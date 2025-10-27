“ธนกร”ตั้ง “ภาส”อดีตรองเลขาฯ ป.ป.ช. สอบข้อเท็จจริงถอนอายัดเหล็กซิน เคอ หยวน

“ธนกร” ตั้ง “ภาส ภาสสัทธา”อดีตรองเลขาฯ ป.ป.ช. สอบข้อเท็จจริงถอนอายัดเหล็ก ซิน เคอ หยวน พร้อมมอบหมายให้รมช.อุตฯ-เลขา สมอ. ตรวจสอบของอายัดทั้งหมดย้อนหลัง ลั่น พบใครผิดต้องลงโทษถึงที่สุด ไม่มีข้อยกเว้น
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีถอนอายัดเหล็ก ของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัดว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน และคลี่คลายความกังวลของสังคมโดยเร็ว จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ววันนี้ โดยมีนายภาส ภาสสัทธา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของกระบวนการ อายัด–ถอนอายัด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมอำนาจตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ หากพบพฤติการณ์ทุจริตหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ยืนยันว่าจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายธนกร กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าวเป็น เหล็กจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงานซินเคอหยวน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ไม่ใช่เหล็กจากคดีตึกสตง.ถล่มอย่างที่สังคมส่วนหนึ่งเข้าใจผิด ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ สมอ. ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567 และพบเหล็กจำนวนหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน จึงถูกอายัดและดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมามีการตรวจสอบและอายัดเพิ่มเติมอีกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 รวม 41,635 เส้น ก่อนที่สุดท้ายแล้วจะมีการถอนอายัดในวันที่ 12 และ 30 กันยายน 2568 ซึ่งทั้งหมดเกิดก่อนที่ตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ดังนั้นจึงต้องขอเวลาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ยืนยันว่าข้อเท็จจริงจะต้องไม่ถูกบิดเบือน
“ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจถอนอายัดเหล็กชุดนี้ เพราะกระบวนการเกิดขึ้นขณะที่ผมยังไม่ได้เริ่มงาน แต่เมื่อเข้ามารับหน้าที่แล้ว ผมจะไม่ยอมให้เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลต่อชีวิตของคนไทยอย่างแน่นอน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
นายธนกร กล่าวด้วยว่า ยังได้สั่งการให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ เลขาธิการ สมอ. ตรวจสอบย้อนหลังวัสดุที่เคยถูกยึดอายัดทุกล็อต รวมถึงผลการทดสอบทางวิศวกรรม ความสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และกระบวนการทางกฎหมายด้วย เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบอย่างตรงไปตรงมา ยืนยันว่า ในช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น หากพบเนื้อร้ายจะต้องถูกตัดทิ้งทั้งหมด และหากใครผิด จะต้องถูกลงโทษถึงที่สุด ไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นใคร หรืออยู่ตำแหน่งใดก็ตาม ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะรายงานความคืบหน้าการสอบสวนต่อสาธารณะเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า มาตรฐานเหล็กไทยยังคงปลอดภัย และกระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมา