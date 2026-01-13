“จุลพันธ์”ขอทวงพื้นที่สีแดงเมืองปากน้ำกลับคืนมา ตั้งเป้าชนะได้ทุกเขต

พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้สมัคร สส.สมุทรสมุทรปราการ ได้แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 3, นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ผู้สมัคร เขต 2 เบอร์ 8, นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัคร เขต 3 เบอร์ 3, นายกรวัฒน์ หันประดิษฐิ์ ผู้สมัคร เขต 4 เบอร์ 7, นายปิยะพงษ์ เหมะ ผู้สมัคร เขต 5 เบอร์ 9,นางนฤมล ธารดำรงค์ ผู้สมัครเขต 6 เบอร์ 8, นายประชา ประสพดี ผู้สมัคร เขต 7 เบอร์ 7, นางสลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ ผู้สมัคร เขต 8 เบอร์ 7 และคณะ ได้ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรปราการ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้มาลงพื้นที่ พร้อมผู้สมัคร สส. สมุทรปราการ ทั้ง 8 เขต พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้ แล้วเรามีความเชื่อมั่น ตั้งเป้าชนะได้ทุกเขต โดยสมุทรปราการเคยเป็นพื้นที่ของเรามาก่อน หลังจากที่ผู้สมัครได้ลงพื้นที่หาเสียง ประชาชนตอบรับกับ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พ่อแม่พี่น้องเรียกร้องอยากพบปะกับ อ.เชนของเรา
นายจุลพันธ์กล่าวว่า การทำงานของผู้สมัครของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการลงพื้นที่อย่างหนัก ไม่ว่าจะตอนเป็น สส. หรือไม่เป็น สส.ก็ตาม เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้อง และมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าประชาชนจะกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยครั้งหนึ่ง โดยวันที่ 16 มค.นี้ จะมีปราศรัยใหญ่ ที่ตลาดนัดบางปูแลนด์ โดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน จะมาพบปะกับพี่ประชาชน
“เดิมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีส้ม แต่เติมความจัดไปอีกหน่อยก็เป็นสีแดง เราเชื่อมั่นว่าจะพื้นที่สมุทรปราการ เราจะประสบชัยชนะอย่างแน่นอน” นายจุลพันธ์กล่าว
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พี่น้องประชาชนเรียกร้องตัวนายกฯ ที่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง เป็นคนที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ อีกทั้งนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์ประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การประคับประคองคนเปราะบาง การช่วยเหลือคนเป็นหนี้ ฃประชาชนตอบโจทย์กับนโยบายพรรคโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการ
ส่วนที่การดึงบ้านใหญ่อัศวเหมจะทำให้คนเบื่อตระกูลบ้านใหญ่นั้น นายจุลพันธ์กล่าวว่า เราไม่เคยมองว่าใครเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็ก เรามองถึงการทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งซึ่งตระกูลอัศวเหมได้ทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าสิ่งที่ประชาชนประทับใจคือการทุ่มเทการทำงานของผู้สมัคร
ส่วนเรื่องโพลที่คะแนนนิยมยังไม่เป็นที่นิยมนั้น นายจุลพันธ์กล่าวว่า ก็มีหลายโพลที่เราชนะ เราดูเป็นแนวทาง แต่เราไม่ได้ใช้เป็นตัวตัดสิน เพราะตัวตัดสินเป็นประชาชนในวันที่ 8 กพ.นี้ เรารับข้อสังเกตของแต่ละโพลไว้ในการทำงานอย่างหนัก เพื่อพิสูจน์ถึงความตั้งใจ ยิ่งลักษณะโพลออนไลน์ที่มีบางพรรค มีทีมงานเบื้องหลังคอยช่วย ซึ่งทำให้ผลโพลสวิงได้
สำหรับคณะพรรคเพื่อไทยที่ลงพื้นที่สมุทรปราการ ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ, นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ, นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ, นายจาตุรนต์ นกขมิ้น ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ, นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ