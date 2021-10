“เอ็น.ซี.ซี.” เผยยอดจองพื้นที่พุ่ง อินฟอร์มาจัด6งานใหญ่ปีหน้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอ็น.ซี.ซี. เผยโครงการ “‎ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” โฉมใหม่ ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มียอดจองเข้าใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก ล่าสุด สามารถปิดดีลบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จำกัด ยืนยันจัดงานทั้งสิ้นจำนวน 6 งาน ในปี 2565บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เดินหน้าพัฒนาโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยได้ว่าจ้างให้ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาคอนเซ็ปต์ และบริหารงานก่อสร้างโครงการศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่แห่งนี้ เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และมีโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายแห่ง อาทิ “สามย่านมิตรทาวน์” ที่ทำให้สามย่านกลายเป็นจุดหมายใหม่ของกรุงเทพฯ และ “เอฟวายไอ เซ็นเตอร์” ซึ่งพลิกโฉมทำเลย่านคลองเตยอย่างสิ้นเชิง จึงมั่นใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามมาตรฐานภายในกรอบเวลาที่กำหนด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้ จะทำให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์พร้อมขึ้นแท่นเป็น The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัดนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “หลังจากการเผยโฉมใหม่โครงการศูนย์ฯ สิริกิติ์ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยลูกค้าเก่าที่ต้องการกลับมาจัดงานด้วยมาตรฐานความสำเร็จของอิเวนต์ต่างๆ ที่ได้สร้างไว้ในอดีต และลูกค้าใหม่ที่ต้องการใช้บริการสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลใจกลางกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้ขยายขีดความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทำให้มีลูกค้าจำนวนมากยื่นจองพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อจัดงานประชุมและสัมมนา โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทยอยทำสัญญากับลูกค้าจำนวนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว”โครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่จะเพิ่มศักยภาพด้วยการขยายพื้นที่มากขึ้นถึง 5 เท่า คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 280,000 ตารางเมตร มีพื้นที่รองรับการจัดการประชุมและนิทรรศการมากถึง 78,500 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยฮอลล์สำหรับการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ 2 ฮอลล์ พื้นที่รวมมากกว่า 45,000 ตารางเมตร ห้องสำหรับจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ 2 ห้อง พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร และห้องประชุมย่อยที่สามารถรองรับการประชุมได้กว่า 50 ห้อง เพิ่มที่จอดรถให้สามารถรองรับได้มากกว่า 2,700 คัน เปิดทางเชื่อมกับรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ภายใต้งบประมาณในการพัฒนาโครงการรวมกว่า 15,000 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นสุดยอดศูนย์การประชุมใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย