ฮือฮา! "ทิวลิป ซิดดิค" อดีตรมว.ช่วยคลัง UK ของ "สตาร์เมอร์" และป้าอดีตนายกฯบังกลาเทศตลอดกาล โดนศาลตัดสินลับหลังสั่งจำคุกคดีคอร์รัปชันโกงที่ดินรัฐ

เอเจนซีส์ - ศาลธากาวันจันทร์(1 ธ.ค) พิพากษาความผิดคดีคอร์รัปชันโครงการที่ดินรัฐตัดสินให้อดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ชีค ฮาสินา จำคุกนาน 5 ปีในเรือนจำและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังอังกฤษ ทิวลิป ซิดดิค จำคุก 2 ปีในเรือนจำเป็นการตัดสินแบบลับหลัง
NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(1 ธ.ค)ว่า ผู้พิพากษาศาลพิเศษกรุงธากา กล่าวว่า อดีตผู้นำหญิงบังกลาเทศ ชีค ฮาสินา ที่กำลังอยู่ระหว่างลี้ภัยทางการเมืองในอินเดีย นั้นใช้อำนาจอย่างมิชอบในฐานะนายยกฯส่วนหลานสาว อดีตรัฐมนตรีช่วยการคลังอังกฤษ ทิวลิป ซิดดิค มีความผิดในฐานะคอร์รัปชันใช้อิทธิพลของป้าในการทำให้แม่ของตัวเองและพี่น้อง 2 คนได้ครอบครองที่ดินในโครงการรัฐ
แม่ของซิดดิคคือ ชีค เรฮานา (Sheikh Rehana)โดนศาลบังกลาเทศตัดสินโทษจำคุก 7 ปีในเรือนจำและถือเป็นผู้เข้าร่วมหลักในคดีนี้
ผู้พิพากษายังสั่งปรับคนทั้งสามเป็นเงินคนละ 813 ดอลลาร์ และสั่งกเลิกการครอบครองที่ดินของเรฮานา
สื่อสหรัฐฯรายงานว่าในคดีคอร์รัปชันโปรเจกต์ที่ดินรัฐนี้มีผู้ต้องสงสัยอื่นอีก 14 คน
ด้านอัยการผู้กำกับการคอร์รัปชันบังกลาเทศ ข่าน โมฮัมเหม็ด ไมนูล ฮาซาน(Khan Mohammed Mainul Hasan) แถลงว่า เขาต้องการให้อดีตผู้นำหญิงบังกลาเทศได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต
“พวกเราคาดหวังโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่มันไม่เกิดขึ้น พวกเราจะหารือกับคณะกรรมการสำหรับท่าทีต่อไปในอนาคต”
อัยการเปิดเผยว่า อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังอังกฤษ ซิดดิคถูกไต่สวนในคดีในฐานะพลเมืองบังกลาเทซ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพวกเขาได้หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนของหลานฮาสินาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
แต่อย่างไรก็ตามซิดดิคออกมาโต้ข้อกล่าวหาว่า เธอเป็นพลเมืองอังกฤษไม่ใช่พลเมืองบังกลาเทศแต่อย่างใด
NBC News รายงานว่า ทิวลิป ซิดดิค เป็นส.ส เชตแฮมป์สเต็ดและไฮเกต (Hampstead and Highgate)ในกรุงลอนดอน ก่อนหน้าออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหา โดยชี้ว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาที่กุขึ้นมา
อย่างไรก็ตามเมื่อมกราคมต้นปี ซิดดิคจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีการคลังอังกฤษของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ หลังโดนกดดันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเธอและฮาสินา
เดือนที่แล้วฮาสินาโดนตัดสินโทษประหารชีวิตแบบลับหลังในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเกี่ยวข้องกับการกวาดล้างการลุกขึ้นสู้ของประชาชนบังกลาเทศส่งผลทำให้การอยู่ในอำนาจของชีค ฮาสินาต้องสิ้นสุดลง
อย่างไรก็ตามฮาสินาและคนอื่นๆในคดีที่ตัดสินวันจันทร์(1)ไม่มีการตั้งทนายเพื่อเป็นตัวแทนว่าความแก้ต่างในชั้นศาล