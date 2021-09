ส.อ.ท.ขานรับเปิดประเทศเตรียมจัดงานใหญ่FTI EXPO ที่เชียงใหม่2-6ก.พ.65

เปิดเผย ภายในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 ส.อ.ท. ” ผ่านการประชุมรูปแบบ Virtual Conference ว่า เพื่อเป็นการรองรับการเปิดประเทศของไทยส.อ.ท.เตรียมจัดงาน ส.อ.ท.เอ็กซ์โปร Made in Thailand หรือ FTI EXPO 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ที่จะป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย คาดว่าในงานดังกล่าวจะมีผู้เข้าชมประมาณ 100,000 คนและมียอดการเจรจาทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย“ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศ ในงานนี้จะมีพื้นที่มากกว่า 30,000 ตารางเมตร การแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ มีบูธนานาชาติ มีการประชุมสัมมนาและการเจรจาธุรกิจ โดยในงานเราจะชูแนวคิด BCG โมเดลหรือ Bio Cicular Green Economy โดยจะมีระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาร่วมเปิดงาน ที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเราเข้มแข็งขึ้น”นายสุพันธุ์กล่าวทั้งนี้แม้ว่าไทยจะเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 แต่ทุกวิกฤติหากมีการปรับตัวก็จะพบกับโอกาสได้ แต่ทุกส่วนต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกระแสของดิจิทัล และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BCG จะเข้ามาตอบโจทย์อย่างมากและส.อ.ท.ได้มุ่งเน้นบริการ 360 องศา แก่สมาชิก ครอบคลุมทุกมิติ ขณะเดียวกันทางด้านนวัตกรรมซึ่งธุรกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี)ของไทยเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ยากมาก สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมของส.อ.ท.จึงเตรียมจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมโดยให้ธุรกิจขนาดใหญ่ระดมเงินเข้ามาสนับสนุนและจากภาครัฐเบื้องต้นจะมีวงเงินประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้เข้าถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร เป็นต้นอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส.อ.ท.ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสมาชิกให้อยู่รอดจากวิกฤติโควิด-19 และตามคอนเซ็ปต์ “FTI Together We Can “ ทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่จ.สมุทรสาคร มีการจัดหาวัคซีนทางเลือกคือ ชิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับสมาชิกไปแล้วกว่า 7 แสนโดส ซึ่งเห็นว่ามีความจำเป็นที่ภาครัฐบาลต้องเร่งฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจกับมาโดยเร็ว