CPN เดินหน้าโครงการมิกซ์ยูสตามแผน เตรียมเปิด “เซ็นทรัล ศรีราชา” 27 ต.ค.นี้ จับมือร้านค้าผู้เช่าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เราไม่เคยหยุดการลงทุนพัฒนาโครงการแม้จะเผชิญวิกฤตใดๆ ก็ตาม โดยตลอด 40 ปีที่ผ่านมาการลงทุนขยายโครงการต่างๆ ของเราทั่วประเทศได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับท้องถิ่น เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้าง Local Wealth ในทุกๆ จังหวัด ทั้งการเพิ่มการจ้างงาน ขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ท้องถิ่น รวมถึงการที่เรายึดหลัก Community at Heart เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด สำหรับโครงการเซ็นทรัล ศรีราชา พร้อมเปิดในปลายปีนี้ โดยได้กำหนดวันเปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิดในขณะนี้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรร้านค้าทุกคน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ชาวศรีราชาร่วมกัน โดยเซ็นทรัล ศรีราชา จะเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกที่ใส่ใจการใช้ชีวิตของผู้คน มีการออกแบบพื้นที่ให้ใกล้ชิดธรรมชาติในรูปแบบ Semi-Outdoor และมุ่งมั่นในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย”“ในการขยายโครงการใหม่นี้ เราได้ช่วย Business Matching กับ Local Investors เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและพันธมิตรคู่ค้าระดับประเทศได้มีโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงออก Flexible Leasing Programme เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า ช่วยลดภาระ ผ่อนคลายความกังวลเรื่องผลประกอบการในช่วงเปิดร้านใหม่หรือในช่วงปีแรก นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่เผชิญวิกฤตโควิดมา เราห่วงใยและใส่ใจธุรกิจของคู่ค้าเป็นสำคัญ โดยได้ดูแลคู่ค้า ผู้เช่าด้วยแผนช่วยเหลือรอบด้านแบบ 360 องศา ทั้งการลดและยกเว้นค่าเช่าตามสถานการณ์ การเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู Multi-Bank 7 ธนาคารชั้นนำ อีกทั้งยังได้เตรียมแผนการตลาดด้วยแพลตฟอร์มใหม่ๆ รองรับอย่าง The 1 Biz ซึ่งเป็น Effective CRM เพิ่มยอดขายให้แก่ผู้เช่า และ Central Pattana Serve Application ให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าวแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์และเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยศูนย์การค้ารูปแบบ Semi-Outdoor แห่งแรกนอกกรุงเทพฯ, คอนเวนชันฮอลล์, โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, อาคารสำนักงาน และ Education Center โดดเด่นด้วย Semi-Outdoor Format ซึ่งเป็น Success Model จากเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ที่ถูกออกแบบให้ผสมผสานความเป็นธรรมชาติให้เข้าถึงในทุกพื้นที่ทั้ง Indoor และ Outdoor เช่น Outdoor Walking Street พบ Giant Green Space กว่า 2,800 ตร.ม., ประกอบด้วย Playground, Food Street, Pet Park และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย Eco-Friendly Mall ใส่ใจการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ พร้อมจัดการพลังงานอย่างเป็นเลิศด้วย Giant Green Wall, Solar Rooftop นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด Zero Waste เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ ตอบรับไลฟ์สไตล์ด้วย Thematic Lifestyle Mall สร้าง Seamless Shopping Journey ที่ผสมผสานบรรยากาศ Homey Ambience อย่างลงตัว