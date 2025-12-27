ศาลสูงมาเลย์สั่งตัดสินจำคุกอดีตนายกฯ “นาจิบ ราซัค” 15 ปีคดีคอร์รัปชัน 1MDB

เอพี - อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัค วันศุกร์(26 ธ.ค)โดนศาลสูงกัวลาลัมเปอร์สั่งตัดสินมีความผิดในคดีคอร์รัปชัน1MDB สั่งลงโทษจำคุกในเรือนจำ 15 ปี และปรับเป็นจำนวนมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์
เอพีรายงานวันที่ 26 ธ.คว่า อดีตนายกรัฐมนตรีแดนเสือเหลือง นาจิบ ราซัค ที่ยังอยู่ในเรือนจำแต่ในวันศุกร์(26) ถูกศาลตัดสินลงโทษในคดีคอร์รัปชันกองทุนมั่งคั่ง 1MDB
ศาลสูงกัวลาลัมเปอร์ตัดสินให้ราซัควัย 72 ปีมีความผิดจริงพร้อมสั่งโทษจำคุกในเรือนจำ 15 ปีและปรับด้วยตัวเลขสูงลิ่วที่ 13.5 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (3.3 พันล้านดอลลาร์)
เป็นการพิพากษาว่าอดีตผู้นำแดนเสือเหลืองมีความผิดใน 4 กะทงของการใช้อำนาจโดยมิชอบและ 21 ความผิดของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องต่อการเป็นผ่องถ่ายไม่ต่ำกว่า 700 ล้านดอลลาร์เข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวจากกองทุน 1MDB
ผู้พิพากษา คอลลิน ลอเรนซ์ เซคูเอราห์ (Collin Lawrence Sequerah) ลงโทษนาจิบเป็นเวลา 15 ปีสำหรับในแต่ละข้อหาการใช้อำนาจโดยมิชอบ และ 5 ปีสำหรับแต่ละความผิดของการฟอกเงิน และส่งผลทำให้อดีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียต้องใช้เวลาอีก 15 ปีในเรือนจำ
โดยการเริ่มรับโทษใหม่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการรับโทษในคดี1MDB ก่อนหน้าได้จบสิ้นลงแล้ว
เอพีรายงานว่า นาจิบโดนสั่งปรับทั้งหมด 11.4 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (2.8 พันล้านดอลลาร์) สำหรับความผิดการใช้อำนาจโดยมิชอบ
และนอกเหนือจากนี้เขายังโดนสั่งปรับอีก 2.08 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (514 ล้านดอลลาร์)ในทรัพย์สินที่ถูกค้นพบจากนาจิบภายใต้กฎหมายการฟอกเงิน ซึ่งหากว่านาจิบไม่ยอมจ่าย เขาจะต้องใช้เวลานานขึ้นอีกหลายปีในเรือนจำ
ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ยืนยันว่าลูกความจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาแน่นอน
เอพีรายงานว่า นาจิบเดินทางมารับฟังการตัดสินด้วยตัวเองโดยเขาสวมสูทสีน้ำเงิน อดีตผู้นำยืนขึ้นอย่างสงบเมื่อการลงโทษถูกประกาศ ก่อนที่ลดตัวลงไปที่นั่งในคอกจำเลย