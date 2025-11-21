เพื่อไทยเปิดตัว "อัศวเหม" - ทีมสมุทรปราการ หลาน "วัฒนา" นั่งปาร์ตี้ลิสต์

พรรคเพื่อไทยเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหม-กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เสนอตัวลงชิง สส. หลาน "วัฒนา" นั่งปาร์ตี้ลิสต์
วันที่ 21 พ.ย.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค ร่วมเปิดตัว ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.จากบ้านใหญ่อัศวเหม สมุทรปราการ และกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า นำโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ซึ่งเป็นหลานชายของนายวัฒนา อัศวเหม และวันนี้ยังมีนายสุนทร ปานแสงทอง นายก อบจ. สมุทรปราการ มาร่วมเปิดตัวด้วย
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันที่แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและมีบุคลากรที่มีความสามารถอีกจํานวนมากที่จะเข้ามาร่วมทํางานกับพรรค เพราะมีความเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายที่ดี และทํานโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ ซึ่งการทยอยเปิดตัวผู้สมัครและผู้ประสงค์ลงสมัคร สส. แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมอย่างเต็มที่สําหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ด้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งความยินดีที่ได้เปิดตัวผู้สมัครจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 คน สำหรับ สส. แบบแบ่งเขต และยังมียังมีผู้ประสงค์ที่จะลงสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรที่มีความเข้มแข็งใกล้ชิดกับประชาชน โดยได้มีการพูดคุยกับผู้สมัครถึงแนวทางทางการเมืองของพี่น้องชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะเรื่องของความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ความต้องการของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท SMEs และแรงงานต่างๆ รวมถึงพี่น้องชาวแรงงานที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพื้นที่ ซึ่งจากการรับฝากและนำเสนอทำให้มั่นใจว่าทีมผู้สมัครชุดนี้มีความรู้ ความเข้าใจในประชาชนจังหวัดสมุทรปราการอย่างดีเยี่ยมและเราจะทำงานต่อโดยจะมอบให้รองหัวหน้าพรรคด้านนโยบาย ไปพูดคุยกับทีมสมุทรปราการอย่างละเอียดต่อไป เพื่อจะได้สร้างนโยบายที่ตรงกับความต้องการและความหวัง ให้เป็นทางออกของประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่จะต้องตอบโจทย์ให้ได้
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า การต้อนรับทีมของ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกอบจ.สมุทรปราการ เข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยถือเป็นการรวมพลัง และทำให้เราเชื่อมั่นว่าในจังหวัดสมุทรปราการ ในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึง เราจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ทั้งจังหวัด ซึ่งตนมั่นใจมาก ขอให้ผู้สมัครเดินหน้าเต็มที่ และทางพรรคจะเป็นแรงสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมและจัดทำนโยบายให้ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ เราเชื่อว่าประชาชนก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและนำพาไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง
ขณะที่ นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสสำคัญ เป็นวันดี ที่ได้มีโอกาสมาร่วมทีมอยู่กับพรรคเพื่อไทยซึ่งได้มีการชักชวนกลุ่มของเรามาอยู่หลายครั้งแล้ว เรามั่นใจพ่อแม่พี่น้องในสมุทรปราการ ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น และผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้น ส่วนหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค ตลอดจนคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนนั้นเป็นคนรุ่นใหม่มีประสบการณ์อย่างดีในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในฐานะรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ดังนั้น ปัญหาต่างๆ ระบบที่พรรคเพื่อไทยมองเห็นและศึกษามาอย่างยาวนาน
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตนมีความมั่นใจว่าถ้าอยู่พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าเป็นรัฐบาลก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเราจะเห็นว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจฐานราก ปัญหาหนี้สิน การหารายได้ในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของสมุทรปราการ เนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรม เข้าใจว่าทุกท่านที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยคงจะมีนโยบายที่ดันให้การพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนเป็น สส. จังหวัดสมุทรปราการ พวกเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เล่นการเมืองมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า 30 ปี ดังนั้นปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สส. หรือท้องถิ่นทุกๆ ท้องถิ่นนั้น เราสามารถประสานความร่วมมือได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาในสมุทรปราการได้ตรงเป้าตรงจุด และมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายที่แก้ไขปัญหาคาราคาซังได้
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า กลุ่มสมุทรปราการที่มารวมกับพรรคเพื่อไทย ก็จะเป็นกระแสใหม่ของสมุทรปราการอีกกระแสหนึ่ง และเชื่อว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้ทั้ง 8 เขต
ส่วนจะสู้กับพรรคประชาชนได้หรือไม่ นายอัครวัฒน์กล่าวว่า เราถอดบทเรียนและพยายามที่จะดำเนินการทุกอย่างโดยเราไม่เห็นว่าพรรคประชาชนในปัจจุบันจะแก้ปัญหาและเป็นรัฐบาลทั้งที่มีโอกาส ดังนั้น เราจะพยายามเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา เดิมกลุ่มเราอยู่ในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ถึงเวลาแล้วที่กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าและพรรคเพื่อไทย จะต้องดำเนินการร่วมกัน
ส่วนกังวลเรื่องกระแสหรือไม่ เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็แพ้เพราะกระแส อัครวัฒน์กล่าวว่า เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็ถอดบทเรียนด้วยเช่นกันและคงจะแก้ไขปัญหาตรงจุด ตนมั่นใจในหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและทีมบริหารพรรค เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ สามารถวางยุทธศาสตร์ ทางการเมืองได้อย่างดีสามารถที่จะชนะได้ไม่มีปัญหา
สำหรับรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
1. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ และอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
2. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีต สส. สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ
3. นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ บุตรชายของ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
4. พ.ต.อ. กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ อดีตรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
5. นายปิยะพงษ์ เหมะ บุตรชาย นายวรชัย เหมะ อดีต สส. จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย
6. นางนฤมล ธารดำรงค์ อดีต สส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย
7. นายประชา ประสพดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีต สส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย
8. นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต สส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย
ส่วนรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย
1. นายต่อศักดิ์ อัศวเหม อดีต สส. สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ( หลาน นายวัฒนา อัศวเหม)
2. นายธนประเสริฐ จันทรักษรังษี
3. นายจาตุรนต์ นกขมิ้น ที่ประสงค์เสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ