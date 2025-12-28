พท.ชูนิมิตหมายดีได้เบอร์ 9 ก้าวข้ามขัดแย้งเป็นจังหวะที่ดี “สุริยะ” ติดตลกถ้าได้ทะลุ 200 เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน

“ยศชนัน” ชี้ เพื่อไทยได้เบอร์ 9 เป็นนิมิตหมายที่ดี พา ปชช.ก้าวข้ามความขัดแย้ง “จุลพันธ์” โว เป็นจังหวะที่ดีของพรรค ด้าน “สุริยะ” ติดตลก ถ้าได้ทะลุเป้า 200 เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการจับเบอร์ พรรคการเมือง ซึ่งพรรคเพื่อไทยจับได้เบอร์ 9 ว่า ตนอยากฝากเบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย และเบอร์ผู้สมัคร สส.เขต เป็นเบอร์แยก ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะพาพรรคเพื่อไทยร่วมกับประชาชน ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน รวมถึงก้าวผ่านความขัดแย้ง และปีหน้าฟ้าใหม่ เราจะมารวมตัวกันเพื่อทำให้ประชาชน ซึ่งตอนนี้นโยบายพร้อม คนพร้อม และเบอร์ก็พร้อม ก้าวไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทย ขอให้เลือกทั้งคนและพรรค
เมื่อถามว่า การจับได้หมายเลข 9 เป็นเบอร์เดียวกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากการเลือกตั้งในอดีต นายยศชนัน กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบเหมือนกัน แต่ขอให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มาให้ข้อมูล เนื่องจากท่านเป็นคนจับเบอร์
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ก้าวต่อไปของเราจะเต็มไปด้วยความยั่งยืนและมั่นคง และมองไปข้างหน้าด้วยสายตาของประชาชน ส่วนที่พรรคการเมืองใหญ่ๆ ได้เบอร์คู่กันหมด ตนก็มองว่าทุกเลขเป็นเลขดีหมด และหลังจากนี้เราจะเดินหน้าหาเสียงทันที
ทั้งนี้ ขอฝากประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วง เราจะเป็นพรรคที่ดูแลประชาชนเป็นหลัก มุ่งเน้นเรื่องนโยบายต่างๆ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร ทั้ง สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ
ด้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนก็พยายามย้อนความทรงจำ หากจำไม่ผิดเคยได้เบอร์ 9 อยู่ครั้งหนึ่ง ซึ่งเลข 9 เป็นเลขมงคล และจะนำประเทศให้ก้าวหน้า และเราก็พร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมกับประชาชน ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ส่วนสัญลักษณ์ชูมือเลข 9 นั้น จะขอไปคิดให้ดีๆ ก่อน ซึ่งตนมองว่าการได้เลข 9 เป็นจังหวะที่ดีของพรรคเพื่อไทย ที่จะเดินไปสู่ชัยชนะ
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ขอให้เลือก สส.เพื่อไทย ทั้งประเทศ และกาเบอร์ 9 เราจะยกเครื่องประเทศไทยพร้อมกัน
ด้าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เรามีการตั้งเป้า 200 ที่นั่ง ขอกราบให้ประชาชนช่วยเลือกพรรคเพื่อไทย เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างชาติ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างประเทศชาติ ยืนยันว่าเพื่อไทยทำได้
เมื่อถามว่า จะมีการเปลี่ยนเป้าหมายให้เกิน 200 ที่นั่งหรือไม่นั้น นายสุริยะ กล่าวติดตลกว่า “เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนครับ”