล่าสุดของที่มีชื่อว่า ซาฟิน (Safin) มีการออกแบบชิ้นส่วนเคจตามหน้ากากสีขาวของซาฟิน พร้อมกับตกแต่งพื้นรองด้านในตามหลุมหลบภัยของเขาภายในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกเหนือจากการออกแบบที่มีสไตล์ของคอลเลคชันนี้แล้ว รองเท้าวิ่งอัลตราบูสท์ยังเป็นรองเท้าที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อการใช้งานอย่างแท้จริง โดยมีทั้งพื้นรองเท้าบูสท์ (BOOST) ที่มีคุณสมบัติการคืนพลังงานในระดับสูงสุดในทุกย่างก้าว และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านการรองรับแรงกระแทกและความทนทานต่อทุกสภาพอากาศอีกด้วยพิเศษ! รองเท้าวิ่ง UltraBOOST DNA White Tuxedo ในคอลเลคชันพิเศษ adidas X JAMES BOND จะเริ่มวางจำหน่ายแบบ Pre-Launch ที่ อาดิดาส แอปพลิเคชัน และ อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ในราคา 6,800 บาท ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไปรองเท้าวิ่งทั้ง 4 รุ่นในคอลเลคชันพิเศษ adidas X JAMES BOND จะวางจำหน่ายที่ อาดิดาส แอปพลิเคชัน และ อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ สยามพารากอน, อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, อาดิดาส เซ็นทรัล ปินเกล้า และร้านค้าที่ร่วมรายการในราคา 6,800 บาท ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป