พท.โว 7 พ.ย.เปิดตัวบิ๊กเนม อุบ "อัศวเหม" รับไทม์ไลน์แก้รธน.มีผลซักฟอก ชี้อาจไม่ถึงฝันสว.-รบ.ไม่จริงใจ

“จุลพันธ์” เผย 7 พ.ย.เปิดตัวบิ๊กเนมเข้าพท. กั๊กมีบ้านใหญ่ “อัศวเหม“ หรือไม่ รับไทม์ไลน์แก้ รธน.มีผลต่อการตัดสินใจยื่นซักฟอก ชี้ใน กมธ.มีสัญญาณไม่ดี ไม่เห็นความจริงใจสว.และรัฐบาล มอง รธน.อาจไม่ถึงฝัน
วันนี้ (3พ.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า อีกไม่นานคง คงจะมีการนัดหมายพูดคุย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้า พรรคประชาชน แต่พรรคเพื่อไทย เป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้ขึ้นต่อข้อจำกัดของMOA และข้อจำกัดเรื่องการตั้งรัฐบาล จึงมีอิสระทางความคิดว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ยื่น หรือจังหวะเวลาในการยื่น ซึ่งในขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีสส.และอดีตรัฐมนตรีประกบการทำงานของรัฐบาลอยู่ทุกส่วน เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ต้องมาดูว่ามีความ น้ำหนัก ข้อเท็จจริง มีเสียหายเกิดขึ้นต่อประเทศ มากน้อยเพียงใด อย่างเรื่องทุจริตคอรัปชั่น เรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีบางคนอาจจะมีประวัติ หรือ เรื่องจริยธรรมที่ไม่ชอบ และเรื่องที่สังคมติดตามคือเรื่องปัดเป่าคดีต่างๆ ทั้งคดีเขากระโดงและฮั้วสว. เพราะขณะนี้เราค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของคดีต่างๆ ที่สังคมเห็นถึงความผิดปกติ โดยเฉพาะรัฐมนตรียุติธรรมที่ตั้งมาจากบุรีรัมย์คอนเน็คชั่น กลายเป็นว่ายุติทำ ทำให้รู้สึกเป็นห่วงเพราะขณะนี้ข่าวสารเรื่องนี้หายไป เพื่อไทยจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากไม่มีข้อมูลใหม่เลย ยังพูดเรื่องเก่าอยู่ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทย แต่หากมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สังคมเชื่อได้ แม้ว่าการลงมติตนไม่รู้จะเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายเราก็จะชี้ให้สังคมเห็นได้ว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไร
ส่วนจังหวะและเวลาในการยื่นขณะนี้ยังไม่ใช่ ขอเวลาอีกนิดเพราะขณะนี้ยังดูหลายอย่างควบคู่ประกอบกันไป แม้ข้อมูลในมือของเพื่อไทยขณะนี้จะมีอยู่มากและหลายเรื่อง
เมื่อถามว่าในพรรคเพื่อไทยเองก็มีเสียงแตกเป็นสองทางทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุลพันธ์ ยืนยันว่าไม่ใช่เสียงแตก แต่เป็นความคิดเห็นที่มีหลายรูปแบบ เป็นเรื่องปกติของพรรคการเมือง แต่สุดท้ายก็ต้องเป็นเอกภาพ โดยการประชุมสส. แล้วส่งเรื่อง มายังคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อถามว่า ไทม์ไลน์การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนหนึ่งต้องพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นายจุลพันธ์ ยอมรับว่าใช่ เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็ไม่ได้ละทิ้ง แม้ว่าเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นคนกำหนดเกมอยู่ในMOA แต่พรรคเพื่อไทยก็ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง และตนก็พูด มาตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องMOA โดยมีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆว่าเหตุใดพรรคประชาชนจึงไว้วางใจให้กับพรรคการเมืองที่ไม่เคยมี การขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีอาการน่าจะเป็นผู้ขัดขวางด้วยซ้ำ เราจึงสงสัยในเรื่องของความจริงใจ
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่าตนหนึ่งในฐานะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน มีสัญญาณไม่ค่อยดี ตนจึงสงสัยถึงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งจากสว. และรัฐบาลด้วย อาจจะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึงวาระสามก่อนที่จะมีการยุบสภา 4 เดือน ตามMOA
เมื่อถามย้ำว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า นำมาประกอบด้วยเพราะเราอยากจะผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเชื่อว่าพรรคประชาชนคงรอดูท่าทีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันว่ามีโอกาสแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถกำหนดไทม์ไลน์หรือกรอบเวลาได้ชัดเจนว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงใด แต่หากมีข้อมูลชัดเจนว่ารัฐบาลทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ก็จะดำเนินการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน
ส่วนที่มีรายงานข่าวว่าวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหมนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขอให้รอวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ จะมีบิ๊กเนมและรายชื่อจำนวนมาก ประมาณ 20-30 คน หากบอกไปก่อนถึงวันก็จะไม่ตื่นเต้น แต่ยืนยันว่ามีบิ๊กเนมให้ตื่นเต้นแน่นอน