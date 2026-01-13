พท.ตั้งเป้าทวงปากน้ำยกจว.จากส้ม ปราศรัยใหญ่ 16 ม.ค. ดึง “อัศวเหม” ไม่ใช่บ้านใหญ่เล็ก ชี้โพลไม่ใช่ตัวตัดสิน

“จุลพันธ์” ตั้งเป้าทวงคืนสมุทรปราการจากส้มยกจว. บอก แค่เติมความจัดก็เป็นแดงแล้ว มั่นใจ กระแส “ยศชนัน” มาแรง ย้ำดึง “อัศวเหม” ร่วมทัพ ไม่ใช่เรื่องบ้านใหญ่เล็ก แต่คือการทำงานเพื่อปชช. ปราศรัยใหญ่ 16 ม.ค.ที่บางปูแลนด์ ย้ำโพลไม่ใช่ตัวตัดสิน ชี้ ชะตาอยู่ที่ปชช. 8 ก.พ.
วันนี้ (13ม.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ที่ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ว่า วันนี้มาพร้อมกับผู้สมัคร สส. ของพรรคเพื่อไทย จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 8 คน 8 เขต รวมถึงผู้สมัครบัญชีรายชื่อทั้ง 3 คน ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าครั้งนี้จะกลับมาอย่างแข็งแรง มีสิทธิ์ชนะทุกเขต โดยตั้งเป้าว่าจะชนะยกจังหวัดให้ได้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงมาก่อน เคยอยู่ในการทำงานของพรรคเพื่อไทย หลังจากที่ผู้สมัครไปลงพื้นที่กระแสของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กำลังมา และประชาชนเรียกร้องที่จะพบปะ
ขณะที่การทำงานของผู้สมัครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ลงพื้นที่อย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็น สส. ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง เห็นได้ว่ามีความแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมา และอยากให้กลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง
ส่วนการปราศรัยใหญ่ จะจัดขึ้นที่บางปูแลนด์ในวันที่ 16 มกราคมนี้ เวลา 16.00 น. โดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทั้งสามคน รวมถึงตัวผู้สมัคร จะขึ้นเวทีพบปะประชาชน และอาจมีเซอร์ไพรส์
สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพบ ว่า สมุทรปราการเป็นสีส้มทั้งจังหวัด ในรอบนี้จะได้คืนกี่ที่นั่ง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เราตั้งเป้ายกจังหวัด สีส้มเติมความจัดเข้าไปอีกหน่อยก็เป็นสีแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยเคยครองมาก่อน เพราะก่อนเป็นสีส้มก็เป็นสีแดงล้วนมาก่อน จึงเชื่อมั่นว่าพื้นที่นี้จะประสบชัยชนะได้อย่างแน่นอน และครั้งที่แล้วเป็นสีส้มนั้น เป็นเพราะเรื่องของกระแส ซึ่งจากการลงพื้นที่พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจ สิ่งสำคัญคือประชาชนเรียกร้องตัวนายกรัฐมนตรี ที่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง คนที่จะนำเอาเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ นั่นคือ “นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” ซึ่งสามารถถามได้จากผู้สมัครได้เลย ว่า เวลาไปลงพื้นนายยศชนันมีกระแสตอบรับที่ดีมาก ขณะที่นโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ตอบโจทย์ประชาชนในหลายข้อ ทั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ การประคับประคองคนที่อ่อนแอ การช่วยเหลือกลุ่มที่มีหนี้สิน นโยบายเหล่านี้ตอบโจทย์ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนการดึงบ้านใหญ่ “อัศวเหม” เข้ามาช่วยจะยิ่งเสริมศักยภาพ หรือ จะสร้างความเบื่อหน่ายให้ประชาชน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่เคยมอง ว่า ใครเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็ก เรามองถึงการทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งบ้าน “อัศวเหม” เป็นครอบครัวที่ทำงานกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่มีความเชื่อมั่น ว่า สิ่งที่ประชาชนประทับใจ คือ การทุ่มเททำงานให้กับประชาชนอย่างยาวนาน
สำหรับภาพรวมความนิยมทั้งประเทศเป็นอย่างไรบ้าง หลังเดินสายลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ในหลายโพลพรรคเพื่อไทยยังเป็นรองอยู่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องโพลอยากฝากสื่อ ว่า อย่าไปดูมาก ยิ่งดูยิ่งปวดหัว เพราะถ้าติดตามโพลตอนนี้ พรรคเพื่อไทยมีทั้งชนะ และแพ้ และดูจากโพลต่าง ๆ แล้ว มองว่า ปัจจุบันเชื่อได้ยากพอสมควร ซึ่งใช้เป็นแนวทางได้ แต่ไม่ใช้เป็นตัวตัดสิน เพราะคนตัดสินอยู่ที่ประชาชนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเรารับข้อสังเกตของแต่ละโพลไว้ แต่ การทำงานอย่างหนักเท่านั้น ที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจ ในส่วนของโพลก็ต้องยอมรับความจริง หลายพรรคการเมืองมีกำลังพลทางออนไลน์เยอะ โพลต่าง ๆ โดยเฉพาะออนไลน์ บางทีก็เปลี่ยนได้ ดังนั้น เชื่อว่าการเดินเข้าหาประชาชน และรับฟังจากประชาชนตัวจริง
เมื่อถามต่อว่า แต่โพลต่าง ๆ ก็ทำให้ประชาชนคล้อยตามได้ จะเร่งเครื่องอย่างไรบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า หากเป็นอย่างนั้น ก็ฝากนำเสนอโพลที่พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำบ้าง