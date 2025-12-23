เปิดทรัพย์สิน 2 แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย "จุลพันธ์" 86 ล้าน "สุริยะ" 1.6 พันล้าน มีเครื่องบิน 1 ลำ

เปิดทรัพย์สิน 2 แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย ‘จุลพันธ์’ รวย 86 ล้านบาท ‘สุริยะ’ 1.6 พันล้าน ครอบครองเครื่องบิน 1 ลำได้มาเมื่อปี 67 มูลค่า 30 ล้านบาท
วันนี้( 23 ธ.ค.)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยรายที่น่าสนใจเป็น 2 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.คลัง และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม
โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.คลัง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68 แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้นรวมคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 86,145,404 บาท ไม่มีหนี้สิน
แบ่งเป็นนายจุลพันธ์ มีทรัพย์สิน 74,278,093 บาท ได้แก่ เงินฝาก 830,690 บาท ที่ดิน 66,180,737 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,666,666 บาท ยานพาหนะ 450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 150,000 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,006,271 บาท เป็นค่าตอบแทน/เงินเดือน รายจ่ายรวม 9.5 แสนบาท
ส่วน น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.พรรคเพื่อไทย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 11,668,606 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,478,606 บาท ที่ดิน 1.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,420,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 6,270,000 บาท มีรายได้รวม 1,362,720 บาท เป็นค่าตอบแทน/เงินเดือน รายจ่ายรวม 9 แสนบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 198,704 บาท เป็นเงินฝาก 162,704 บาท สิทธิและสัมปทาน 36,000 บาท มีรายจ่ายรวม 7.5 แสนบาท
ด้าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีพ้นจากตำแหน่ง รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68 แจ้งมีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 1,644,747,156 บาท ไม่มีหนี้สิน
แบ่งเป็นทรัพย์สินนายสุริยะ 1,359,610,510 บาท ได้แก่ เงินสด 6 แสนบาท เงินฝาก 15 บัญชี 852,161,663 บาท ที่ดิน 8 แปลง 45,720,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง เป็นบ้านเดี่ยว 4 หลัง ห้องชุด 1 แห่ง มูลค่ารวม 420,268,847 บาท ยานพาหนะเป็นเครื่องบิน Gulfstream G550 1 ลำ ได้มาเมื่อ 12 ก.ย.67 มูลค่า 30 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 5,960,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.9 ล้านบาท รายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7,874,420 บาท เป็นเงินเดือน 1,422,050 บาท เบี้ยประชุม 452,370 บาท ดอกเบี้ย 6 แสนบาท รายจ่ายรวม 3.1 ล้านบาท
ส่วนนางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด คู่สมรส มีทรัพย์สิน 285,136,645 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 10 บัญชี 121,287,027 บาท ที่ดิน 7 แปลง 9,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 รายการ รวมมูลค่า 67,678,918 บาท ยานพาหนะ 15 คัน 52,057,700 บาท ทรัพย์สินอื่น 34,793,000 บาท รายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2.4 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 1.2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.2 ล้านบาท ไม่มีรายจ่าย.