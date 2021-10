NEA ชวนอบรม Young Startup ปลุกปั้นองค์ความรู้สู่การเป็นสตาร์ทอัพที่แท้ทรู

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชวนผู้ประกอบการ SME จากโครงการ From Gen Z to be CEO ที่สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกของประเทศ ร่วมกิจกรรมปลุกปั้นองค์ความรู้สู่การเป็น Startup ที่แท้ทรู” เปิดโอกาสให้คนเก่งโดยจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเครือข่ายต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ กับเหล่าวิทยากรมากประสบการณ์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับประเทศ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้าง Business Model Canvas, Design Thinking, การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Customer Persona, การทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกด้วย Empathy map, การสร้างต้นแบบ Prototype ง่ายๆ ใช้ต้นทุนต่ำ และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ในและผ่านระบบ Zoom Webinar มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น Startup หน้าใหม่ ที่จะผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมชั้นนำของโลก ไม่แน่ ยูนิคอร์นแห่งวงการ Startup ของไทยรายต่อไปโทร. 083 – 097 9190Email : genzceo2021@gmail.com