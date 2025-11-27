UUM เผย นศ.-อาจารย์ 40 คน ติดน้ำท่วมหาดใหญ่ ได้รับความช่วยเหลือจาก มอ. เดินทางกลับประเทศปลอดภัย

มหาวิทยาลัยอุตารา มาเลเซีย (UUM) แถลงกรณีนักศึกษา-อาจารย์ 40 คน ติดค้างจากน้ำท่วมหาดใหญ่ ล่าสุด นักศึกษาและอาจารย์ทั้งหมดได้รับการอพยพด้วยรถบัสของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัย
วันนี้ (27 พ.ย.) เฟซบุ๊ก Universiti Utara Malaysia ของมหาวิทยาลัยอุตารา มาเลเซีย (UUM)ออกแถลงการณ์ระบุว่า จากกรณีที่นักศึกษา 36 คน และอาจารย์ 4 คน จากคณะการบัญชี TISSA-UUM ติดค้างจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่ ประเทศไทย ซึ่งเดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย 2025 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ย. 2568 ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวตามที่บางฝ่ายกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์ ตามกำหนดการ กลุ่มนักศึกษามีกำหนดเดินทางกลับถึงวิทยาเขตซินต๊อก รัฐเคดะห์ ในวันที่ 22 พ.ย. แต่เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้พวกเขาต้องติดค้างอยู่ที่โรงแรมวังบูรพาแกรนด์ หาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่พักของนักศึกษา
โดยเมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยอุตารา มาเลเซีย จำนวน 40 คน ได้รับการอพยพออกจากโรงแรมและเดินทางมาถึงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังด่านบูกิตกายูฮิตัม ด้วยรถบัสของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) หรือ PSU ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และทั้งสองสถาบันให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง การมาถึงของพวกเขาได้รับการต้อนรับจาก ศ.ดร.อาหมัด มาร์ตาดา โมฮาเหม็ด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าของ UUM ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดี
ดร.อาหมัด กล่าวว่า ปฏิบัติการส่งตัวกลับประเทศมีความซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนคิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประสานงานข้ามพรมแดน โดยโรงแรมวังบูรพาแกรนด์ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ (คลองอู่ตะเภา) มาก ทำให้กระแสน้ำไหลแรงมาก และระดับน้ำสูงถึง 10 ฟุต แต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยการสวดมนต์ของชาวมาเลเซียทุกคน และด้วยความช่วยเหลือจากกระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย (วิสมา ปูตรา) สถานกงสุลมาเลเซียประจำประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน
ดร. อาดี อัซฮาร์ อับดุล ราซัค ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี PKKU-UUM ซึ่งกำลังรอการมาถึงของนักศึกษาที่ด่านบูกิตกายูฮิตัม ได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ขณะที่ TISSA-UUM ได้จัดเตรียมอาหาร รวมถึงอาหารจากร้านเคเอฟซี มาเลเซีย โดยก่อนหน้านี้ UUM ได้รับแจ้งเกี่ยวกับโครงการอพยพที่สถานกงสุลมาเลเซียประจำประเทศไทย ประสานงานโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อเป็นหลักฐาน ดร. โมฮัมดุลิลลาฮ์ ฮารูน ราซิต อาจารย์ของ TISSA-UUM ซึ่งเป็นผู้นำคณะนักศึกษา รายงานว่า ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2568 ทำให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางกลับได้ และเขาได้แจ้งเรื่องนี้ทันทีต่อฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย กระทั่งในคืนวันที่ 22 พ.ย. โรงแรมที่นักศึกษาและอาจารย์พักอยู่ประสบเหตุไฟฟ้าดับ เนื่องจากน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่า
ต่อมา ดร. อะหมัด มาร์ตาดา ได้ติดต่อกับสถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้นำศาสนาอิสลามหลาคน รวมถึงระดมกำลังศิษย์เก่า UUM ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือในการจัดส่งอาหาร น้ำ และยา ในวันที่ 25 และ 26 พ.ย. UMM ได้ส่งเรือ 12 ลำ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อจัดส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับนักศึกษา UUM ที่โรงแรมวังบูรพาแกรนด์ อย่างไรก็ตาม กระแสน้ำมีกำลังแรงเกินไป ทำให้เรือต้องหันกลับ
ที่พักของนักศึกษา UUM แตกต่างจากที่พักอื่นๆ ตรงที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำมาก และน้ำท่วมสูงกว่าชั้นหนึ่งของโรงแรม ทำให้รถยนต์หรือรถบรรทุกไม่สามารถเข้าได้ มหาวิทยาลัย UUM ขอขอบคุณชุมชนท้องถิ่นที่จัดเตรียมโจ๊กสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก นอกจากนี้ ยังขอบคุณสถานกงสุลมาเลเซีย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับความพยายามในการช่วยเหลือและอพยพนักศึกษาและบุคลากรของ UUM จากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้