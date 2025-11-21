แผ่นดินไหว 5.7 เขย่าใกล้เมืองหลวง 'บังกลาเทศ' ทำอาคารพังเสียหาย-เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ราย

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 แมกนิจูดที่บังกลาเทศเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.) ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ รวมถึงที่กรุงธากา เมืองหลวงซึ่งมีประชากรหนาแน่น ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในรัฐทางตะวันออกของอินเดีย ทว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงในทั้งสองประเทศ
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองนาร์ซิงดี (Narsingdi) ซึ่งอยู่ห่างจากธากาไปทางตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร
ผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า ชาวเมืองต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีออกจากบ้านเรือน ขณะที่อาคารสั่นสะเทือนและที่พักชั่วคราวบางส่วนพังทลายลง
ตำรวจแถลงว่า พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 รายเมื่อบันไดของอาคารสูง 6 ชั้นพังทลายลงระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว
“เรารู้สึกถึงแรงกระแทกอย่างรุนแรงและอาคารสั่นไหวเหมือนต้นไม้” สุมาน ราห์มาน ชาวบ้านในกรุงธากาให้สัมภาษณ์ "ผู้คนวิ่งลงมาออกันอยู่ตรงบันได ทุกคนต่างหวาดกลัว เด็กๆ ก็พากันร้องไห้"
หน่วยดับเพลิงบังกลาเทศรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลังจากอิฐและปูนหลุดร่วงลงมาจากอาคารที่กำลังก่อสร้าง
"ผมไม่เคยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้มาก่อนในชีวิต เราอยู่ที่สำนักงานตอนที่เฟอร์นิเจอร์เริ่มสั่น เรารีบวิ่งลงบันไดลงมาที่ถนน และเห็นคนอื่นๆ อยู่บนถนนแล้ว" ซัดมัน ซากิบ ซึ่งทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงธากากล่าว
มูฮัมหมัด ยูนุส หัวหน้ารัฐบาลรักษาการของบังกลาเทศ เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหาย
"ขอให้ทุกคนตื่นตัว และอย่าใส่ใจกับข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดๆ" เขาระบุในถ้อยแถลง "หากจำเป็นจะมีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมผ่านสายด่วนและช่องทางการอย่างเป็นทางการ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคน"
ที่มา : รอยเตอร์